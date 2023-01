Lamma, il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato in Toscana

«A livello annuale abbiamo avuto temperature massime fino a 2 gradi superiori a quelle tipiche del periodo»

[2 Gennaio 2023]

di

Luca Aterini

In tutta Europa in questi giorni sono stati battuti centinaia di record di temperatura, soprattutto nella parte centrale ed orientale del Vecchio continente, dove sono stati superati valori tipici di luglio.

Ciò che adesso può essere percepito come un gradevole tepore, essendo in pieno inverno, è in realtà un’impressionante ondata di calore che conferma la crescente gravità della crisi climatica in corso, soprattutto per un Paese come il nostro alle prese con una siccità ormai cronica; nell’ultimo anno le piogge si sono ridotte di circa un terzo e mancano all’appello almeno 50 miliardi di metri cubi d’acqua.

Non a caso il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato in Italia dal 1800, e lo stesso può dirsi per la Toscana come annuncia oggi il Lamma, il consorzio pubblico nato da Regione e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

«Si è appena concluso – spiega il Lamma – l’anno più caldo mai registrato sulla nostra regione. L’immagine rappresenta l’anomalia annuale della temperatura massima rispetto alla climatologia 1995-2014. In pratica mediamente a livello annuale nel corso del 2022 abbiamo avuto temperature massime fino a 2 gradi superiori a quelle tipiche del periodo; un dato che risulta decisamente sorprendente e straordinario se si considera che questa è una anomalia mediata su ben 365 giorni. Ancora più marcate risultano le anomalie sui settori montani: oltre 1500 metri siamo infatti a circa 3 gradi oltre i riferimenti climatologici. Segno inequivocabile della persistenza di masse d’aria in quota ben più calde di quelle che insistevano fino a pochi lustri fa».

Un’anomalia di temperatura particolarmente evidente anche nel mese di dicembre 2022, dato che non è mai stato così caldo in Toscana in un qualsiasi mese invernale. Tanto che in montagna (Abetone), il Lamma documenta un incremento della temperatura media pari a +1,9°C solo negli ultimi cinquant’anni.