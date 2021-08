La Turchia colpita da incendi e inondazioni: Erdogan dà la colpa ai kurdi e al Pkk

KCK: le notizie secondo cui gli incendi boschivi in Turchia sono stati appiccati da Kurdi e PKK sono una bugia

[17 Agosto 2021]

Continua ad aggravarsi il bilancio di vittime delle inondazioni che nei giorni scorsi hanno colpito le regioni del mar Nero occidentale, sulla costa settentrionale della Turchia. Secondo il bollettino diffuso ieri dallAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad, la protezione civile turca), i morti accertati sono saliti a 70, di cui 60 nella provincia di Kastamonu, 9 a Sinop e 1 a Bartin. Le attività di ricerca e soccorso di eventuali sopravvissuti proseguono, insieme a quelle per ripulire le zone alluvionate dai detriti e dal fango, che hanno sommerso case, strade e automobili, distruggendo anche ponti e altre infrastrutture civili.

Come spiega Onur Akgül, project manager per il clima e l’energia di Greenpeace Akdeniz Türkiye, mentra ancora si stavano spegnendo i più grandi incendi boschivi che la Turchia avesse mai visto: «Gli incendi boschivi, iniziati il ​​28 luglio 2021 e proseguiti per due settimane, hanno distrutto le nostre risorse viventi nelle regioni dell’Egeo e del Mediterraneo. Abbiamo visto l’incendio delle foreste, sinonimo di speranza e pace,la tana del lupo, il nido degli uccelli e degli insetti, la fonte di aria pulita, acqua e pioggia, con le lacrime agli occhi, per lo più con una sensazione di impotenza. Gli amministratori chee hanno combattuto le fiamme, i volontari ei rappresentanti della società civile che hanno mostrato grande solidarietà e hanno contribuito alla lotta hanno impedito che la distruzione che abbiamo vissuto diventasse ancora più grande»

Akgül fa notare che Gli incendi boschivi in ​​Turchia del 2021 e in particolare gli incendi nelle regioni dell’Egeo e del Mediterraneo non sono stati come gli incendi che conosciamo. Erano enormi. Secondo i dati dell’European Forest Fires Information System (EFFIS), tra il 28 luglio e il 12 agosto, l’area forestale bruciata solo a Muğla e Antalya è stata di circa 124mila ettari. La superficie forestale distrutta dagli incendi boschivi in ​​Turchia in tutto il 2021 è di circa 178mila ettari, ovvero 1 miliardo 780 milioni di metri quadrati! Se lo esprimiamo in termini comuni, circa 250 mila campi da calcio, sono circa 1/5 delle dimensioni di tutta Istanbul. Secondo i dati dell’EFFIS, questa cifra è 8 volte maggiore della superficie media bruciata tra il 2008 e il 2020 nello stesso periodo e nella stessa regione. E’ stato un grande, infinito shock. Forse pensavamo che questo non sarebbe successo a noi… Beh, Australia, California, Siberia, Grecia.. Lì sarebbe potuto succedere, ma erano lontane da noi… Era davvero così? Allora cosa è cambiato? Ingegneri forestali, scienziati del clima ed esperti affermano da molto tempo che le foreste sono diventate molto più vulnerabili agli incendi e avvertono che l’aumento delle temperature medie, la diminuzione dell’umidità nell’aria, le ondate di calore che aumentano di frequenza e intensità creano le condizioni perfette per gli incendi boschivi. E come ci hanno mostrato gli incendi del 2021, il più piccolo innesco, la più piccola scintilla, può causare una catastrofe inarrestabile. E’ stata una tempesta di fuoco senza fine e molto altro ancora».

