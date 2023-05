Rapidi cambiamenti nello stoccaggio dell’acqua dei laghi nell’altopiano del Tibet

A causa del cambiamento climatico la superficie dei laghi si è espansa velocemente. A rischio le aree limitrofe

[5 Maggio 2023]

Lo studio “Increasing lake water storage on the Inner Tibetan Plateau under climate change”, pubblicato su Science Bulletin da un team di ricercatori cinesi guidato dall’Institute of Atmospheric Physics (IAP) dell’Accademia cinese delle scienze ha stimato i cambiamenti del volume di stoccaggio dell’acqua lacustre (lake water storage – LWS) sull’altopiano interno del Qinghai-Tibet (Inner TP), un bacino endoreico (senza sbocco al mare) con laghi densamente distribuiti che sono “sentinelle” del cambiamento climatico.

Dal 2002 al 2018 i ricercatori hanno stimato l’LWS di 18 laghi (estesi per oltre 300 km2) utilizzando i dati satellitari del Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) e simulazioni di modelli della superficie terrestre, scoprendo che «Con il riscaldamento climatico e l’umidificazione, i laghi dell’Inner TP hanno registrato una fortissima espansione». Un fenomeno che comporta la riorganizzazione del drenaggio lacustre, il che a sua volta aumenta il rischio di alluvione per i villaggi e le strade circostanti o di cedimento dei bacini idrici esistenti, convergendo in bacini esoreici (con sbocco al mare) e minacciando l’ambiente ecologico. Quindi, per i ricercatori è urgentemente necessario stimare in modo efficace e accurato i cambiamenti nell’LWS sul Qinghai-Tibet interno tenendo conto dei cambiamenti climatici in corso e futuri.

Il principale autore dello studio, Jia Binghao dell’IAP e della Nanjing University of Information Science & Technology, spiega che «L’LWS stimato concordava bene con i dati altimetrici del satellite multi-sorgente. L’LWS dei 18 laghi sull’Inner TP si è espanso rapidamente con un tasso crescente di 26,92 millimetri all’anno. Sulla base di un modello di rete neurale artificiale, si prevede che, in uno scenario intermedio, il tasso di crescita dl LWS entro la metà del XXI secolo diminuirà al 40% rispetto a quello degli ultimi decenni».

Questa previsione è supportata dallo stoccaggio idrico terrestre e dalle proiezioni del deflusso glaciale sull’Inner TP. All’IAP sono convinti che «I risultati di questo studio evidenziano l’importanza della mitigazione e dell’adattamento delle risorse idriche per evitare le minacce di inondazioni dovute all’aumento della LWS sull’Innedr TP».

Un altro autore dello studio Xie Zhenghui del Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, conclude: «Le stime LWS basate sui dati GRACE e sul modello della superficie terrestre possono essere utilizzate per identificare i cambiamenti regionali nei laghi per le aree con dati disponibili limitati, il che le rende uno strumento utile per monitorare i cambiamenti delle risorse idriche lacustri».