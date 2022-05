In oltre 80 hanno gi aderito a EuCliPa Italy

L’Associazione italiana degli “ambasciatori” porta il Patto europeo per il clima nelle scuole

“NudgeforClimate” è un progetto nato per sensibilizzare i giovani verso il cambiamento climatico, e permettere di comprendere come agire per salvaguardare il nostro e loro futuro

[25 Maggio 2022]

Il Patto europeo per il clima è stato lanciato dalla Commissione europea nel 2020 e fa parte del Green deal europeo: nasce per rispondere all’esigenza di coinvolgere le persone in azioni concrete e quotidiane, con lo scopo di contrastare il cambiamento climatico.

L’Ue infatti ritiene che le leggi e le politiche ambientali da sole non bastino, ma serva molto di più da parte di tutti i cittadini.

Le persone, le comunità e le organizzazioni sono invitate a partecipare all’azione per il clima e alla costruzione di un’Europa più verde, attraverso i seguenti percorsi: collegarsi e condividere le conoscenze; imparare a conoscere il cambiamento climatico; sviluppare, implementare e scalare le soluzioni.

Per realizzare tutto ciò, l’Unione europea ha creato una piattaforma dedicata a chi volesse diventare Eu climate pact ambassador, con l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili.

La formula prevede l’organizzazione per esempio di Peer parliaments, incontri tra persone che desiderano un confronto sui temi proposti dall’Ue. Questo al fine di ricevere un feedback sulle scelte, che verranno poi trasformate in un documento presentato alla Commissione.

Molte persone si chiedono cosa fare concretamente per il clima, molte sono desiderose di saperne di più per iniziare a fare scelte consapevoli. Il Patto europeo per il clima intende riunire tutti, fornendo uno spazio per connettersi, sviluppare e implementare collettivamente soluzioni per il clima, grandi e piccole. Condividendo idee e buone pratiche, per moltiplicarne l’impatto.

Il Patto ha un mandato aperto e la sua portata si evolverà in base alle idee e ai contributi delle persone e delle organizzazioni che ne faranno parte.

Ad oggi gli ambasciatori a livello europeo che hanno aderito all’iniziativa sono 783, di cui 110 in Italia; si è formata anche un’Associazione italiana degli ambasciatori, EuCliPa Italy, a cui hanno aderito circa 68 ambasciatori italiani e 13 europei.

In Italia l’Associazione sta portando avanti alcuni progetti specifici, tra cui il “NudgeforClimate”, dedicato al mondo delle scuole, per sensibilizzare i giovani verso il cambiamento climatico e permettere di comprendere come agire per salvaguardare il nostro e loro futuro.

di Silvia Beccari per greenreport.it