Di fronte a questa tragica tempesta, per nascondere le inefficienze e i ritardi di un governo troppo preso a fare guerre illegali in Siria, Iraq e Libia, il presidente turco e il suo Partito islamista non hanno trovato di meglio che accusare i kurdi di aver appiccato gli incendi. Una campagna così martellante che è dovuta intervenire la co-presidenza del Consiglio esecutivo della KCK (Koma Civakên Kurdistan – Unione delle comunità del Kurdistan) che ha respinto ogni accusa: «Di recente sono scoppiati incendi boschivi in ​​molti luoghi della Turchia, soprattutto nelle regioni dell’Egeo e del Mediterraneo. Hanno provocato la perdita di molte vite e una grande distruzione materiale. Gli incendi boschivi continuano ancora. Le foreste rappresentano una parte fondamentale dell’equilibrio ecologico e sono anche i polmoni di tutta la vita su questa terra. Sono l’area centrale della vita naturale. Per questo motivo, gli attuali incendi boschivi sono una catastrofe non solo per i paesi direttamente colpiti, ma per tutta l’umanità e tutti gli altri esseri viventi. In quanto popolo che più soffre di questo dolore, auguriamo ai popoli della Turchia che l’attuale situazione venga presto superata. Condividiamo la loro tristezza e il loro dolore. Dopo lo scoppio degli incendi boschivi in Turchia, ci sono state forti critiche sul fatto che ci sia voluto troppo tempo per intervenire. Nel frattempo, tra l’opinione pubblica si è diffusa l’opinione che gli incendi siano stati appiccicati a scopo di lucro. Allo stesso tempo, alcuni nemici del popolo curdo e certi ambienti che vogliono fomentare conflitti tra i popoli, hanno diffuso dichiarazioni provocatorie e hanno affermato che gli incendi boschivi sono stati appiccati dai curdi. Hanno anche affermato che il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan – Partîya Karkerén Kurdîstan, ndr) è responsabile degli incendi. Così, incitano le comunità del Paese avvelenate dallo sciovinismo ad attaccare i curdi. Ciò in alcuni luoghi ha già portato a dare la caccia ai curdi in alcuni per linciarli e ucciderli. Tali notizie che incolpano i curdi e il PKK per gli incendi boschivi sono diffuse dalle forze responsabili della guerra speciale contro il popolo curdo e le forze democratiche. Su loro istruzioni, queste notizie vengono diffuse per provocare attacchi ai curdi in Turchia. Su loro istruzione queste notizie vengono diffuse per provocare attacchi ai curdi in Turchia. I linciaggi e i massacri che sono stati recentemente perpetrati contro i curdi hanno lo stesso obiettivo degli attuali attentati: frenare la forza di volontà dei curdi per costringerli a rinunciare alla loro identità e rendere loro impossibile lottare per la libertà e la democrazia . Il vero volto del governo AKP-MHP (l’Adalet ve Kalkınma Partisi di Erdogan e il Milliyetçi Hareket Partisi, il baccio politico delle milizie fasciste dei lupi grigi, ndr) oggi è stato completamente svelato e il suo sostegno all’interno della società è sceso a un nuovo minimo. In particolare, la polarizzazione sociale del governo e la sua ostilità alla libertà e alla democrazia hanno aumentato il malcontento popolare».

La KCK denuncia che «Lo scoppio degli incendi boschivi e il ritardato avvio degli interventi antincendio hanno provocato un’esplosione di rabbia tra la popolazione. Al fine di deviare questa rabbia popolare dal vero obiettivo, i fascisti AKP e MHP e le loro istituzioni di guerra speciali stanno ora cercando di incolpare i curdi e il PKK per gli incendi boschivi. Così, il governo AKP-MHP sta cercando di salvarsi dalla rabbia della gente. Questa è una politica estremamente immorale e sporca. Ma la nostra gente e l’opinione pubblica in generale non credono a questa propaganda. Tuttavia le istituzioni speciali per la guerra continuano nei loro tentativi di incolpare i curdi e il PKK per gli incendi boschivi e di provocare l’attacco delle comunità del paese avvelenate dallo sciovinismo. Il governo turco ha acquistato decine di aerei ed elicotteri per il presidente e il governo, ha fatto costruire un palazzo con 1001 stanze e possiede anche centinaia di aerei da combattimento. Ma non riesce a trovare i soldi per gli aerei antincendio. Pertanto, come sempre, vede l’unica possibilità di mantenere il suo potere nella polarizzazione della società, nell’ostilità verso i curdi e nella guerra. Tali disastri sono il risultato della politica del governo. Ma il governo cerca di nascondere questa verità diffondendo notizie che non sono vere. Tutti gli attacchi ai curdi derivano dalla politica razzista-fascista. Ma c’è un tentativo di presentarli come normali controversie sociali e quindi di normalizzare e legittimare gli attacchi. La famiglia curda assassinata a Konya era già stata attaccata a maggio ed era stata in parte gravemente ferita. All’epoca, gli aggressori si definivano nazionalisti e minacciavano di spazzare via la famiglia».

A dimostrare tragicamente che Erdogan ha investito sugli aerei da guerra per bombardare i curdi sono due episodi avvenuti tragicamente uno dopo l’altro: Un aereo antincendio che la Turchia aveva noleggiato dalla Russia e che che partecipava alle operazioni per contenere gli incendi è precipitato nel sud del paese, provocando la morte delle 8 persone a bordo, cinque soldati russi e tre cittadini turchi. Intanto, nei loro bombardamenti illegali sul kurdistan irakeno, nella regione di Sinjar, aerei militari turchi hanno ucciso tre miliziani della minoranza yazida sostenuti dal Pkk. Tra le vittime c’è un alto ufficiale delle milizie yezide appoggiate dal Pkk, uno degli eroi della lotta contro le milizie nere dello Stato Islamico/Daesh che hanno compiuto un genocidio di Yazidi e rapito migliaia di donne trasformandole in schiave sessuali.

