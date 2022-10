Alla pre-COP Unfccc di Kinshasa riprende lo scontro tra Paesi ricchi e poveri su adattamento e danni

L’azione per il clima deve diventare la massima priorità globale

Guterres: «Mentre il caos climatico galoppa, l'azione climatica si è bloccata»

[4 Ottobre 2022]

Mentre i rappresentanti dei governi iniziano a definire l’agenda per la 27esima Conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on climate change (COP27 Unfccc) che si terrà a novewmbre in Egitto, in occasione del meeting di pianificazione pre-COP in corso nella capitale della Repubblica democratica del Congo (RdC), Kinshasa, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha detto in un briefing con i giornalisti a New York che «Il lavoro che abbiamo davanti è immenso quanto gli impatti climatici che stiamo vedendo in tutto il mondo. Un terzo del Pakistan è allagato. L’estate più calda d’Europa da 500 anni. Le Filippine sono state martellate. L’intera Cuba in black-out. E qui, negli Stati Uniti, l’uragano Ian ha lanciato un brutale promemoria sul fatto che nessun Paese e nessuna economia sono immuni dalla crisi climatica. Mentre il caos climatico galoppa, l’azione climatica si è bloccata».

Guterres ha sottolineato che «La COP27 è fondamentale, ma abbiamo ancora molta strada da fare. Cerchiamo di essere chiari. Gli impegni collettivi dei governi del G20 che stanno arrivando sono troppo poco e troppo tardi. Le azioni delle economie sviluppate ed emergenti più ricche semplicemente non tornano. Nel loro insieme, gli impegni e le politiche attuali stanno chiudendo la porta alla nostra possibilità di limitare l’aumento della temperatura globale a 2 gradi Celsius, per non parlare di raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi. Siamo in una lotta per la vita o la morte per la nostra sicurezza oggi e la nostra sopravvivenza domani. Non c’è tempo per puntare il dito o girare i pollici. E’ tempo di un compromesso a livello quantico rivoluzionario tra le economie sviluppate e quelle emergenti. Il mondo non può aspettare. Le emissioni sono ai massimi storici e in aumento».

Il capo dell’Onu ha ricordato che «Nel frattempo, la guerra in Ucraina sta mettendo in secondo piano l’azione per il clima mentre il nostro pianeta stesso sta bruciando. Vediamo persino ricadute in alcune aree del settore privato, in particolare riguardo ai combustibili fossili, mentre gli attori climatici più dinamici nel mondo degli affari continuano a essere ostacolati da quadri normativi obsoleti, burocrazia e sussidi dannosi che inviano segnali sbagliati ai mercati. Tutto questo accresce l’importanza del mio high-level group on the net zero e degli impegni del business e di altri. Ogni governo, ogni azienda, ogni investitore, ogni istituzione deve intensificare le azioni concrete per il clima per il net zero. Abbiamo anche bisogno di vedere progressi significativi in ​​altre due aree chiave: Decisioni e azioni per affrontare perdite e danni che vanno oltre le capacità di adattamento dei Paesi. E finanziamenti per l’azione climatica. Sulla questione centrale della perdita e del danno, sappiamo che le persone e le nazioni stanno soffrendo ora. Hanno bisogno di decisioni significative ora. La mancata azione in merito alle perdite e ai danni porterà a una maggiore perdita di fiducia e a maggiori danni climatici. Questo è un imperativo morale che non può essere ignorato e la COP27 deve essere il luogo di azione su perdite e danni. Questa è la cartina di tornasole numero uno di quanto i governi dei Paesi sviluppati e in via di sviluppo prendano seriamente il crescente impatto climatico sui Paesi più vulnerabili. La pre-COP di questa settimana può determinare come verrà gestita questa questione cruciale a Sharm el-Shaikh. I ministri a Kinshasa devono lavorare per garantire l’azione alla COP27, non fare un’altra discussione senza vie d’uscita».

Accogliendo i delegati alla pre-COP, la ministra dell’ambiente della Rdc, Eve Bazaiba Masudi, ha detto di essere preoccupata perché «Il continuo mancato rispetto degli impegni da Parte dei Paesi sia diventato una cosa normale. Il fulcro dei colloqui verte su come le nazioni più ricche e industrializzate dovrebbero assumersi la responsabilità finanziaria per il loro ruolo nella crisi climatica. Il G20 è responsabile dell’80% dell’inquinamento nel mondo. Il vero dibattito di questo pre-COP e alla COP27 è sulla responsabilità dei paesi inquinanti».

Circa una dozzina di giovani attivisti che hanno protestato fuori dalla sede della pre-COP e hanno chiesto alle autorità congolesi di annullare i piani per trivellare petrolio e gas nella seconda foresta pluviale più grande del mondo e nelle torbiere che stoccano miliardi di tonnellate di carbonio. L’ambientalista Bonaventure Bondo ha detto alla Reuters: «Non possiamo sacrificarli sull’altare dei combustibili fossili».

