Lavoro e clima: sempre più evidente il legame tra caldo estremo e perdita di produttività

L’Aumento delle temperature comporterà forti rischi per i lavoratori. Parte dei problemi potrebbe essere risolti cambiando orario di lavoro

[7 Gennaio 2022]

Secondo lo studio ““Tropical Deforestation Accelerates Local Warming and Loss of Safe Outdoor Working Hours”, pubblicato recentemente su One Earth da un team di ricercatori dell’università di Washington – Seattle, Duke University – Durham e The Nature Conservancy, «La deforestazione e il cambiamento climatico hanno reso parti dei tropici molto più calde e sono associate a una riduzione del numero di ore giornaliere in cui il lavoro all’aperto può essere svolto in sicurezza».

Il principale autore dello studio, Luke Parsons, un climatologo che lavora per le università di Washington e Duke e per The Nature Conservancy sottolinea che «Negli ultimi 15 o 20 anni, c’è stata un’enorme e sproporzionata diminuzione delle ore di lavoro sicure associate per l’esposizione al caldo per le persone in luoghi deforestati dei tropici rispetto ai luoghi forestali. Nell’Amazzonia brasiliana, ad esempio, dove negli ultimi 15 o 20 anni sono state disboscate vaste aree della foresta pluviale, i pomeriggi possono essere fino a 10 gradi Celsius più caldi di quelli delle regioni boscose. Una volta abbattuti quegli alberi, perdiamo il servizio di raffreddamento che forniscono e può diventare molto, molto caldo».

Per realizzare lo studio i ricercatori hanno utilizzato dati satellitari e osservazioni meteorologiche e hanno monitorato i livelli di caldo e umidità locali dal 2003 al 2018 in 94 Paesi a bassa latitudine con foreste tropicali, compresi i Paesi delle Americhe, dell’Africa e dell’Asia, dimostrando così che, in luoghi recentemente deforestati in tutti i tropici, «Quasi 5 milioni di persone, inclusi 2,8 milioni di lavoratori agricoli e edili, hanno perso almeno mezz’ora di tempo di lavoro sicuro al giorno. Quasi 100.000 lavoratori, oltre il 90% dei quali vive in Asia, hanno perso più di due ore al giorno in località recentemente deforestate. Questa distribuzione sproporzionata è probabilmente dovuta alla popolazione molto densa dell’Asia». Parsons aggiunge che «Queste località tropicali sono già sul punto di essere troppo calde e umide per lavorare in sicurezza a causa dei cambiamenti climatici. La deforestazione può spingere questi luoghi oltre il limite, fino a diventare ambienti di lavoro ancora più pericolosi».

Gli scienziati ricordano che «Il lavoro fisico pesante aumenta il calore corporeo interno, il che, se combinato con il calore e l’umidità esterni, aumenta il rischio di affaticamento da caldo e di malattie correlate al caldo, incluso il colpo di caldo, che può essere fatale. Gli alberi aiutano a ridurre questi rischi bloccando i raggi del sole e raffreddando l’ambiente locale tramite l’evapotraspirazione, un processo in cui le piante assorbono l’acqua dal suolo e la rilasciano nell’aria tramite l’evaporazione attraverso le foglie, simile a come la sudorazione raffredda la pelle umana».

Secondo Parson, «i risultati del nuovo studio forniscono importanti spunti a gestori del territorio, responsabili politici e comunità locali. C’è una piccola quantità di cambiamenti climatici che si è verificata nello stesso periodo di 15 anni, ma l’aumento dell’esposizione al caldo umido delle persone che vivono in aree deforestate rispetto a quelle che vivono in aree boschive è stato molto maggiore di quello del recente cambiamento climatico. Questo dimostra che se abbattiamo alberi, non solo causiamo problemi all’ecosistema e alle emissioni globali di carbonio, ma perdiamo anche i servizi di raffreddamento locali che forniscono a milioni di lavoratori un posto di lavoro più sicuro e confortevole».

