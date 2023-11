Rapporto governativo Usa sul clima: danni climatici per donne incinte e neonati

Le ONG: urgente eliminare gradualmente i combustibili fossili e affrontare le disuguaglianze razziali nella salute materna

[15 Novembre 2023]

Un gruppo di organizzazioni – Reproductive Health Impact (RH Impact), Metro Mommy Agency , March of Dimes Mom and Baby Action Network, National Association of Nurse Practitioners in Women’s Health (NPWH), Nurturely e Human Rights Watch – composto principalmente da associazioni per i diritti della salute materna, ha detto che «Il governo degli Stati Uniti dovrebbe destinare i fondi per la giustizia ambientale previsti dalla legge sul clima del presidente Biden alla protezione delle donne incinte e alla giustizia riproduttiva nelle comunità più a rischio» e ha chiesto agli Stati Uniti di «Eliminare gradualmente gli impianti di combustibili fossili negli Stati Uniti e di regolamentare meglio i prodotti derivati ​​da combustibili fossili con noti danni allo sviluppo fetale e ad altre salute materna».

Gli studi su come la crisi climatica sta danneggiando la salute materna sono inclusi nel quinto National Climate Assessment commissionato dal governo statunitense e che per la prima volta include una sottosezione sulla salute delle donne, sottolineando non solo che «Le donne cisgender incinte sono particolarmente vulnerabili perché l’esposizione al caldo, al particolato e ai fattori di stress associati ai disastri porta a scarsi esiti della gravidanza, inclusi aborti e nascite premature e basso peso alla nascita», ma anche che «Gli stessi risultati sono più probabili nei gruppi che sono stati emarginati, in particolare le donne incinte nere, esacerbando le disuguaglianze sociali esistenti».

Inoltre, il rapporto del governo Usa rileva che «Gli impatti climatici contribuiscono ai tassi di mortalità materna negli Stati Uniti, che sono elevati rispetto ad altre nazioni industrializzate e in aumento».

Secondo le organizzazioni per la salute riproduttiva, «Questa valutazione, altri studi scientifici e medici e le esperienze vissute nelle comunità a basso reddito mostrano vulnerabilità biologiche e socioeconomiche durante la gravidanza all’inquinamento atmosferico, ai disastri climatici e ad altri danni ambientali, tra cui il fracking e l’estrazione di altri combustibili fossili».

Per fare un esempio di come i cambiamenti climatici determinano le disuguaglianze razziali, gli studi dimostrano che il caldo estremo ha effetti negativi durante la gravidanza e ad essere particolarmente colpite sono le donne incinte nere.

Zainab Jah, analista senior di Reproductive Health Impact (RH Impact), un’organizzazione per la giustizia riproduttiva degli afroam ericani, sottolinea che «Il caldo estremo, il fumo degli incendi e l’esposizione ai disastri hanno effetti negativi sulla salute delle donne incinte e dei neonati, con conseguenze per tutta la vita. Gli impatti climatici stanno approfondendo le ingiuste disuguaglianze tra le donne incinte nere, indigene e di colore (BIPOC) e le loro controparti bianche, che già ottengono migliori risultati in termini di salute materna a tutti i livelli di reddito».

Le organizzazioni evidenziano che «Gli Stati Uniti si trovano in una crisi sanitaria materna sempre più grave , con tassi di nascite premature in aumento, insieme al numero di morti materne , di grave morbilità e di alcune malattie legate alla salute materna».

Le disparità tra nascita pretermine (prematura), basso peso alla nascita, natimortalità, malattie materne e morti infantili tra donne bianche e nere sono particolarmente pronunciate. Secondo lo studio “Racial Disparities in Maternal Health” pubblicato neòl 2021 dall’US Commission on Civil Rights, i vantaggi dei bianchi sono in parte il risultato del fatto che le donne incinte bianche vengono trattate meglio nel sistema sanitario materno rispetto alle donne incinte nere.

