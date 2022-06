L’appello di Stockholm+50: trasformazioni sistemiche per salvare l’umanità e la natura

10 raccomandazioni chiave per accelerare l'azione verso un pianeta sano e per la prosperità di tutti

[6 Giugno 2022]

Centinaia di relatori presenti al summit Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity (Stockholm+50) organizzato dall’Assemblea generale dell’Onu e dai governi di Svezia e Kenya, hanno chiesto un impegno reale per affrontare urgentemente le preoccupazioni ambientali globali e per una transizione giusta verso economie sostenibili che funzionino per tutte le persone.

La ministra svedese dell’ambiente, Annika Strandhäll, ha riassunto così i due giorni di intenso lavoro: «Riteniamo di aver – collettivamente – mobilitato e utilizzato il potenziale di questo incontro. Ora abbiamo un progetto di accelerazione per andare oltreStoccolma+50 è stata una pietra miliare nel nostro percorso verso un pianeta sano per tutti, senza lasciare indietro nessuno».

Stockholm+50 è stata caratterizzata da 4 sessioni plenarie durante le quali i leader hanno chiesto un’azione ambientale coraggiosa per accelerare l’attuazione dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (SDG). Tre leadership dialogues, centinaia di eventi collaterali – tra i quali diverse sessioni guidate dai giovani – e webinar , nonché una serie di consultazioni multi-stakeholder regionali in vista del summit hanno consentito a migliaia di persone in tutto il mondo di impegnarsi in discussioni e trasmettere le loro opinioni.

Keriako Tobiko, segretario di gabinetto per l’ambiente del Kenya ha sottolineato che «La varietà di voci e i messaggi audaci emersi da questi due giorni dimostrano un sincero desiderio di essere all’altezza del potenziale di questo meeting e costruire un futuro per i nostri figli e nipoti su questo che è il nostro unico pianeta. Non siamo venuti qui solo per commemorare, ma per costruire guardando avanti e meglio, sulla base dei passi compiuti dal 1972».

Inger Andersen, segretaria generale di Stockholm+50 e direttrice esecutiva dell’United Nations environment programme (Unep), ha concluso: «Siamo venuti a Stoccolma 50 anni dopo l’United Nations Conference on the Human Environment sapendo che qualcosa deve cambiare. Sapendo che se non cambiamo, la triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, della natura e della perdita di biodiversità, dell’inquinamento e dei rifiuti non farà che accelerare. Ora dobbiamo portare avanti questa energia, questo impegno ad agire per plasmare il nostro mondo».

Stockholm+50 ha approvato le Osservazioni finali proposte dai presidenti (Svezia e Kenya) alla plenaria. Ecco il testo:

Raccomandazioni chiave per accelerare l’azione verso un pianeta sano per la prosperità di tutti

In qualità di presidenti, le seguenti raccomandazioni chiave sono emerse dagli Stati membri e dagli Stakeholders, attraverso i Plenary and Leadership Dialogues allo Stockholm+50 International Meeting.

Le raccomandazioni riflettono la determinazione dei partecipanti ad accelerare urgentemente l’attuazione degli impegni per un pianeta sano per la prosperità di tutti, nel contesto del decennio di azioni e risultati per lo sviluppo sostenibile, inclusa una ripresa sostenibile dalla pandemia di coronavirus (Covid19) – e tenendo conto dei risultati della quinta sessione dell’United Nations Environment Assembly per commemorare il 50° anniversario dell’istituzione dell’United Nations environment programme (Unep), tenutasi 3 – 4 Marzo 2022 a Nairobi, in Kenya.

Dall’United Nations Conference on the Human Environment nel 1972, la comunità globale ha adottato una vasta gamma di accordi ambientali multilaterali e altri impegni pertinenti, inclusi gli SDG e l’Agenda 2030. Il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni di tutti questi accordi ci porterebbe davvero verso la sicurezza di un pianeta sano per tutti.

Stockholm+50 ha sottolineato l’interconnessione globale dell’ambiente e la necessità di affrontare collettivamente la triplice crisi del nostro ambiente comune – cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento – per le generazioni presenti e future. Stockholm+50 ha anche sottolineato l’urgente necessità di azioni audaci e deliberate, nonché una chiara volontà politica di accelerare l’azione in base a questi impegni, rafforzare il sistema multilaterale, aumentare l’ambizione e la solidarietà e avviarci su un percorso credibile verso un pianeta sano per tutti – non lasciare nessuno indietro.

I dibattiti durante Stockholm+50 hanno riaffermato l’importanza delle realtà locali e dell’attuazione nazionale e la necessità di una combinazione di incentivi e politiche, finanziamenti e sostegno alle capacità per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Abbiamo ascoltato le seguenti raccomandazioni per azioni volte ad accelerare l’attuazione.