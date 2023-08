Le vette alpine sono troppo calde. Wwf: agire subito o sarà tardi

I negazionisti stanno facendo perdere tempo ed energie preziose: la crisi climatica deve diventare una priorità del governo

[23 Agosto 2023]

Mentre in Italia l’alta pressione provocata dall’anticiclone nordafricano fa registrare caldo record non solo a fondovalle ma anche in montagna, il wwf ricorda che «L’Italia ha registrato un nuovo record dello zero termico, l’altitudine al di sopra della quale la temperatura dell’aria rimane sempre minore di zero, raggiunto alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri a 5.328 metri. Superato il record della Svizzera che a Payerne ha registrato lo zero termico a 5.298 metri, il valore più alto dal 1954, quando hanno iniziato le loro misurazioni».

Il Panda italiano evidenzia che «Sulle Alpi lo zero termico medio in estate è a 3.800 metri. Nella terza decade di agosto a 3500 metri. Le ondate di calore, come quella che sta colpendo l’Italia e l’arco alpino in questi giorni, sarebbero pressoché impossibili senza il cambiamento climatico. Solo un anno fa il crollo sul ghiacciaio della Marmolada era stata una tragedia più che annunciata, e oggi torna a preoccuparci. Secondo le analisi scientifiche, con la media delle temperature degli ultimi anni, i ghiacciai sotto i 3.500 metri sono potrebbero sparire nel giro di 20-30 anni».

L’associazione ambientalista sottolinea che «Ci troviamo in un hot spot climatico, siamo esposti a eventi climatici sempre più estremi e ripetuti. Gli scienziati prevedono che in futuro ondate di calore come quelle di quest’anno diventeranno ancora più frequenti e potrebbero verificarsi ogni 2-5 anni. Abbiamo tutti i dati a disposizione, quello che manca è l’azione!»

Il Wwf conclude: «I negazionisti stanno facendo perdere tempo ed energie preziose: per Governo e Parlamento la crisi climatica deve diventare una priorità dedicandosi ad accelerare l’abbattimento delle emissioni climalteranti e a perseguire il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5° C».