La crescita dei finanziamenti per il clima ha raggiunto gli 89,6 miliardi di dollari

Ma le risorse fornite dai Paesi sviluppati devono continuare ad aumentare per raggiungere l’obiettivo di 100 miliardi di dollari

[17 Novembre 2023]

Secondo il nuovo rapporto “Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2021. Aggregate Trends and Opportunities for Scaling Up Adaptation and Mobilised Private Finance” pubblicato dall’OCSE e che analizza i progressi verso l’obiettivo dei Paesi sviluppati di fornire e mobilitare 100 miliardi di dollari di aiuti per il clima finanziare annualmente l’azione climatica nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito dell’United Nations framework convention on climate change (UNFCC). «I finanziamenti per il clima forniti e mobilitati dai Paesi sviluppati per l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo nel 2021 hanno raggiunto 89,6 miliardi di dollari. Questo mostra una tendenza positiva, che rappresenta un aumento vicino all’8% rispetto al 2020, che è significativamente superiore alla crescita media annua del 2,1% osservata dal 2018 al 2020. Tuttavia, un anno dopo l’obiettivo del 2020, i Paesi sviluppati rimangono poco al di sopra dei 10 miliardi di dollari. ben lontani dall’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari l’anno».

Due anni fa, in vista della 26esima Conferenza delle parti di Glasgow (COP26 Unfccc), l’OCSE aveva pubblicato il rapporto tecnico “Forward-looking Scenarios of Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2021-2025” nel quale indicava che l’obiettivo che sarebbe stato probabilmente raggiunto entro il 2023 e ora dice che «L’importo totale di 89,6 miliardi di dollari per il 2021 è leggermente superiore rispetto allo scenario di fascia alta stimato per quest’anno. Sulla base dei dati preliminari e non ancora verificati a disposizione dell’OCSE, l’obiettivo dovrebbe essere già raggiunto entro il 2022».

il segretario generale dell’OCSE, Mathias Cormann. Ha commentato: «Il trend complessivo al rialzo è positivo e mostra che i Paesi continuano a intensificare gli interventi per aumentare e mobilitare i finanziamenti per il clima. L’aumento necessario per raggiungere l’obiettivo di 100 miliardi di dollari fissato per il 2020 non è stato ancora raggiunto, ma i dati preliminari a disposizione dell’OCSE indicano che probabilmente i Paesi avranno raggiunto tale obiettivo prima del 2023. Naturalmente, i Paesi in via di sviluppo richiedono urgentemente questi investimenti significativi, quindi i fornitori di finanziamenti per il clima devono continuare a intensificare i loro sforzi in linea con gli impegni dichiarati».

Dal rapporto emerge che «Nel periodo 2016-2021, la quota di finanziamenti per il clima destinati ai Paesi a reddito medio-basso (LMIC) e ai paesi a reddito medio-alto (UMIC) è rimasta stabile, mentre la quota destinata ai Paesi a basso reddito (LIC) è aumentata dal 4% nel 2016 al 10%. % nel 2021. La quota di finanziamenti per il clima destinati ai piccoli Paesi insulari in via di sviluppo (SIDS) è aumentata progressivamente dal 2% nel 2016 al 4% nel 2021, e la quota destinata ai Paesi meno sviluppati (PMS) è aumentata progressivamente dal 12% nel 2016 al 25% nel 2020, scendendo al 20% nel 2021. Queste tendenze potrebbero indicare un crescente riconoscimento da parte dei fornitori internazionali di finanziamenti per il clima delle crescenti esigenze e opportunità di azione per il clima nelle regioni più povere e vulnerabili. I finanziamenti pubblici multilaterali per il clima (bilaterali e multilaterali) sono quasi raddoppiati nel periodo 2013-2021, passando da 38 miliardi di dollari a 73,1 miliardi di dollari, rappresentando la stragrande maggioranza del totale di 89,6 miliardi di dollari nel 2021. All’interno di tale importo, i finanziamenti pubblici multilaterali per il clima sono cresciuti la maggior parte, più che raddoppiando dal 2013 e superando i finanziamenti pubblici bilaterali per il clima dal 2019. I volumi dei crediti all’esportazione legati al clima sostenuti ufficialmente sono aumentati del 28% nel periodo 2013-2021, ma rimangono piccoli e relativamente volatili su base annua. I finanziamenti privati ​​mobilitati per il clima, per i quali sono disponibili dati comparabili solo a partire dal 2016, ammontavano a 14,4 miliardi di dollari nel 2021, tornando così al livello del 2019 dopo un calo nel 2020. Questa componente, tuttavia, mostra una tendenza complessivamente stagnante dal 2017».