Secondo la KCK, la Turchia non ha messo in atto nessuna prevenzione antincendio e non ha catturato nessun incendiario e «I rapporti secondo cui gli incendi boschivi sono stati appiccati dai curdi e dal PKK sono una menzogna completa e sono un’invenzione nel contesto della guerra speciale. Con l’aiuto di queste bugie si sta tentando di nascondere le misure non ecologiche del governo e i crimini associati a questa politica. Allo stesso tempo, il governo AKP-MHP vuole impedire che i popoli della Turchia e la lotta del popolo curdo per la democrazia e la libertà si uniscano. Il governo AKP-MHP vede la propria fine nel legame tra il popolo curdo e i popoli della Turchia. Ecco perché oggi, con l’aiuto di varie provocazioni, sta tentando di riproporre in forma aggiornata sui curdi gli eventi del 6 e 7 settembre 1955. A quel tempo, i non musulmani in Turchia furono espropriati e successivamente espulsi dal paese. Anche gli attuali incendi boschivi vengono usati come mezzo di attacco contro il popolo curdo e le forze democratiche. Ciò dimostra che l’attuale governo è diventato un grande fardello per i popoli della Turchia. I partner e i sostenitori di questo governo fascista sono diventati una comunità di colpevoli nei confronti dei popoli della Turchia. Avvertiamo gli ambienti fascisti che cercano di rendere i curdi e il PKK responsabili degli incendi boschivi scoppiati in Turchia o che sono stati deliberatamente appiccicati a scopo di lucro, e quindi mettono i popoli della Turchia contro i curdi. Comprendiamo come un grave crimine rivoltare le bande fasciste contro la nostra gente e non lasceremo che ciò accada impunito. E’ un grave crimine mettere i popoli di Turchia gli uni contro gli altri. I responsabili di questi crimini sicuramente non resteranno impuniti. Il nostro popolo e il nostro Movimento di liberazione vedono la terra su cui viviamo come la patria comune di tutti noi. Auguriamo una vita amichevole, libera e democratica in questa patria comune. Tutti coloro che non considerano la Turchia e il Kurdistan come una patria comune e commettono crimini contro di essa e contro i suoi popoli saranno sicuramente puniti dal nostro popolo. Invitiamo tutti i popoli della Turchia e le forze democratiche a combattere fianco a fianco con il popolo curdo contro le forze fasciste e gli aggressori che considerano i curdi loro nemici e li dichiarano bersagli. Li invitiamo anche a porre fine al governo AKP-MHP e a costruire una Turchia democratica e un Kurdistan libero».

Greenpeace Akdeniz Türkiye non si schiera in questo rischiosissimo scontro politico, ma ricorda al governo e all’opinione pubblica turca che «La crisi climatica è una realtà che crea una sorta di unità del destino, che rende irrilevanti i confini del Paese, non solo a causa dell’aumento della temperatura globale e dell’effetto serra, ma anche a causa dei disastri che sono stati o saranno vissuti . Facciamo ogni passo necessario per prevenire la crisi climatica, non solo per noi stessi e i nostri parenti, ma anche per le persone, gli animali e la natura stessa, a decine di migliaia di chilometri di distanza, che non vedremo mai nella nostra vita. La crisi climatica è ora una questione di difesa e di abilitazione reciproca della vita. Nel caso della Turchia, abbiamo la possibilità di dimostrare la nostra serietà in questa lotta ratificando l’Accordo di Parigi nella Grande Assemblea Nazionale della Turchia e invitando l’intera popolazione alla mobilitazione per il clima. Inoltre, abbiamo la responsabilità di eliminare la nostra dipendenza dai combustibili fossili, che è superiore al 60%, nella produzione di elettricità, di chiudere le centrali elettriche a carbone e di accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Abbiamo la responsabilità di proteggere le foreste, i terreni agricoli e le risorse idriche. Lo stile di vita basato sui combustibili fossili è oggi la scienza delle epoche passate. Abbiamo bisogno di costruire il clima e il mondo eco-friendly di domani. Dobbiamo ridisegnare le città, e altri insediamenti, sulla base di politiche di coesione e mitigazione. Abbiamo bisogno di trasformazioni giuste e di una politica di giustizia climatica per prevenire la vulnerabilità sociale contro la crisi climatica e preparare i nostri figli al futuro. C’è così tanto che possiamo fare, dobbiamo fare, ma non abbiamo molto tempo. Questo; Dobbiamo renderci conto che è una lotta collettiva per la sopravvivenza che trascende i confini geografici, personali, di specie, nazionali e politici, e dobbiamo fare la nostra parte».

Ma Erdogan crede di cavarsela accusando i kurdi e continuando a perseguitarli dentro e fuori i confini della Turchia.