Nel nord-est americano è già arrivata l’estate della canicola

Washington, Oregon, British Columbia e Alberta con temperature estive record già a metà maggio

[19 Maggio 2023]

Un’ondata di caldo estremo primaverile ha portato già le condi zioni dei “dog days of summer” in vaste aree del Nord America occidentale. Come spiegano alla NASA Il termine “dog days of summer” si riferisce a un periodo di clima caldo e umido nell’emisfero settentrionale, di solito a luglio e all’inizio di agosto e non ci si riferisce ai cani pigri in giro nei giorni caldi e umidi ma alle stelle in cielo: «Questo periodo di tempo coincide con il sorgere della stella di Sirio, o Dog Star. Sirio fa parte della costellazione del Cane Maggiore, il Canis Majoris. Sirius segue Orione, come farebbe un cane fedele». Sirius è di gran lunga la stella vera e propria (la luminosissima Venere è un pianeta) più luminosa nel cielo notturno, cosa già nota agli antichi astronomi e nell’antica Grecia e a Roma, si credeva che i giorni della canicola fossero un periodo di siccità, sfortuna e disordini.

A metà maggio 2023, negli Usa, nel Washington occidentale e nell’Oregon, e in Canada in gran parte della British Columbia e dell’Alberta, ci sono state una serie di temperature calde da record. Mentre il clima più insolitamente caldo si è attenuato entro il 16 maggio, temperature superiori alla media persisteranno per molti altri giorni.

Una mappa realizzata grazie al modello Goddard Earth Observing System (GEOS) della NASA che ripubblichiamo è impressionante: rappresenta la differenza delle temperature dell’aria a 2 metri dal suolo d tra il 15 maggio 2023, uno dei giorni più caldi dell’ondata di caldo, e la media 2014-2022 per quella data. Le aree rosso scuro sono quelle dove le temperature dell’aria hanno raggiunto più di 12° C al di sopra della media recente.

Record di caldo sono stati superati in diverse province canadesi. Nella Brutish Columbia Britannica decine di record giornalieri locali sono stati battuti per tra giorni consecutivi. Sono stati battuti anche nuovi record mensili e in alcune località le temperature hanno superato i 35° C. Anche negli Usa sono stati stati aggiornati i record di caldo primaverile: in particolare, il 15 maggio ha segnato il quarto giorno consecutivo di temperature giornaliere record a Seattle. Alla NASA dicono che «Questo evento ricorda la “cupola di caldo” che ha stazionato sopra il Pacifico nord-occidentale nel giugno 2021. Durante quel periodo pericoloso, le temperature in alcuni luoghi sono aumentate di oltre 15° C rispetto alle medie recenti per la stessa data. Le città di Seattle e Portland hanno stabilito rispettivamente il massimo storico di 42° C e 47° C.

L’attuale ondata di caldo estremo è dovuta a una forte cresta ad alta pressione si è sviluppata sul Canada occidentale e che ha centrato il caldo sull’Alberta mentre l’aria “affondava”, si riscaldava e si seccava. Lindsey Doermann della NASA fa notare che «Le temperature di maggio 2023 non si sono avvicinate agli estremi osservati nell’evento del giugno 2021, in parte perché si sono verificate più di un mese prima». Ma gli effetti sono comunque devastanti: «Il caldo e la bassa umidità che l’accompagna possono esacerbare la già attiva stagione degli incendi boschivi nell’​​Alberta e British Columbia. L’Alberta ha segnalato 91 incendi attivi nella provincia il 17 maggio e il fumo ha degradato la qualità dell’aria in molte città». Il Canada ha inviato le forze armate in aiuto dei vigili del fuoco per tentare di tenere sotto controllo giganteschi incendi che erano scoppiati già prima dell’ondata di caldo.

Il caldo fuori stagione dovrebbe persistere per almeno tutto il fine settimana. Secondo Environment Canada, parti della British Columbia Britannica interna continueranno a vedere massime diurne da da 10 a 15° C sopra la norma e sono possibili inondazioni locali perché il rapidissimo scioglimento del manto nevoso sta facendo ingrossare velocemente la portata dei fiumi.