Milioni di persone colpite delle inondazioni nell’Africa occidentale e centrale

UNHCR e WFP: una confluenza di calamità. La crisi climatica sta avvenendo ora

[31 Ottobre 2022]

La portavoce dell’United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Olga Sarrado, ha avvertito che, dopo le recenti inondazioni distruttive che hanno colpito Nigeria, Ciad, Niger, Burkina Faso, Mali e Camerun, stanno crescendo i bisogni di oltre 3,4 milioni di sfollati e delle comunità che li ospitano».

La Sarrado ha spiegato che «La Nigeria sta affrontando le peggiori inondazioni degli ultimi 10 anni. Centinaia di vite sono andate perse, oltre 1,3 milioni di persone sono state sfollate e più di 2,8 milioni sono state colpite, secondo le stime delle Nazioni Unite, a causa dell’allagamento di terreni agricoli e infrastrutture. Le acque alluvionali nel nord-est della Nigeria hanno spazzato via i siti per gli sfollati interni e i villaggi delle comunità ospitanti negli Stati di Borno, Adamawa e Yobe, costringendo le persone a spostarsi più in alto. L’UNHCR e i suoi partner hanno fornito riparo e aiuti essenziali a migliaia di famiglie, inclusi 14.900 teloni e 550 kit con articoli per la casa di base. Nello Stato di Taraba, forti piogge hanno interrotto l’assistenza umanitaria alle comunità colpite nella città di Baissa».

In Ciad, il governo golpista ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che le inondazioni hanno colpito oltre 1 milione di persone: «Nel sud – ha detto la Sarrado – le forti piogge hanno causato il crollo degli argini dei fiumi Chari e Logone, sommergendo i campi, uccidendo il bestiame e costringendo più di 90.000 persone a fuggire dalle proprie case e a cercare rifugio a N’Djamena».

In Camerun, oltre 63.000 persone sono state colpite dalle esondazioni dei due fiumi nei distretti di Kousseri, Zina, Makari, Blangoua e Logone Birni.

L’UNHCR, le autorità locali e altri partner si stanno affrettando a fornire assistenza umanitaria nella capitale del Ciad N’Djamena e hanno identificato due siti nei quali ospitare i sopravvissuti al disastro.

Nei paesi del Sahel centrale – Niger, Mali e Burkina Faso – piogge e inondazioni superiori alla media hanno ucciso centinaia di persone, costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case e devastato oltre un milione di ettari di terreno coltivato.

Circa 379.500 sfollati interni vivono nelle aree del Burkina Faso colpite dalle inondazioni, nelle regioni del Sahel, del centro nord e del nord. Oltre 32.000 persone sono state colpite dalle inondazioni nella regione di Diffa, in Niger, e più di 13.000 sono state sfollate. Quest’anno, più di 41.000 persone sono state colpite dalle inondazioni in tutto il Mali, rispetto alle 10.511 del 2021.

La Sarrado ha sottolineato che «La crisi climatica sta avvenendo ora: distrugge i mezzi di sussistenza, fa saltare la sicurezza alimentare, aggrava i conflitti per le scarse risorse e provoca sfollamenti. Il legame tra shock climatici e sfollamento è chiaro e in crescita. Il peggioramento degli shock climatici in particolare nel Sahel ha alimentato siccità e inondazioni, fatto calare i raccolti e contribuito a un generale deterioramento dei servizi pubblici per una delle peggiori crisi di sfollati del mondo. Le temperature nel Sahel stanno aumentando di 1,5 volte più velocemente della media globale. Questo sta esacerbando le sfide di fondo che gli Stati devono affrontare per gestire popolazioni in rapida crescita, un’inversione dei progressi in termini di sviluppo e l’invasione da parte di attori armati non statali».

Anche il World food programme (WFP) sottolinea che «Le inondazioni hanno colpito l’Africa occidentale mentre i leader mondiali si preparano a incontrarsi sulla crisi climatica alla COP27 in Egitto ed evidenziano l’urgente necessità di aiutare le comunità in prima linea nella crisi climatica ad adattarsi, espandere soluzioni che affrontino le perdite e i danni subiti durante i disastri legati al clima, e investire nell’azione per il clima in contesti fragili».

Chris Nikoi, direttore regionale del WFP per l’Africa occidentale, aggiunge: «Le famiglie in Africa occidentale sono già state spinte al limite sulla scia della guerra, delle ricadute socioeconomiche della pandemia e dei prezzi dei generi alimentari alle stelle. Queste inondazioni agiscono come un moltiplicatore di miseria e sono l’ultima goccia per le comunità che già lottano per tenere la testa fuori dall’acqua. Il WFP è sul campo per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione a rimettersi in piedi fornendo un pacchetto di risposta immediata, contribuendo anche a costruire la resilienza della comunità agli shock futuri e ad aprire una strada per uscire da questa situazione catastrofica».

