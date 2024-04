Life A_GreeNet sbarca in Maremma. Città più verdi e per combattere gli effetti della crisi climatica

Prima tappa l’8 aprile a Orbetello. Iniziative di sensibilizzazione per operatori del verde urbano e cittadini

[3 Aprile 2024]

Dopo la sperimentazione sulla costa medio-adriatica, il progetto LIFE+ A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione europea, approda sul Tirreno, in Maremma, territorio scelto da Legambiente, partner di progetto, come area di replicabilità. E il Cigno Verde sottolinea che «Proprio in Maremma saranno realizzate attività volte a sensibilizzare amministratori locali, la filiera della progettazione del verde urbano, associazioni e cittadini su un tema attuale come la resistenza alla crisi climatica, rendendo più green i nostri Comuni. Vari gli interventi previsti dal progetto: il recupero dei suoli, la piantumazione di foreste e aree verdi, soluzioni flessibili (verde verticale, verde in copertura, dispositivi verdi) con l’obiettivo di favorire la concreta realizzazione di piani di azione per l’energia sostenibile e il clima».

I dati raccolti durante il progetto confluiranno nel dossier CittàClima, l’osservatorio di Legambiente che raccoglie ed elabora informazioni sugli impatti degli eventi climatici a carico di aree urbane, infrastrutture, beni storici, ma anche buone pratiche e approfondimenti nazionali e internazionali. Una mappa del rischio climatico che fotografa in tempo reale la situazione climatica in Italia.

Nei prossimi giorni, Legambiente prenderà contatti con le amministrazioni locali per condividere strumenti innovativi, confrontarsi sulle strategie sviluppate dal progetto e sperimentate nei Comuni di Ancona, Pescara, San Benedetto del Tronto, Silvi, anch’essi partner di progetto insieme alla Regione Abruzzo (capofila), l’Università di Camerino e ResAgraria. I Comuni interessati potranno altresì sottoscrivere un protocollo d’Intesa ed entrare così nella rete delle città verdi A_GreeNet, usufruire degli strumenti e contribuire alla ricerca scientifica.

L’8 aprile si terrà la prima iniziativa di informazione e sensibilizzazione nel Comune di Orbetello. Gli esperti Legambiente incontreranno alcune classi dell’ITC “Da Verrazzano” di Albinia. Dopo un primo intervento introduttivo sull’importanza delle pinete urbane e costiere, gli studenti raggiungeranno il tombolo di Giannella per un’esperienza sul campo e un’esercitazione di marine litter.