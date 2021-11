Ottobre 2021 è stato il quarto più caldo mai registrato al mondo

L'emisfero settentrionale ha registrato la temperatura record a terra per ottobre

[16 Novembre 2021]

Secondo l’October 2021 Global Climate Report pubblicato dai National Centers for Environmental Information della National oceanic and atmospheric administration (NCEI – Noaa) Usa, «La temperatura globale per ottobre 2021 è stata la quarta più alta per il mese di ottobre nel record Noaa di 142 anni, che risale al 1880». Ma «La temperatura superficiale globale da inizio anno (gennaio-ottobre) è stata la sesta più alta mai registrata. Per questo il Global Annual Temperature Rankings Outlook dell’NCEI, è «praticamente certo (>99,0%) che l’anno 2021 si classificherà tra i 10 anni più caldi mai registrati».

Infatti, La temperatura superficiale globale di ottobre 2021 è stata di 0,89° C al di sopra della media del XX secolo di 14,0° C, il quarto ottobre più caldo in 142 anni. Solo gli ottobre del 2015, 2018 e 2019 sono stati più caldi. Gli ultimi 8 ottobre (2014-2021) sono tutti tra gli 8 ottobre più caldi mai registrati. Ottobre 2021 ha segnato anche il 45° ottobre consecutivo e il 442° mese consecutivo con temperature, almeno nominalmente, superiori alla media del XX secolo.

Durante ottobre 2021, ci sono state temperature temperature insolitamente alte in gran parte del Nord America e della Russia centrale, così come in alcune località della Cina sudoccidentale e dell’Antartide, dove le temperature sono state di 2,5° C sopra la media o superiori. Gran parte del Canada settentrionale e parti degli Stati Uniti contigui nordorientali hanno registrato temperature record in ottobre. Le temperature insolitamente calde a terra in tutto l’emisfero settentrionale hanno determinato la temperatura terrestre più calda di ottobre per l’emisfero settentrionale mai registrata. Nel frattempo, il Nord America nel suo insieme ha avuto il suo secondo ottobre più caldo mai registrato, dopo il record stabilito nel 1963.

Altre aree con temperature molto più calde della media includevano gran parte dell’America centrale e meridionale, l’Africa, l’Europa settentrionale e parti dell’Asia meridionale e orientale, l’Atlantico e gli oceani Pacifico e Indiano.

Le temperature sono state più fresche della media in parti del Nord America occidentale, dell’Africa meridionale, dell’Europa sudorientale, delle parti occidentali e orientali dell’Asia e di parti dell’Oceano Pacifico settentrionale, centrale, orientale e sudorientale.

La Noaa sottolinea che «A livello regionale , il Sud America ha avuto il suo terzo ottobre più caldo, mentre l’Africa e l’Asia hanno registrato rispettivamente il settimo e il dodicesimo ottobre più caldo mai registrato. Sebbene l’Europa e l’Oceania abbiano avuto una temperatura di ottobre superiore alla media, è stata la più fresca dal 2016 per entrambi i continenti».

Secondo i dati NCEI – Noaa e l’analisi del Rutgers Global Snow Lab, a ottobre 2021 l’estensione del manto nevoso dell’emisfero settentrionale nel è stata leggermente al di sopra della media 1981-2010 a 7,0 milioni di miglia quadrate. L’estensione del manto nevoso nordamericano è stata la nona più piccola mai registrata per ottobre, mentre l’Eurasia ha avuto un’estensione del manto nevoso leggermente superiore alla media e si è classificata come la 22a più grande per ottobre.

L’estensione del ghiaccio marino artico dell’ottobre 2021 era di 610.000 miglia quadrate al di sotto della media 1981-2010 e, insieme al 2017, l’ottava estensione del ghiaccio marino di ottobre più piccola. E’ stato anche il 21 ottobre consecutivo con un’estensione del ghiaccio marino inferiore alla media. Secondo il National Snow and Ice Data Center (NSIDC) Usa, «L’estensione del ghiaccio marino nell’Artico è cresciuta rapidamente, con la maggior parte dell’Oceano Artico ricoperta di ghiaccio alla fine di ottobre».

Nell’ottobre 2021, l’estensione del ghiaccio marino antartico era di 6,81 milioni di miglia quadrate, 180.000 miglia quadrate al di sotto della media. Si è trattato anche della quarta più piccola estensione di ghiaccio marino mai registrata in ottobre. Solo gli ottobre del 1984, 1986 e 2016 hanno registrato una minore estensione del ghiaccio marino a ottobre.

Durante lo scorso mese nel mondo ci sono state 11 tempeste denominate, delle quali 6 sono diventate uragani e solo una è diventata un uragano maggiore (categoria 3 o superiore nella scala Saffir-Simpson). In genere, il mese di ottobre ha 4 grandi uragani a livello globale, 2 dei quali provengono dal bacino del Pacifico occidentale. Tuttavia, durante l’ottobre 2021, c’è stato un solo uragano maggiore (l’uragano Sam) che si è verificato nel bacino atlantico.

Il conteggio globale dei cicloni tropicali da gennaio a ottobre 2021 è stato di 86 tempeste denominate, al di sopra della norma. La Noaa evidenzia che «Sebbene il bacino atlantico abbia avuto un’attività di uragani relativamente limitata in ottobre, il numero di tempeste denominate finora nella stagione degli uragani del Nord Atlantico 2021 è stato di 21, che è il terzo numero più alto di tempeste denominate registrato per la stagione». Il bacino del Pacifico settentrionale orientale ha avuto un ottobre superiore alla media con 2 uragani, mentre il bacino del Pacifico occidentale ha avuto un’attività dei tifoni quasi nella media in ottobre con 5 tempeste denominate.