Le previsioni meteorologiche a breve termine indicano precipitazioni stagionali superiori alla media in tutta la regione dell’Africa occidentale (ad eccezione delle zone costiere meridionali), con il rischio di inondazioni che colpiranno ulteriormente le persone e aumenteranno i bisogni umanitari. «Una confluenza di calamità – dicono al WFP – che ha già lasciato 43 milioni di persone ad affrontare livelli di insicurezza alimentare di crisi ed emergenza (fasi IPC/CH 3+4) durante la stagione magra di giugno-agosto».

In risposta, il WFP è sul campo e sta fornendo un pacchetto di assistenza di emergenza di tre mesi rivolto a 427.000 donne, uomini e bambini colpiti dalle inondazioni Repubblica Centrafricana, Ciad, Gambia, Nigeria, Sao Tomé e Principe e Sierra Leone. Il WFP fornisce anche una risposta post-alluvione, soprattutto rivolta ai piccoli agricoltori i cui raccolti sono stati distrutti. L’assistenza alimentare di emergenza del WFP viene fornita sotto forma di cibo e denaro contante per aiutare le famiglie colpite a soddisfare i loro bisogni alimentari e nutrizionali di base in un momento in cui i prezzi dei generi alimentari stanno salendo alle stelle, spingendo già i pasti di base fuori dalla portata delle famiglie vulnerabili. L’agenzia Onu evidenzia che «In molti Paesi della regione, i prezzi dei generi alimentari sono ancora in aumento rispetto alla media di 5 anni. I prezzi del mais, ad esempio, sono aumentati rispettivamente del 106%, 78% e 42% in Ghana, Niger e Nigeria. In Burkina Faso i prezzi del sorgo sono aumentati dell’85%. In Mauritania, il grano è aumentato del 49%, mentre in Sierra Leone, il riso importato è aumentato di uno sbalorditivo 87%. L’aumento vertiginoso dei prezzi di cibo, carburante e fertilizzanti non solo aggrava la crisi della fame, ma fomenta anche le tensioni socioeconomiche, poiché i governi lottano per rispondere alla crisi a causa del pesante onere del debito e del limitato spazio di manovra fiscale. Oltre a rispondere ai bisogni immediati delle comunità colpite dalle inondazioni, il WFP sta implementando un programma di Azione Anticipativa che aiuta a rafforzare le capacità di governi e partner. Ciò include la creazione di sistemi di allerta precoce per prepararsi meglio agli estremi climatici quando si verificano e la fornitura di opportunità di finanziamento per evitare o mitigare gli impatti di imminenti eventi meteorologici estremi. Ad agosto, il WFP ha attivato la sua azione preventiva in Niger mirando a 200.000 persone a rischio con messaggi di allerta precoce e informazioni di avviso.

Nikoi. Fa notare che «Rafforzare la resilienza e promuovere l’adattamento climatico è una parte essenziale per anticipare i rischi climatici, ripristinare gli ecosistemi degradati e proteggere le comunità vulnerabili dall’impatto degli estremi climatici. Nelle terre aride del Sahel, l’obiettivo del WFP è costruire la resilienza locale agli effetti a cascata della crisi climatica, promuovendo tecniche agricole che aiutino a ripristinare le terre e gli ecosistemi degradati. Il WFP supporta le comunità nella costruzione di sistemi di raccolta dell’acqua piovana e altre opzioni sostenibili di stoccaggio dell’acqua che consentono agli agricoltori di piantare frutta e verdura anche dopo che i letti dei fiumi si sono prosciugati. Il WFP implementa anche un programma di assicurazione contro i rischi climatici che migliora la gestione dei rischi climatici da parte dei governi africani. Nel 2022, il WFP ha erogato 9,4 milioni di dollari dall’African Risk Capacity (ARC) per l’attuazione di un piano di risposta precoce in Mauritania, Mali e Burkina Faso dopo la siccità del 2021». Per garantire che il programma di risposta alle inondazioni del WFP possa assistere efficacemente le comunità colpite, il WFP richiede 15 milioni di dollari fino a marzo 2023.

La portavoce dell’UNHCR ha ricordato che «Oltre al Sahel, stiamo assistendo alla peggiore siccità degli ultimi 40 anni e alla minaccia di carestia nel Corno d’Africa, a una devastante stagione dei cicloni in Mozambico e alle storiche inondazioni per il quarto anno consecutivo in Sud Sudan e Sudan. Nel 2022, il clima estremo in tutto il continente africano ha ucciso centinaia di persone e costretto milioni di persone a fuggire dalle loro case. I paesi e le comunità in prima linea nella crisi climatica hanno bisogno di sostegno e finanziamenti urgenti per costruire difese, adattarsi e ridurre al minimo le conseguenze più dannose».

Ma la realtà è che le operazioni umanitarie nell’Africa occidentale e centrale sono pericolosamente e cronicamente sottofinanziate. «In Ciad è stato ricevuto solo il 43% dei fondi di cui l’UNHCR ha bisogno nel 2022 – ha concluso la Sarrado – Le nostre operazioni del 2022 in Burkina Faso sono finanziate solo per il 42%. Con meno di due mesi rimasti, abbiamo ricevuto il 39% dei fondi necessari in Nigeria e il 53% in Niger. L’UNHCR fa appello a tutti i donatori per un sostegno urgente al nostro lavoro salvavita nell’Africa occidentale e centrale».