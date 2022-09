Onu: l’Australia ha violato i diritti climatici e ambientali degli isolani di Torres Strait

Una decisione rivoluzionaria che crea un percorso verso giustizia climatica per il popolo autoctono

[26 Settembre 2022]

Con una decisione rivoluzionaria, l’United Nations Human Rights Committee ha evidenziato che «L’incapacità dell’Australia di proteggere adeguatamente gli indigeni delle isole Torres dagli impatti negativi dei cambiamenti climatici ha violato i loro diritti di godere della loro cultura e di essere liberi da interferenze arbitrarie con loro vita privata, famiglia e casa».

L’United Nations Human Rights Committee controlla il rispetto dell’adesione degli Stati parti al International Covenant on Civil and Political Rights, un patto che fino ad oggi è stato ratificato da 173 Stati parti. Il Comitato è composto da 18 membri che sono esperti indipendenti di diritti umani provenienti da tutto il mondo, che servono a titolo personale e non come rappresentanti di Stati parti. L’Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights consente alle persone di presentare denunce contro gli Stati parti per le violazioni dei loro diritti sanciti dal Patto. L’Optional Protocol impone agli Stati parti l’obbligo giuridico internazionale di conformarsi in buona fede alle opinioni del Comitato.

Yessie Mosby è uno dei cosiddetti Torres Strait Eight che hanno presentato la denuncia, ha spiegato a UN News che «Le Isole dello Stretto di Torres, una parte autonoma dell’Australia, sono particolarmente vulnerabili agli effetti della crisi climatica e le condizioni meteorologiche estreme, comprese le tempeste, l’innalzamento del livello del mare e l’erosione, rappresentano una grave minaccia per le popolazioni indigene, che vivono nelle isole da circa 70.000 anni. Vengo dall’isola di Masig, nella parte centrale dello stretto di Torres, che si trova tra la Papua Nuova Guinea e la punta del Queensland. C’è qualcosa di potente in quest’isola a forma di lacrima. C’è un’aura, che attira le persone in questo luogo, che ci ha protetto per migliaia di anni. Sono connesso attraverso questa terra agli uccelli, al cielo e alle piante che ci circondano. Faccio parte degli insetti, dei mammiferi e della vita marina, e loro fanno parte di me. Ci è stato insegnato a vivere come un tutt’uno con la natura, a proteggerla e preservarla, nel modo in cui ha protetto e preservato noi, la nostra cultura e la nostra tradizione. Abbiamo il diritto di praticare e portare avanti le nostre tradizioni e cultura, e il diritto di trasmettere ciò che ci è stato trasmesso, dai nostri genitori, dai nostri nonni e dai nostri antenati. Abbiamo il diritto di trasmettere quell’antica conoscenza alla prossima generazione. Abbiamo passato di tutto: i primi casi di varicella, la prima influenza comune – che ci ha praticamente spazzato via – e la seconda guerra mondiale. Ma siamo sopravvissuti. L’Australia ha l’obbligo di prendersi cura di tutti gli australiani e abbiamo il diritto di rimanere sulla nostra isola. I Torres Strait Eight provengono da isole diverse ma abbiamo tutti la stessa passione nel proteggere ciò che ci appartiene, per il nostro futuro. Altrimenti non avremo una terra da chiamare casa. Saremo rifugiati nel nostro Paese. I miei figli dovranno essere trasferiti, perché il governo ci rimuoverà definitivamente dalle case. Quindi abbiamo detto di no. Non ci muoviamo. Quello che c’è qui è nostro. Qui a Masig, a 30 – 50 metri dove ora c’è il mare, c’era la spiaggia. C’erano villaggi lungo tutta la costa sud-orientale. Si sentivano le risate dei bambini, mentre le loro madri intrecciavano le stuoie. Gli uomini sarebbero usciti sulla barriera corallina in cerca di cibo. Era una vita rilassata, ma una vita felice e sicura. Poi, abbiamo iniziato a perdere terra a favore del mare e i resti dei nostri cari sono stati spazzati via. Questo ci colpisce mentalmente, fisicamente e spiritualmente».