Il Congo, come altre nazioni africane, rivendica il suo diritto di sviluppare la propria economia sfruttando le sue vaste risorse naturali, impegnandosi a ridurre al minimo l’ impatto ambientale potenzialmente devastante utilizzando metodi di trivellazione moderni e una rigida regolamentazione. Peccato che per farlo svendano risorse e controllo alle stesse multinazionali che poi accusano di aver portato il mondo alla catastrofe climatica.

Oggi, l’inviato statunitense per il clima. John Kerry. incontrerà il presidente della RdC Felix Tshisekedi. I due Paesi hanno istituito un gruppo di lavoro per proteggere le foreste pluviali e le torbiere del Congo.

Guterres ha ribadito che «Sulla finanza, il mondo ha bisogno di chiarezza da parte dei Paesi sviluppati su quale punto sono quest’anno sul mantenimento della loro promessa di 100 miliardi di dollari all’anno per sostenere l’azione climatica nei Paesi in via di sviluppo. Dobbiamo vedere le prove di come raddoppieranno i finanziamenti per l’adattamento ad almeno 40 miliardi di dollari nel 2025, come concordato a Glasgow. I finanziamenti per l’adattamento e la resilienza devono rappresentare almeno la metà di tutti i finanziamenti per il clima. E le Banche Multilaterali di Sviluppo, inclusa la Banca Mondiale, devono alzare il tiro. Le economie emergenti, in particolare, hanno bisogno del loro sostegno per sostenere la rivoluzione delle energie rinnovabili e creare resilienza. Il Resilience and Sustainability Trust guidato dal Fondo monetario internazionale è un buon inizio. Ma i principali azionisti delle Banche Multilaterali di Sviluppo – gli Stati membri – devono essere la forza trainante del cambiamento trasformativo. Le istituzioni finanziarie internazionali hanno bisogno di più risorse. I piccoli Stati insulari in via di sviluppo e altri paesi vulnerabili a reddito medio devono poter accedere a finanziamenti agevolati per l’adattamento per proteggere le loro comunità e infrastrutture. Allo stesso tempo, le istituzioni finanziarie internazionali devono rivedere il proprio modello di business e l’approccio al rischio. Oltre a perseguire le proprie iniziative drop-in-the-bucket, devono intensificare i loro sforzi per sfruttare i necessari massicci aumenti della finanza privata come primi investitori e che assumono rischi».

Il segretario generale dell’Onu ha concluso: «Su ogni fronte climatico, l’unica soluzione è un’azione decisa e solidale. La COP27 è il luogo in cui tutti i Paesi – guidati dal G-20 – possono dimostrare di essere coinvolti in questa lotta e in essa insieme. E il modo migliore per dimostrarlo è presentarsi alla COP 27 di Sharm el-Shaikh. Invito i leader al più alto livello a partecipare a pieno titolo alla COP 27 e dire al mondo quale azione per il clima intraprenderanno a livello nazionale e globale. I leader del mondo possono dimostrare attraverso la loro presenza e partecipazione attiva che l’azione per il clima è davvero la massima priorità globale che deve essere».

Intanto, alla pre-COP di Kinshasa, la vicesegretaria generale dell’Onu, Amina Mohammed, ha ammonito i ministri dell’ambiente, del clima e dell’energia di tutto il mondo: «La finestra di opportunità per scongiurare i peggiori impatti della crisi climatica si sta chiudendo. Un maggiore sostegno all’adattamento climatico nei Paesi in via di sviluppo deve essere una priorità globale, in particolare i progressi sui finanziamenti per l’adattamento».

Anche la Mohammed ha ricordato che «Alla conferenza COP26 dello scorso anno a Glasgow, le nazioni sviluppate avevano promesso di raddoppiare il sostegno all’adattamento a 40 miliardi di dollari all’anno entro il 2025» e ha chiesto «Una chiara roadmap su come verranno erogati i finanziamenti, a partire da quest’anno. 40 miliardi di dollari sono solo una frazione dei 300 miliardi di dollari che saranno necessari ogni anno ai Paesi in via di sviluppo per l’adattamento entro il 2030».

La vicesegrataria dell’Onu ha concluso con un accorato appello: «Il mondo ha un disperato bisogno di speranza. Abbiamo bisogno di progressi… che dimostrino che i leader comprendono appieno la portata dell’emergenza che dobbiamo affrontare e il valore della COP, come spazio in cui i leader mondiali si riuniscono per risolvere problemi e assumersi responsabilità. Ogni momento conta. E’ tempo di dimostrare che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, con un risultato che mostri il nostro impegno collettivo nell’affrontare la crisi climatica perché le persone, i bambini qui oggi, e il pianeta contano».