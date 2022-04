Giornate informative aperte a Padova, Torino, Cagliari, Milano, Bologna e Avellino

Life ClimAction: giovani, famiglie, imprese, scuole e amministrazioni protagonisti della sfida al cambiamento climatico

Portare i piani strategici Ue e Onu tra la comunità per uscire insieme e più forti dall’emergenza climatica

[7 Aprile 2022]

Il clima del Pianeta sta cambiando con un tasso di crescita in costante aumento, coinvolgendo inevitabilmente tutte le regioni del mondo. Le calotte polari si sciolgono e cresce il livello dei mari. Nel Mediterraneo è previsto un riscaldamento che supera del 20% l’incremento medio globale e l’Italia è il più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici, come testimoniato dall’ultimo Rapporto Città Clima di Legambiente. Secondo questo, infatti, dal 2010 ad oggi sono stati registrati 1.206 eventi meteorologici estremi, una media di quasi 100 eventi l’anno. Senza una gestione integrata dei rischi, nonché una visione articolata delle soluzioni di mitigazione o adattamento in grado di limitarne gli impatti, l’Italia potrebbe avere forti ripercussioni economiche e sociali, oltre che ambientali. L’ultimo Rapporto del Centro Euro-Mediterraneo Cambiamenti Climatici (2020) sul Rischio Climatico in Italia documenta, in particolare, che entro il 2100 la temperatura – analizzata per diversi scenari sia su valori medi sia su valori estremi – potrebbe aumentare fino a 5°C (rispetto al periodo 1981- 2010), con la crescita esponenziale di eventi estremi e una perdita economica fino all’8 per cento del PIL pro-capite. I dati illustrati confermano l’urgenza di sostenere e favorire una radicale conversione c dei nostri modelli di produzione e di consumo. A distanza di oltre 5 anni dall’Accordo di Parigi e dall’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, non ci si è però ancora mosso abbastanza per prevenire cambiamenti climatici che potrebbero essere irreversibili e portare effetti catastrofici.

Proprio per cercare di dare risposte concrete all’emergenza climatica l’Ue ha lanciato il Green New Deal, una nuova strategia che sostiene la giusta transizione energetica verso una società equa e prospera, capace di reagire alle sfide legate ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale migliorando la qualità della vita delle generazioni presenti e future. Per il raggiungimento di questi obiettivi, nel 2020 è stato inoltre approvato il Patto Europeo per il Clima, uno strumento che mira ad intensificare il confronto e lo scambio tra le varie parti coinvolte nel processo di transizione ecologica.

Naasce da qui Life ClimAction, un progetto di Legambiente e knowledge partner Enel Foundation finanziato dal Programma Life, che fino al dicembre 2023 porterà i piani strategici dell’Unione europea e dell’Onu tra la comunità per coinvolgere tutti i portatori di interesse nella grande sfida del cambiamento climatico e rendere la transizione ecologica un’occasione di crescita sana, equa e sostenibile.

Legambiente spiega che «Il progetto coinvolgerà cittadini, giovani, popolazione scolastica, amministrazioni e imprese per costruire un nuovo patto di comunità e una nuova consapevolezza collettiva per creare un fronte trasversale e compatto in grado di mettere in campo buone pratiche per contrastare l’emergenza climatica. Carovana per il clima, iniziative nelle scuole e per amministrazioni, incontri con la cittadinanza, approfondimenti e orientamento agi studi e al lavoro per i giovani, incontri tra imprenditori per scoprire e condividere buone pratiche già in campo sono solo alcune delle iniziative che verranno organizzate nell’ambito del progetto insieme alla realizzazione di materiali tematici specifici che saranno messi a disposizione attraverso il sito di progetto www.lifeclimaction.eu » .

Si parte con gli sportelli energia che verranno allestiti dai circoli locali di Legambiente per incontrare cittadine e cittadini che vogliono informarsi sulle possibilità e le opportunità per ridurre il proprio impatto sul pianeta, ad esempio rendendo la propria abitazione energeticamente efficiente installando pannelli solari e non solo. Gli sportelli saranno aperti nelle città di Torino, Milano, Padova, Bologna, Napoli e Cagliari e saranno presentati negli Info days, le giornate di apertura delle attività che si terranno l’11, il 12 e 14 aprile. In queste occasioni verranno affrontati temi centrali del dibattito attuale e di risolutiva importanza per la vita quotidiana delle famiglie: comunità energetiche, sostituzione di caldaie, bollette e caro energia.

Il direttore generale Legambiente, Giorgio Zampetti, conclude: «Il cambiamento che dobbiamo affrontare per contrastare la crisi climatica parte anche da noi. La partecipazione attiva delle persone diventa quindi imprescindibile. Senza, non potrà essere altrettanto efficace, perché non in grado di intercettare le criticità e le necessità delle comunità. Per raggiungere questo obiettivo è necessario un nuovo patto che unisca la società civile, le autorità nazionali, regionali, locali, e le imprese, in stretta collaborazione con le istituzioni e gli organi consultivi dell’Ue. E’ da questa esigenza che nasce il progetto Life ClimAction, proprio per costruire e rafforzare questo patto e rendere il percorso di transizione ecologica ed energetica una importante occasione di crescita per l’intera comunità».

Ecco gli appuntamenti Info day:

11 aprile, Padova: “Uno sportello energia per il Veneto”.

Piazza Caduti della Resistenza. Dalle ore 10:00 alle 14:00

12 aprile

Torino: “Forum Energia, verso la transizione energetica”

Corso Regina Margherita, 128 presso Sala Atlas di combo

Dalle 9:00 alle 13:00. L’incontro sarà anche in diretta sulla pagina facebook del progetto ClimAction

Cagliari: “ClimAction – Le nostre azioni per il Clima: Le Comunità Energetiche”

Parco di Monte Claro – Teatrino dei Bambini, Via Diego Cadello, 09121 Cagliari. Dalle ore 15:30 alle 19:00

14 aprile:

Milano: “Comunità energetiche, come risparmiare sulle bollette insieme ai propri vicini”

La Cascina Nascosta, in Viale Alemagna 14 a Milano, all’interno di Parco Sempione. Dalle 18:30 alle 20:00

Bologna: “Come orientarsi tra caro bollette e incentivi fiscali? Incontro informativo con lo sportello energia”

Sala Alessandri, Via Gorki 10 c/o centro civico Michelini. Dalle 17:30 alle 19:00

Avellino: “SOS smog: stop alle caldaie fossili per bloccare le polveri sottili”

Circolo della stampa, Corso Vittorio Emanuele II, 6 – Avellino Dalle ore 10:00 anche in diretta facebook sulla pagina del progetto ClimAction Lo sportello sarà allestito Napoli nelle modalità che saranno presentare e promosse durante l’incontro ad Avellino.