Un disastro climatico e ambientale che non ha colpito solo la popolazione umana : «Avevamo molti uccelli su quest’isola. Come il pellicano bianco e nero, la sula bianca e nera e altri – ricorda Mosby – Non nidificano più qui e questo è un segno che qualcosa decisamente non va. Avevamo lagune ricche di frutti di mare. Con la bassa marea, le donne potevano facilmente pescare nelle loro lagune, mentre i loro figli imparavano a nuotare con i loro fratelli e sorelle maggiori e le nonne facevano da babysitter ai più piccoli. Adesso, là fuori è un deserto. Le lagune sono scomparse, piene di sabbia e prive di vita. Guadagnarsi da vivere è sempre più difficile. La fonte di reddito principale su Masig è il gambero. Ora, tutti gli uomini devono andare più lontano e spendere di più per il carburante. E’ sempre pericoloso andare oltre, e le famiglie dei mariti e dei figli là fuori temono per loro. Ci sono molte cose pericolose nell’oceano, ma la cosa più spaventosa è se il tempo cambia. Ti chiedi se ce la farai a tornare a casa».

Il Comitato Onu ha emesso la sua decisione dopo aver esaminato una denuncia congiunta presentata da 8 cittadini australiani e 6 dei loro figli, tutti indigeni di Boigu, Poruma, Warraber e Masig, quattro piccole isole basse della regione auonoma australiana del Torres Strait <, la cui bandiera, dopo la recente vittoria laburista in Australia, viene esposta nelle occasioni ufficiali insieme a quella nazionale e a quella aborigena. Secondo gli isolani, loro diritti sono stati violati poiché l’Australia non si è adattata ai cambiamenti climatici, accusandola, tra l’altro di non aver migliorato le dighe marine a difesa delle isole e riducendo le emissioni di gas serra.

Hélène Tigroudja dell’United Nations Human Rights Committee ha sottolineato che «Questa decisione segna uno sviluppo significativo poiché il Comitato ha creato un percorso per consentire alle persone di far valere le loro richieste laddove i sistemi nazionali non hanno adottato misure appropriate per proteggere le persone più vulnerabili dagli impatti negativi dei cambiamenti climatici sul godimento dei loro diritti uman».

Nella loro denuncia presentata al Comitato Onu, gli isolani hanno affermato che «I cambiamenti nei modelli meteorologici hanno conseguenze dannose dirette sul nostro sostentamento, sulla loro cultura e sul modo di vivere tradizionale». Gli isolani hanno ricordato che «Le gravi inondazioni causate dall’ondata di marea negli ultimi anni hanno distrutto le tombe delle famiglie e lasciato resti umani sparsi per le loro isole. Il mantenimento dei cimiteri ancestrali e la visita e la comunicazione con i parenti defunti è al centro delle nostre culture. Inoltre, le cerimonie più importanti, come le cerimonie di raggiungimento della maggiore età e di iniziazione, sono culturalmente significative solo se eseguite nelle terre d’origine della comunità».

Gli isolani hanno anche denunciato che «I cambiamenti climatici con forti piogge e tempeste hanno degradato la terra e gli alberi e di conseguenza hanno ridotto la quantità di cibo disponibile dalla pesca e dall’agricoltura tradizionali». Sull’isola di Masig, ad esempio, l’innalzamento del livello del mare ha causato l’infiltrazione dell’acqua salata nel terreno e la malattia degli alberi di cocco, uccidendo successivamente i frutti che non hanno prodotto la preziosa acqua di cocco, che fanno parte della dieta tradizionale degli isolani.

La Tigroudja ha aggiunto: «Secondo il diritto internazionale, gli Stati che non proteggono gli individui sotto la loro giurisdizione dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici potrebbero violare i loro diritti umani».

Nella stessa decisione, il Comitato ha indicato che, «Nonostante la serie di azioni australiane, come la costruzione di nuove dighe sulle quattro isole che dovrebbero essere completate entro il 2023, sono necessarie ulteriori misure tempestive e appropriate per scongiurare un rischio per le vite degli gli isolani, poiché senza robusti sforzi nazionali e internazionali, gli effetti del cambiamento climatico possono esporre gli individui a una violazione del loro diritto alla vita ai sensi del Patto».

Come rimedio, il Comitato ha chiesto all’Australia di «Risarcire gli indigeni isolani per il danno subito, avviare consultazioni significative con le loro comunità per valutare i loro bisogni e adottare misure per continuare a garantire l’esistenza sicura delle comunità nelle rispettive isole».