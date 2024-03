La sensazione di caldo sta aumentando più velocemente della temperatura

Un aumento di 1,5° C dovuto al riscaldamento globale può sembrare sopportabile, ma in realtà può sembrare 6° C

[25 Marzo 2024]

I texani – come molti europei – hanno sopportato a lungo le torride temperature estive, quindi un aumento del riscaldamento globale di circa 1,5 gradi Celsius (3 gradi Fahrenheit) potrebbe non sembrare preoccupante, ma lo studio “Heat index extremes increasing several times faster than the air temperature”. pubblicato recentemente su Environmental Research Letters (ERL) da David Romps del Department of Earth and planetary science dell’università della California – Berkeley e della Climate and ecosystem sciences division del Lawrence Berkeley National Laboratory fa notare che «L’indice di calore – essenzialmente quanto caldo si sente veramente – è aumentato molto più velocemente in Texas rispetto alla temperatura misurata: circa tre volte più velocemente». E, come dimostrano le temperature altissime percepite negli scorsi giorni in Brasile, questo significa che «In alcuni giorni estremi, la temperatura percepita è tra 8 e 11° F (da 5 a 6° C) più calda di quanto sarebbe senza il cambiamento climatico», dicono gli scvienziati.

Lo studio, che ha utilizzato i dati delle temperature in Texas di giugno, luglio e agosto 2023, evidenzia un problema nella comunicazione alla popolazione dei pericoli dell’aumento delle temperature e Romps ricorda che «La temperatura da sola non riflette accuratamente lo stress da caldo avvertito dalle persone. Anche l’indice di calore stesso, che tiene conto dell’umidità relativa e quindi della capacità di rinfrescarsi attraverso la sudorazione, fornisce una stima prudenziale dello stress da calore».

Nel 2022, Romps è stato coautore dello studio “Extending the Heat Index” pubblicato sul Journal of Applied Meteorology and Climatology che rivelava che «La maggior parte delle agenzie governative che calcola l’indice di calore sono imprecise quando si affrontano gli estremi di temperatura e umidità che vediamo oggi. Questo porta le persone a sottovalutare la possibilità di soffrire di ipertermia nelle giornate più calde e di morire».

E non c’è solo il Texas: qualche giorno fa la Contea di Maricopa, la più popolosa dell’Arizona, che comprende gran parte di Phoenix, ha riferito che nel 2023 i decessi associati al caldo sono stati il 50% in più che nel 2022, passando da 425 a 645 e che due terzi dei decessi legati al caldo nel 2023 riguardavano persone di 50 anni o più e il 71% si è verificato nei giorni in cui il National Weather Service aveva emesso un’allerta di caldo eccessivo.

Romps commenta: «La cosa più ovvia da fare è fermare il riscaldamento aggiuntivo, perché la situazione non migliorerà se non smettiamo di bruciare combustibili fossili. Questo è senza dubbio il messaggio numero 1,. Abbiamo solo una direzione in cui possiamo davvero portare la temperatura media del pianeta, ed è quella verso l’alto. E cioè attraverso l’ulteriore combustione di combustibili fossili. Quindi dobbiamo fermarci e fermarci velocemente. La ragione per cui fa molto più caldo di quanto ci si aspetterebbe dal solo aumento della temperatura ambiente è che il riscaldamento globale sta influenzando l’interazione tra umidità e temperatura. In passato, l’umidità relativa generalmente diminuiva quando la temperatura aumentava, permettendo al corpo di sudare di più e quindi di sentirsi più a proprio agio. Ma con il cambiamento climatico, l’umidità relativa rimane pressoché costante all’aumentare della temperatura, il che riduce l’efficacia della sudorazione per raffreddare il corpo. Per far fronte agli aumenti irreversibili della temperatura che già sperimentiamo, le persone devono prendere precauzioni per evitare l’ipertermia».