Lo studio pubblicato su One Earth ha anche un lato positivo: per Parsons «Dimostra anche che se possiamo prevenire la perdita di foreste, possiamo mantenere i servizi di raffreddamento insieme a tutti gli altri benefici offerti dalle foreste. La relazione tra la salute delle foreste e le persone che vivono nei dintorni offre un’ulteriore ragione a livello locale per prevenire la perdita di alberi».

Un altro team internazionale di ricercatori guidato da Parson ha pubblicato negli stessi giorni su Nature Communications lo studio “Increased labor losses and decreased adaptation potential in a warmer world”, secondo il quale circa il 30% delle ore di lavoro attualmente perse a causa del caldo estremo potrebbe essere recuperato se gli orari di lavoro venissero spostati da alcune delle ore più calde ad alcune delle più fresche.

Risultati che suggeriscono una strategia per aiutare le società umane ad adattarsi ai cambiamenti climatici, ma che diventa meno efficace man mano che il pianeta si riscalda ulteriormente.

Commentando questo studio su Anthropocene Parsons ha ricordato che « lavoratori in molti luoghi caldi e umidi stanno già interrompendo o rallentando il lavoro a metà giornata perché è troppo scomodo o pericoloso svolgere un lavoro pesante».

Spostare gli orari di lavoro è una delle numerose strategie suggerite per far fronte a condizioni di caldo pericolose, che aumenteranno man mano che il pianeta continua a riscaldarsi. Ma nessuno aveva ancora valutato la fattibilità di farlo su scala globale.

Nello studio pubblicato su Nature Communications, Parsons e i suoi colleghi evidenziano che «La produttività del lavoro persa a causa del caldo estremo potrebbe già ammontare a 670 miliardi di dollari all’anno. Questo potrebbe salire a 1,6 trilioni di dollari all’anno con ulteriori 2o C di riscaldamento».

Secondo i calcoli dei ricercatori, l’esposizione al calore cresce più o meno linearmente con il riscaldamento globale, ma il calo di produttività della manodopera è più rapido perché, man mano che il pianeta si riscalda, il caldo estremo colpisce aree sempre più grandi del globo e ai tropici diventa troppo caldo per lavorare per molte ore del giorno.

Attualmente sono Qatar e Bahrain a perdere il maggior numero di ore lavorative procapite a causa del caldo, ma è l’India, con la sua enorme popolazione, a perdere il maggior numero di ore lavorative totali all’anno. In futuro, con l’aumento delle temperature, ad essere particolarmente colpiti economicamente dal caldo estremo saranno quattro giganti asiatici: India, Cina, Pakistan e Indonesia.

Attualmente, circa il 30% delle perdite di produttività dovute al caldo estremo durante le 3 ore più calde della giornata potrebbe essere recuperate spostando quel lavoro nelle 3 ore più fresche. Parsons però aggiunge: «Tuttavia, dimostriamo che man mano che il globo si riscalda, anche le ore più fresche della giornata diventano più calde, quindi questa strategia di adattamento diventa meno efficace con ogni grado di riscaldamento globale». Con ulteriori 4° C di riscaldamento, spostando il lavoro dalle 3 ore più calde alle 3 ore più fresche, potrebbe essere recuperato solo il 22% delle perdite di produttività.

Questo senza contare i problemi di salute e mortalità per i lavoratori causati dal caldo estremo e il fatto che anche lo spostamento dell’orario di lavoro non è privo di impatti: per esempio, può influire sul sonno, il che può rendere i lavoratori più soggetti a infortuni sul lavoro.

Parsons conclude: «Penso che sia importante riconoscere che l’esposizione al caldo e questa potenziale perdita di produttività possono avere implicazioni per la salute e il benessere dei lavoratori e dell’economia, soprattutto perché i politici soppesano i costi e i benefici della limitazione del cambiamento climatico. Spero che questo lavoro richiami l’attenzione su come il cambiamento climatico sta già avendo e avrà un impatto sulle persone che dipendono dal lavoro all’aperto per sostenere se stessi e le loro comunità».