Prende forma un’infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra

La WMO svela i piani per il monitoraggio sostenibile e sicuro dei gas serra a livello globale

[2 Febbraio 2023]

Si è concluso a Ginevra il WMO International Greenhouse Gas Monitoring Symposium, organizzato dalla World meteorological organization (WMO), che ha discusso di una «Proposta di infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra per informare l’azione per ridurre i livelli di anidride carbonica e altri gas che intrappolano il calore nell’atmosfera che stanno alimentando l’aumento della temperatura».

Il simposio di Ginevra ha cercato di riunire i diversi pezzi del puzzle in un unico quadro per creare un’infrastruttura di monitoraggio sostenuta e coordinata a livello internazionale. Hanno partecipato più di 250 esperti provenienti da comunità di ricerca e operative, agenzie spaziali, servizi meteorologici, comunità di osservazione degli oceani e del clima, università e partner delle Nazioni Unite. Gli esperti della comunità di ricerca hanno presentato i progressi e le opportunità, ma anche i gap e e le sfide esistenti.

La capacità di supporto per il monitoraggio e la verifica delle emissioni di CO2 antropogeniche di Copernicus dell’Ue mira a sostenere l’elaborazione delle politiche con informazioni sui livelli e sui trend delle emissioni basate su analisi indipendenti di osservazioni atmosferiche di CO2, acquisite da sensori spaziali dedicati ad elevate risoluzioni temporali e spaziali in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, la NASA ha un sistema di monitoraggio del carbonio e la NOAA sta sviluppando un prototipo di un sistema operativo di stima delle emissioni di gas serra. Cina, Giappone e Corea del sud sono tutti attivamente coinvolti nell’osservazione dei gas serra in Asia, e anche l’Australia sta sviluppando una rete di osservazione.

Michel Jean , presidente della Commissione per le infrastrutture della WMO ha evidenziato che «Questa iniziativa ha un ruolo molto importante da svolgere. Riguarda l’operatività del sistema in qualcosa che è molto più semplice e più coordinato di quello che abbiamo ora. Il ruolo della WMO in questo sforzo globale pianificato per l’infrastruttura di monitoraggio dei gas serra è quello di riunire la comunità globale e garantire il coordinamento internazionale».

La Wmo ha ricordato che «Il monitoraggio globale prolungato e coordinato delle concentrazioni e dei flussi di gas serra è fondamentale per aiutarci a comprendere e affrontare i fattori scatenanti del cambiamento climatico e per sostenere l’attuazione dell’Accordo di Parigi. Sebbene la WMO lavori nell’area dei gas serra da diversi decenni, più prodotti e dataset che sono fondamentali per sostenere la politica climatica internazionale sono supportati solo dalla comunità di ricerca. Al momento , non esiste uno scambio internazionale completo e tempestivo di osservazioni di gas serra di superficie e spaziali . C’è anche bisogno di una migliore collaborazione sullo sviluppo dei modelli e sulla generazione delle informazioni di supporto alle decisioni su scala globale. Alcuni governi e organizzazioni internazionali intraprendono attività di monitoraggio specifiche e mantengono i dataset, ma non esiste un meccanismo di controllo e c’è un’indebita dipendenza dai finanziamenti per la ricerca».

Il sistema di monitoraggio proposto migliorerebbe la comprensione del ciclo del carbonio e contribuirebbe a ridurre le incertezze nelle stime della consistenza delle sorgenti e pozzi naturali, ad esempio la biosfera, l’oceano e le aree di permafrost. «Comprendere l’intero ciclo del carbonio è di vitale importanza per la pianificazione delle attività di mitigazione – spiega ancora la WMO – poiché il cambiamento climatico è guidato dalla quantità totale di gas serra contenuti nell’atmosfera, indipendentemente dalla loro origine (naturale o indotta dall’uomo)».

Per Lars Peter Riishojgaard della WMO, «La greenhouse gas monitoring infrustructure proposta fornirebbe una solida base per le misure di mitigazione intraprese dalle parti dell’Accordo di Parigi e consentirebbe loro di monitorare e comprendere l’efficacia della loro azione. Migliorerà la qualità degli inventari nazionali delle emissioni di gas serra e integrerà i dati disponibili per la Convenzione quadro dell’United Nations Framework Convention on Climate Change. Se vogliamo davvero cambiare rotta Dobbiamo fornire informazioni migliori e più fruibili».

