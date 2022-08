La ritirata dei ghiacciai dell’Alaska

Nel Kenai Fjords National Park 13 ghiacciai su 19 sono in calo. A rischio una grande attrazione turistica

[19 Agosto 2022]

Mentre i ghiacciai in tutto il mondo si ritirano a causa del cambiamento climatico, i gestori dei parchi nazionali che ospitano ghiacciai al loro interno devono sapere cosa c’è all’orizzonte per prepararsi al futuro. Lo studio “Maritime glacier retreat and terminus area change in Kenai Fjords National Park, Alaska, between 1984 and 2021”, pubblicato sul Journal of Glaciology da Taryn Black dell’università di Washington – Seattle e da Deborah Kurtz del Kenai Fjords National Park misura 38 anni di cambiamento per i ghiacciai del Kenai Fjords National Park, uno splendido gioiello dell’Alaska, a circa due ore a sud di Anchorage.

Lo studio rileva che «13 dei 19 ghiacciai mostrano un sostanziale ritiro, 4 sono relativamente stabili e 2 sono in crescita» e individua anche i trend che fanno sì che alcuni ghiacciai stanno scomparendo più rapidamente. Il Kenai Fjords National Park si estende su oltre 2.710 km2 e ospita vari ghiacciai: alcuni terminano nell’oceano, altri nei laghi o sulla terraferma.

La Black sottolinea che «Questi ghiacciai sono una grande attrazione per il turismo nel parco: sono una delle cose principali che le persone vengono a vedere. I gestori del parco avevano alcune informazioni da immagini satellitari, foto aeree e riprese fotografiche, ma volevano una comprensione più completa dei cambiamenti nel tempo». E i dati raccolti dalle due ricercatrici dimostrano che «I ghiacciai che terminano in un lago, che includono il famoso ghiacciaio Bear e il ghiacciaio Pedersen , si stanno ritirando più velocemente. Il ghiacciaio Bear si è ritirato di 5 chilometri tra il 1984 e il 2021 e il ghiacciaio Pedersen si è ritirato di 3,2 chilometri durante quel periodo».

La Black ricorda che «In Alaska, gran parte del ritiro dei ghiacciai è dovuto al cambiamento climatico. Questi ghiacciai sono a quote molto basse. Probabilmente, oltre al riscaldamento delle temperature, questo ritiro lo sta causando più pioggia in inverno piuttosto che neve, il che è coerente con altri studi sul clima in questa regione».

Una scoperta sorprendente fatta dallo studio è stata che il ghiacciaio Holgate, che finisce nell’oceano, è negli ultimi anni è aumentato. Nel 2020, gli operatori navali locali avevano riferito di aver visto terra appena esposta vicino al bordo del ghiacciaio. Ma il nuovo studio dimostra che «Il ghiacciaio in generale avanza da circa 5 anni e sembra attraversare cicli regolari di avanzamento e ritiro». Anche il fronte della maggior parte degli altri ghiacciai che sboccano in mare sembrano essere stati relativamente stabili durante il periodo di studio.

Invece, i 6 ghiacciai che terminano la terra hanno mostrato tutti una risposta intermedia: la maggior parte in ritiro, specialmente nei mesi estivi, ma a un ritmo più lento rispetto ai ghiacciai che terminano nel lago. L’unico altro ghiacciaio cresciuto durante il periodo di studio è stato il Paguna, che finisce sulla terraferma e che è stato ricoperto coperto di detriti rocciosi da una frana causata dal terremoto dell’Alaska del 1964. Questi detriti isolano la superficie del ghiacciaio e ne impediscono lo scioglimento.

Per arrivare a queste conclusioni, la Black ha utilizzato 38 anni di immagini satellitari scattate in autunno e in primavera, tracciando così il perimetro di ciascuno dei 19 ghiacciai, per un totale di circa 600 foto. Ha ispezionato visivamente ogni immagine per mappare la posizione del bordo di ogni ghiacciaio. I nuovi dati forniscono una base per studiare come i cambiamenti climatici, comprese le temperature dell’aria più calde, nonché i cambiamenti sia nei tipi che nella quantità di precipitazioni, continueranno a influenzare questi ghiacciai dell’Alaska. Tutti i ghiacciai oggetto dello studio sono considerati ghiacciai marittimi perché soggetti al clima marittimo caldo e umido.

Lo studio trova immediata applicazione da parte dei gestori dei parchi: i suoi dati e cifre li aiutano a quantificare i cambiamenti che si sono verificati – e che continueranno per – i ghiacciai e gli ambienti e habitat nelle loro immediate vicinanze. La Kurtz fa notare che «Non possiamo gestire bene le nostre terre se non comprendiamo gli habitat e i processi che si verificano su di esse».

In qualità di responsabile del programma di scienze fisiche del Kenai Fjords National Park, la Kurtz è anche interessata ai cambiamenti negli ecosistemi fluviali, lacustri e terrestri circostanti e a come comunicare tali cambiamenti ai visitatori del parco e conclude: «Anche l’interpretazione e l’istruzione sono una parte importante della missione del National Park Service. Questi dati ci consentiranno di fornire a scienziati e visitatori maggiori dettagli sui cambiamenti che si verificano in ogni specifico ghiacciaio, aiutando tutti a comprendere e apprezzare meglio il tasso di cambiamento del territorio che stiamo vivendo in questa regione».