Romps, un fisico dell’atmosfera che si interessa al modo in cui il corpo umano risponde all’aumento delle temperature dovuto al riscaldamento globale. Sebbene l’indice di calore, definito nel 1979, si basi sugli stress fisiologici indotti dal calore e dall’umidità, ha notato che i calcoli dell’indice di calore non si estendevano agli estremi di calore e umidità sperimentati oggi. Romps e Yi-Chuan Lu del Department of Earth & Planetary Science dell’università della California – Berkley hanno esteso il calcolo dell’indice di calore a tutte le combinazioni di temperatura e umidità, consentendone l’uso anche nelle ondate di caldo più estreme, come quelle che hanno colpito il Texas nell’estate del 2023.

Per decenni la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ha dovuto fare i conti con la mancanza di valori calcolati per il caldo e l’umidità elevati estrapolandoli dai valori noti. Ma Romps e Lu hanno scoperto che «L’estrapolazione comunemente utilizzata è molto inferiore quando le condizioni di temperatura e umidità sono estreme. Sebbene l’indice di calore sia stato ora calcolato per tutte le condizioni utilizzando il modello fisiologico sottostante, tali valori non sono ancora stati adottati dalla NOAA».

Romps spiega ancora: «Ho scelto il Texas perché avevo visto alcuni valori dell’indice di calore elevati che mi hanno fatto pensare, OK, questo è uno Stato in cui quest’estate probabilmente si verificheranno combinazioni di caldo e umidità che non vengono catturate correttamente dall’approssimazione della NOAA all’indice di calore».

Ha così scoperto che, mentre la scorsa estate le temperature hanno raggiunto il picco in vari luoghi e orari in tutto il Texas, un posto, l’aeroporto Ellington di Houston, si è distinto. Il 23 luglio 2023, ha calcolato che «L’indice di calore era di 75° C, o 167° F. Il riscaldamento globale rappresentava 12° F (6° C) di quell’indice di calore. Sembra completamente folle. Mantenere una temperatura interna standard va oltre la capacità fisiologica di una persona giovane e sana. Pensiamo che sia ipertermico, ma sopravvivibile.

Il fatto che le persone possano sopravvivere a tali temperature è una testimonianza del potere del raffreddamento evaporativo di raffreddare il corpo, anche se la sudorazione intensa richiede che il cuore pompi più sangue alla pelle per eliminare il calore, il che fa parte dello stress da calore».

Nello studio “Is a wet-bulb temperature of 35 ∘C the correct threshold for human survivability?” pubblicato nell’agosto 2023 su ERL, Romps e Lu hanno sostenuto che «Quella che molti hanno definito la temperatura massima di sopravvivenza, una temperatura a bulbo umido di 35° C (equivalente a una temperatura della pelle durante la sudorazione di 95 F, vicina alla temperatura corporea interna di una persona media), in realtà raramente porterebbe alla morte in un adulto giovane e sano, sebbene causerebbe ipertermia». La temperatura del bulbo umido è quella che misura un termometro quando viene avvolto in uno straccio bagnato, quindi tiene conto dell’effetto rinfrescante del sudore e Romps fa notare che «L’indice di calore è molto simile al termometro a bulbo umido, solo che aggiunge il calore metabolico di un essere umano che un termometro non ha. Pensiamo che se mantenessi la pelle bagnata e fossi esposto a 167° F, anche se ci stiamo avvicinando a qualcosa come un’impostazione sul forno, saresti ancora vivo. Sicuramente non felice. Ma vivo».

Sebbene il nuovo studio non abbia cercato di prevedere quando, in futuro, le ondate di caldo in Texas potrebbero generare un indice di calore sufficientemente alto da rendere tutti ipertermici, secondo Romps «Possiamo vedere che ci sono momenti in cui le persone vengono spinte in quella direzione. Non è poi così lontano».

Romps vuole ora esaminare altre regioni e lui e Lu si aspettano di trovare trend simili. Ma lo scienziato conclude ribadendo che «Se l’umanità andasse avanti e bruciasse il combustibile fossile a sua disposizione, allora è concepibile che metà della popolazione terrestre sarebbe esposta a condizioni inevitabilmente ipertermiche, anche per i giovani adulti sani. Le persone che non sono giovani e in buona salute soffrirebbero ancora di più, così come le persone che stanno lavorando o sono fuori al sole: tutti soffrirebbero di livelli di stress da calore potenzialmente letali».