La domanda è: quanti Paesi vogliono davvero cambiare rotta e quanti in frealtà preferiscono restare in una situazione di opacità e scarsa condivisione, in bilico tra il b greenwashing climatico e le politiche che restano favorevoli alle energie fossili?

Ma, sulla base dell’esperienza accumulata, la WMO è fiduciosa e dice che «Sarà un approccio dall’alto verso il basso alla valutazione del flusso che si basa sulle capacità esistenti nelle osservazioni e modellazione basate sulla superficie e nello spazio e garantisce lo scambio tempestivo di tutte le osservazioni e i dati. Gli sforzi di coordinamento globale del tipo necessario per lo sviluppo di queste infrastrutture hanno avuto successo nelle previsioni meteorologiche e nel monitoraggio del clima e sono incarnati dal sessantennale World Weather Watch della WMO dal suo acclamato Global Atmosphere Watch. Le attività di ricerca della WMO sui gas serra risalgono al 1975, con l’introduzione del concetto di “science-for-service” nel 2015 con l’adozione della risoluzione del Congresso sull’Integrated Global Greenhouse Gas Information System. Il WMO’s Greenhouse Gas Bulletin fornisce ai negoziati delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici aggiornamenti annuali sulle concentrazioni atmosferiche dei principali gas a vita lunga (anidride carbonica, metanoe protossido di azoto) e questi stabiliscono costantemente nuovi record».

Il recente studio “La Niña slows atmospheric CO₂ rise: but not for long” pubblicato dal Met Office del Regno Unito ha affermato che «L’aumento delle concentrazioni diCO2 sarebbe stato ancora più elevato senza il triplo evento La Niña, che ha avuto un temporaneo effetto di raffreddamento sulle temperature globali e ha stimolato le foreste tropicali e altra vegetazione assorbire più anidride carbonica del solito». Ma ha anche avvertito che «Questo è solo temporaneo e che. se il riscaldamento globale deve essere limitato a 1,5° C, è necessario ridurre rapidamente le emissioni».

Intervenendo al meeting di Ginevra, Hugo Zunker della Commissione europea ha sottolineato che «Il cambiamento climatico è la sfida più urgente e di lunga durata del nostro tempo e l’urgenza dell’azione climatica non è mai stata così importante. Senza capire come sta cambiando il nostro clima e i rischi che questi cambiamenti porteranno, non possiamo pianificare un futuro resiliente ai cambiamenti climatici. L’Ue si è impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 55% entro il 2030 e a raggiungere il net zero entro il 2050. L’European Green Deal europeo sta integrando le politiche sul cambiamento climatico in tutte le altre aree politiche per avviare la transizione verso una società e un’economia sostenibili.

Oksana Tarasova, Senior Scientific Officer della WMO, ha concluso: «Non sono solo le emissioni antropogeniche (che saranno monitorate), ma ciò che stanno facendo le foreste, ciò che stanno facendo gli oceani. Abbiamo bisogno di queste informazioni per supportare le nostre mitigazioni, perché non abbiamo tempo da perdere. Nel 2022, la WMO ha riportato il più grande aumento di metano mai osservato e le ragioni di questo aumento non sono ancora note, quindi una delle funzioni di questa nuova infrastruttura proposta sarebbe quella di aiutare a colmare le lacune che abbiamo abbiamo nella nostra conoscenza per quanto riguarda le osservazioni e per quanto riguarda l’uso di queste osservazioni. Con dati più precisi e più a lungo termine, otterremo una migliore comprensione della nostra atmosfera che cambia. Saremo in grado di prendere decisioni più consapevoli e capiremo se le azioni che abbiamo intrapreso stanno avendo l’effetto desiderato. Dati e conoscenze accurati e affidabili sui livelli di inquinamento e deposizione atmosferica ci aiutano anche a comprendere meglio i loro impatti sull’ambiente, la salute umana, la perdita di biodiversità, gli ecosistemi e la qualità dell’acqua, e a mitigare tali impatti o mettere in atto misure protettive».