La nuova strategia nazionale degli Stati Uniti per l’Artico

4 pilastri e 5 principi per l’Artico al tempo del cambiamento climatico e della guerra in Ucraina

[10 Ottobre 2022]

Gli Stati uniti d’America hanno presentato la loro “National Strategy for the Arctic Region” che si basa su 4 pilastri: sicurezza; cambiamento climatico e protezione dell’ambiente; sviluppo economico sostenibile; e cooperazione e governance internazionali.

La strategia nazionale Usa prende atto che «L’Artico, che ospita oltre 4 milioni di persone, vaste risorse naturali ed ecosistemi unici, sta subendo una drammatica trasformazione. Spinta dal cambiamento climatico, questa trasformazione metterà alla prova i mezzi di sussistenza nell’Artico, creando allo stesso tempo nuove opportunità economiche. Gli Stati Uniti sono una nazione artica, che infonde responsabilità per la gestione e la protezione di questa regione, specialmente durante questo periodo di cambiamento. Gli Stati Uniti puntano a una regione artica pacifica, stabile, prospera e cooperativa. La nuova strategia nazionale per la regione artica articola un’agenda affermativa degli Stati Uniti nei prossimi 10 anni per realizzare questa visione. Questa strategia, un aggiornamento di quella che l’ha preceduta del 2013, affronta la crisi climatica con maggiore urgenza e indirizza nuovi investimenti nello sviluppo sostenibile per migliorare i mezzi di sussistenza per i residenti dell’Artico, preservando nel contempo l’ambiente. Rappresenta anche la crescente concorrenza strategica nell’Artico, esacerbata dalla guerra non provocata della Russia in Ucraina e dai maggiori sforzi della Repubblica popolare cinese per ottenere influenza nella regione, e cerca di posizionare gli Stati Uniti per competere efficacemente e gestire le tensioni».

Inoltre, la strategia artica statunitense riconosce che «non esiste una linea di demarcazione netta tra la politica estera e quella interna. Realizzare la nostra visione durante questo periodo dinamico richiederà la leadership degli Stati Uniti in patria e all’estero. Promuoveremo gli interessi degli Stati Uniti nell’Artico attraverso 4 pilastri che si rafforzano a vicenda, che abbracciano questioni sia nazionali che internazionali». Eccoli:

Pilastro 1 – Sicurezza: deterremo le minacce alla patria degli Stati Uniti e ai nostri alleati migliorando le capacità necessarie per difendere i nostri interessi nell’Artico, coordinando al contempo approcci condivisi alla sicurezza con alleati e partner e mitigando i rischi di un’escalation involontaria. Eserciteremo la presenza del governo statunitense nella regione artica come richiesto per proteggere il popolo americano e difendere il nostro territorio sovrano.

Pilastro 2 – Cambiamenti climatici e protezione ambientale : il governo degli Stati Uniti collaborerà con le comunità dell’Alaska e lo Stato dell’Alaska per rafforzare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, lavorando per ridurre le emissioni dall’Artico come parte di più ampi sforzi di mitigazione globale, migliorare la scienza comprendere e conservare gli ecosistemi artici.

Pilastro 3 – Sviluppo economico sostenibile : perseguiremo lo sviluppo sostenibile e miglioreremo i mezzi di sussistenza in Alaska, anche per le comunità native dell’Alaska, investendo in infrastrutture, migliorando l’accesso ai servizi e sostenendo settori economici in crescita. Lavoreremo anche con alleati e partner per espandere gli investimenti di alto livello e lo sviluppo sostenibile in tutta la regione artica.

Pilastro 4 – Cooperazione internazionale e governance: nonostante le sfide alla cooperazione artica derivanti dalla guerra della Russia in Ucraina, gli Stati Uniti lavoreranno per sostenere le istituzioni per la cooperazione artica, incluso il Consiglio Artico, e posizioneranno queste istituzioni per gestire gli impatti della crescente attività nella Regione. Cerchiamo anche di sostenere il diritto internazionale, le regole, le norme e gli standard nell’Artico.

Per raggiungere questi obiettivi, Washington è guidata da 5 principi: Consultare, coordinare e co-gestire con le tribù e le comunità native dell’Alaska : gli Stati Uniti si impegnano a una consultazione, coordinamento e cogestione regolari, significative e solide con le tribù, le comunità, le società e altre organizzazioni dei nativi dell’Alaska e ad un’equa inclusione dei Popoli Indigeni e delle loro conoscenze. Approfondire le relazioni con alleati e partner : approfondiremo la nostra cooperazione con alleati e partner artici: Canada, Regno di Danimarca (compresa la Groenlandia), Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Amplieremo anche la cooperazione artica con altri Paesi che rispettano il diritto, le regole, le norme e gli standard internazionali nella regione. Piano per investimenti con tempi di attuazionelunghi: molti degli investimenti prioritari in questa strategia richiederanno tempi di attuazione lunghi. Saremo proattivi, anticipando i cambiamenti in arrivo nell’Artico nei prossimi decenni e facendo nuovi investimenti ora per essere preparati. Coltivare coalizioni intersettoriali e idee innovative : le sfide e le opportunità nell’Artico non possono essere risolte dai soli governi nazionali. Gli Stati Uniti si rafforzeranno e si baseranno sulle coalizioni del settore privato; mondo accademico; società civile; e attori statali, locali e tribali per incoraggiare e sfruttare idee innovative per affrontare queste sfide. Impegnarsi per un intero governo sull’approccio basato sull’evidenza: la regione artica si estende oltre la responsabilità di ogni singola regione o agenzia governativa. I dipartimenti e le agenzie federali statunitensi lavoreranno insieme per realizzare questa strategia. Attueremo un processo decisionale basato sull’evidenza e svolgeremo il nostro lavoro in stretta collaborazione con lo Stato dell’Alaska; tribù native dell’Alaska, comunità, società e altre organizzazioni; e comunità locali.