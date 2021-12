Le Filippine travolte dal super tifone Odette-Rai

1,8 milioni di persone colpite dalla catastrofe, almeno 208 morti, danni enormi

[20 Dicembre 2021]

In un aggiornamento pubblicato oggi, il principale coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nelle Filippine, Gustavo Gonzalez, ha annunciato che «Durante il fine settimana, i team di valutazione umanitaria hanno potuto accedere per la prima volta alle aree e alle comunità più colpite dal tifone Odette (Rai). I resoconti e le immagini di totale devastazione che stanno inviando sono strazianti e le nostre più sentite condoglianze vanno a coloro che hanno perso così tanto, compresi i propri cari. Lodiamo anche la professionalità dei soccorritori in prima linea guidati dalle autorità governative, dalle forze armate, dalla Croce Rossa e da altri coinvolti nelle operazioni di evacuazione, ricerca e soccorso in circostanze e logistica molto difficili. A nome dell’Onu e dell’Humanitarian Country Team, il nostro messaggio al popolo filippino è di solidarietà e sostegno. Ci stiamo coordinando con le autorità governative per garantire un supporto tempestivo e siamo pienamente mobilitati per affrontare le lacune critiche e le esigenze dei più vulnerabili. E’ già in corso una risposta coordinata da parte delle agenzie delle Nazioni Unite, delle ONG e dei partner del settore privato nel Paese per soddisfare i bisogni immediati in materia di alloggi, salute, cibo, protezione e altre risposte salvavita».

Secondo i rapporti che arrivano dalle Filippine, da quando la tempesta si è abbattuta giovedì scorso sull’Arcipelago, 1,8 milioni di persone sono state colpite dalla catastrofe e almeno 208 persone sono morte, ma si teme che questo numero cresca, perché non tutte le vittime sono state segnalate ufficialmente e le inondazioni sono molto estese e le frane che hanno travolto abitazioni sono moltissime.

Con circa 300.000 persone evacuate mentre il super tifone colpiva le regioni centrali delle Filippine, i bisogni immediati e prioritari includono cibo, acqua pulita, riparo, carburante, kit igienici, medicinali e servizi di protezione.

Nel novembre 2013, il tifone Haiyan aveva colpito molte delle province centrali rase al suolo la scorsa settimana, mietendo oltre 6.300 vittime.

Ogni anno, le Filippine sono colpite in media da 25 tifoni, oltre a terremoti, inondazioni di e allerte causate dai 21 vulcani attivi che fanno parte dell’anello di fuoco del Pacifico.