Ma due componenti dei finanziamenti per il clima rimangono ostinatamente bassi: i finanziamenti privati ​​mobilitati per il clima, per i quali sono disponibili dati comparabili solo a partire dal 2016, ammontavano a 14,4 miliardi di dollari nel 2021, pari al 16% del totale. Dopo unaa crescita significativa registrata nel 2020, i finanziamenti per l’adattamento sono diminuiti di 4 miliardi di dollari (-14%) nel 2021, con un calo della quota dei finanziamenti totali per il clima dal 34% al 27%. Allo stesso tempo, i finanziamenti trasversali, che riguardano sia attività di adattamento che di mitigazione, sono aumentati da 6 miliardi di dollari nel 2020 a 11,2 miliardi di dollari nel 2021. Quindi, nel 2021, la mitigazione ha continuato a rappresentare la maggioranza (60%) dei finanziamenti. ti totali e mobilitati per il clima forniti, l’adattamento il 27% e quelli trasversali il 13%.

L’OCSE ha presentato anche due rapport tecnici – “Scaling up adaptation finance in developing countries“ e “Scaling up the mobilisation of private finance for climate action in developing countries“ che analizzano dettagliatamente le sfide e le opportunità per aumentare gradualmente i finanziamenti per l’adattamento e la mobilitazione di finanziamenti privati.

Per Cormann «C’è urgente bisogno che i fornitori internazionali intensifichino significativamente i loro sforzi in due aree chiave: i finanziamenti per l’adattamento e la mobilitazione dei finanziamenti privati. I finanziamenti per l’adattamento sono essenziali per rafforzare la resilienza e i finanziamenti privati ​​da parte di una serie di attori commerciali nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo sono fondamentali per colmare il gap finanziario per gli investimenti nell’azione per il clima, in particolare nei sistemi energetici puliti, nell’agricoltura, nella silvicoltura, nell’uso del territorio, nell’adattamento, e resilienza. I nostri due rapporti tecnici supplementari forniscono azioni e raccomandazioni ai fornitori internazionali per contribuire a raggiungere il necessario aumento dei finanziamenti per l’adattamento e per realizzare l’ampio margine per migliorare l’efficacia dei finanziamenti pubblici per il clima nel mobilitare finanziamenti privati».

Ani Dasgupta, presidente e CEO del World Resources Institute, ha commentato: «L’incapacità dei Paesi sviluppati di raggiungere l’obiettivo di 100 miliardi di dollari entro il 2020 ha rappresentato una nube oscura sui negoziati sul clima delle Nazioni Unite, erodendo la fiducia e ostacolando il progresso. La notizia che l’obiettivo atteso da tempo è stato probabilmente raggiunto è un raggio di sole molto gradito poco prima che i Paesi si riuniscano al vertice sul clima di Dubai. Questo contribuirà a ricostruire la fiducia tanto necessaria tra i Paesi in via di sviluppo e quelli sviluppati, il che contribuirà notevolmente al raggiungimento di un risultato positivo al vertice sul clima COP28. Naturalmente, i Paesi sviluppati devono ancora colmare il deficit per raggiungere l’obiettivo di 100 miliardi di dollari nel 2020 e nel 2021. E la portata dei finanziamenti necessari ai Paesi in via di sviluppo ammonta a migliaia di miliardi anziché a miliardi. Nel corso del prossimo anno, i Paesi dovranno raggiungere un accordo su un nuovo obiettivo di finanza climatica che sia pienamente all’altezza della sfida climatica. Per raggiungere il net zero globale ed evitare impatti climatici catastrofici, le nazioni ricche devono investire molto di più nella transizione dei Paesi in via di sviluppo verso un’economia low-carbon e resiliente al clima. Non c’è altro modo per evitare la crisi climatica».