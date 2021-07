La criosfera terrestre si restringe di 87.000 km quadrati all’anno

Studio olistico cinese-statunitense: variazioni correlate all'aumento delle temperature

[19 Luglio 2021]

Secondo lo studio “A Holistic Assessment of 1979–2016 Global Cryospheric Extent”, pubblicato su Earth’s Future da un team di ricercatori dell’università di Lanzhou e della Texas A&M University. «La criosfera globale si è ridotta in media di circa 87.000 chilometri quadrati all’anno durante il periodo 1979-2016 a causa del riscaldamento globale».

I ricercatori cinesi e statunitensi hanno fatto una stima olistica e hanno quantificato i cambiamenti nell’emisfero e nella criosfera globale dovuti ai cambiamenti climatici. Hanno sintetizzato i dati su ghiaccio marino, copertura nevosa ed estensioni del terreno ghiacciato in dataset sull’estensione criosferica globale. Il dataset aiuterà a studiare ulteriormente gli impatti dei cambiamenti climatici sulla criosfera e persino sugli ecosistemi, sullo scambio di carbonio e sui cicli di vita.

Lo studio riassume così i dati della criosfera globale: «Durante il periodo 1979-2016, l’estensione dell’area criosferica globale ha perso circa 87 ± 11 × 10 3 km 2 / anno, con una diminuzione di 102 ± 9,7×103 km 2/anno nel NH che è stata in parte compensata da un aumento di 14,6 ± 4,4 ×103 km2/anno in SH. Il primo giorno di copertura criosferica è stato ritardato di 3,6 giorni al ritmo di 0,95 giorni/decennio e l’ultimo giorno è stato anticipato di 5,7 giorni, al ritmo di 1,5 giorni/decennio. La durata e il numero di giorni di copertura criosferica sono diminuiti rispettivamente di 8,7 giorni e 7,6 giorni durante il periodo di studio. Queste variazioni dell’estensione criosferica globale sono correlate all’aumento della temperatura dell’aria».

Uno degli autori, Zhang Tingjun, del College of Earth and Environmental Sciences dell’università di Lanzhou, ha evidenziato in un’intervista a Xinhua che lo studio evidenzia l’importanza di «Valutare la criosfera nel suo insieme e fornisce un modo per stimare quantitativamente i suoi cambiamenti complessivi».

Il principale autore dello studio, Peng Xiaoqing, anche lui dell’università di Lanzhou, ha concluso: «Lo studio è frutto di una ricerca pioneristica che ha realizzato una valutazione completa dell’intera criosfera globale: La criosfera globale, aree con acqua ghiacciata, contiene quasi tre quarti dell’acqua dolce della Terra. Svolge un ruolo importante nel sistema climatico terrestre. E’ uno degli indicatori climatici più sensibili. Il suo cambiamento rappresenta un importante cambiamento globale, ma non solo un problema regionale».