Anche altre comunità di colore devono affrontare esiti sanitari peggiori rispetto alle comunità bianche. I dati del governo statunitense pubblicati a novembre mostrano che nel 2022 negli Usa i tassi di mortalità infantile sono aumentati del 3% rispetto al 2021, secondo March of Dimes, un’organizzazione per la salute materna e neonatale, «Questo rappresenta il maggiore aumento percentuale in due decenni. Mentre la mortalità infantile è aumentata per quasi tutti i gruppi razziali ed etnici, gli indiani d’America/nativi dell’Alaska [AIAN] e le famiglie nere affrontano un rischio significativamente più elevato, un trend che vediamo anche nelle nascite premature, così come nella mortalità e morbilità materna. Mentre lo scorso anno i bambini AIAN hanno registrato uno sbalorditivo aumento del 21%, il tasso di mortalità infantile per i bambini neri è il più alto tra tutti gli altri gruppi».

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha confermato che il cambiamento climatico è legato a disastri meteorologici e climatici più frequenti e più gravi e nel 2023 si sono già verificati 25 disastri di questo tipo , che hanno causato danni per oltre 1 miliardo di dollari. La media 1980-2022 è di 8,1 eventi di questo tipo, ma negli ultimi tre anni si è registrata una media di 20 eventi di questo tipo all’anno. I neri e gli statunitensi di colore sopportano un impatto maggiore a causa delle inondazioni, del caldo estremo e di altri danni climatici .

Le organizzazioni per la salute riproduttiva sottolineano che «La gravidanza, il parto e il periodo postpartum sono estremamente importanti per la salute permanente della donna incinta e del neonato. Questi periodi, tuttavia, esercitano anche una pressione significativa sulla salute della donna incinta. Questo, e l’estrema vulnerabilità del feto in via di sviluppo della persona incinta, rendono la gravidanza un periodo particolarmente sensibile ai fattori ambientali, con implicazioni lungo tutto il corso della vita sia per la persona incinta, compreso il feto, sia per i neonati».

Aver Yakubu di Nurturely fa notare che «Vediamo i governi federali e statali degli Stati Uniti iniziare a confrontarsi con il fatto che la crisi climatica sta avendo un impatto significativo sulla salute umana. Ma ciò che non vediamo è che le autorità forniscano risorse agli operatori sanitari delle comunità perinatali o facciano le campagne di informazione su larga scala necessarie».

Ad esempio, le doule di comunità, gli operatori sanitari non clinici che forniscono collaborazione e presenza, compreso il supporto fisico durante il parto, sono operatori dei quali le comunità si fidano e possono fornire informazioni personalizzate su modi semplici ed economici con i quali le donne incinte possono proteggersi dai danni climatici, come incendi o esposizione al caldo e risorse disponibili. Secondo studi nazionali e globali, un maggiore accesso alle doule è associato a tassi più elevati di parto vaginale, allattamento al seno o corporeo e a migliori capacità genitoriali, nonché a tassi più bassi di parti cesarei, nascite premature, neonati con basso peso alla nascita e morti neonatali, uso di analgesici e interventi medici.

L’Inflation Reduction Act (IRA) di Joe Biden stanzia oltre 300 miliardi di dollari per aiutare a decarbonizzare l’economia statunitense e fornisce anche quasi 46 miliardi di dollari per la programmazione della giustizia ambientale, un notevole aumento rispetto ai precedenti stanziamenti governativi per affrontare le disuguaglianze di salute ambientale nel paese. Ma per la coalizione di ONG «Le agenzie federali che sovrintendono alla concessione di sovvenzioni, inclusa l’Environmental Protection Agency, dovrebbero destinare parte di questi fondi agli operatori sanitari di supporto a livello comunitario con accesso diretto alle persone incinte e alle comunità, per aumentare la conoscenza e l’azione individuale e comunitaria per proteggere la salute della gravidanza. Il governo degli Stati Uniti dovrebbe anche dare priorità alle disuguaglianze in materia di gravidanza e salute neonatale sia negli Stati Uniti che nei Paesi a basso reddito in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) di novembre e dicembre, dove i Paesi si impegnano a ridurre le emissioni di carbonio e ad affrontare alcuni dei danni peggiori. dalla crisi climatica».