Ipersiccità in Cile e Argentina. Sarà la nuova normalità

La regione centrale registra circa il 60% di deficit di precipitazioni

[9 Agosto 2021]

L’Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (Corfo) e Universidad de Concepción hanno organizzato il congresso internazionale “Soluzioni per la sostenibilità idrica del bacino del Biobío”, con la e EULA chile (con il contributo anche di Enel), si è occupato di governance, gestione integrata dei bacini idrografici, quadri di monitoraggio, ricarica artificiale delle falde acquifere, tutela degli ecosistemi e decisioni basate su criteri scientifici come soluzioni per un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica sempre più scarsa.

Ma oltre ai problemi di gestione ci sono gli evidenti impatti del cambiamento climatico. René Garreaud, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (Cr2) e dell’Universidad de Chile (UdeC), ha definito quel che sta avvenendo al cinfine tra Cile e Argentina «Iper siccità, poiché tra le regioni di Coquimbo ed El Maule il deficit di precipitazioni supera il 50%, il che implica che questo inverno è uno dei tre inverni più secchi degli ultimi 110 anni».

Per Martín Jacques. del CR2 e del Departamento de Geofísica dell’Universidad de Concepción, nell’intera regione centrale del Cile e dell’Argentina «Esistono già prove di una possibile classificazione della transizione verso un clima semi-arido» e Guerrand aggiunge che «La mancanza di acqua provocherebbe impatti potenzialmente gravi sull’ambiente naturale, sulla società e su vari settori economici».

Il direttore ASCC, Giovanni Calderón, ha sottolineato che «La situazione idrica in Cile è critica, aggravata da una mega siccità che dura da 12 anni, anche nella Regione del Biobío, dove più di 26mila persone sono rifornite da autocisterne e il deficit piovoso sale di oltre il 60%».

L’assenza di precipitazioni e le alte temperature pomeridiane di questo inverno australe hanno colpito le valli del centro-nord del Cile creando uno scenario desolante, Jacques ha ricordato che «Quest’anno è stato drammaticamente secco. Infatti, se non fosse per le piogge estive (gennaio), questo sarebbe ancora più drammatico». Infatti, finora quest’anno nella la capitale del Cile, Santiago, sono caduti 78,1 millimetri di acqua quest’anno (-67%), 40 millimetri dei quali sono stati registrati a fine gennaio. Quindi, tutta la pioggia caduta durante l’autunno e l’inverno australe assomma a soli 38,1 millimetri, la seconda stagione più secca dal 1911 e la terza più secca dal 1968.

Ma il 2021 può essere classificato davvero come iper-siccità? Garreaud ha ricordato che «Chiamiamo ipersechia questa condizione di deficit estremo. Nelle registrazioni storiche, per il momento, sono stati registrati 4o anni con ipersecrezione nella zona centrale: 1924, 1968, 1998 e 2019. Con solo un mese di inverno davanti, non c’è meno rischio che nel 2021 ci sia una nuova iper-siccità con impatti potenzialmente gravi sull’ambiente naturale , sulla società e su vari settori economici».

E, in un’intervista a Chilevisión Noticias Jacques ha avvertito: «Non possiamo escludere che avremo anni con piogge più vicine alle medie storiche, cosa che può accadere, perché fa parte della variabilità interannuale del clima. Tuttavia, quel che prevediamo che in futuro la normalità sarà più legata alle condizioni attuali che a quelle passate. Quindi, quel che ora consideriamo molto secco sarà la normalità del futuro. Vediamo una tendenza all’essiccazione nel Cile centrale con minori quantità di precipitazioni e temperature massime più elevate. Questa tendenza è più marcata man mano che si risa nella catena montuosa delle Ande, che è una combinazione molto sfortunata. L’isoterma 0 si trova ad una quota più elevata con scarse precipitazioni che riducono l’accumulo di neve, il che sta sciogliendo i ghiacciai. Questa è già una tendenza che si osserva da decenni nel Paese. La causa diretta di questo deficit piovoso è l’assenza di sistemi frontali nella zona centrale. Nei mesi invernali, l’’Anticiclone del Pacifico meridionale (APS) si ritira a nord consentendo l’arrivo di sistemi frontali. Ma questo inverno abbiamo osservato un aumento significativo della pressione sull’Oceano Pacifico subtropicale, che ha rafforzato l’APS e indebolito i venti occidentali in questa nella regione, il che limita l’arrivo di tempeste. Contemporaneamente, la pressione è diminuita nella periferia dell’Antartide, spingendo i disturbi extratropicali verso l’estremo sud del Sud America».

Per Jacques questi fenomeni sono molto coerenti con il riscaldamento globale, in particolare «Il rafforzamento delle alte pressioni e il loro spostamento verso aree più vicine ai poli. Per lo stesso motivo, con tutti questi fattori, si prevede nei prossimi decenni una desertificazione e aridità del Cile centrale. Aggiunto alla variabilità naturale, ai cambiamenti climatici e alle sostanze che distruggono l’ozono stratosferico, c’è un aumento della pressione nelle zone subtropicali e un cambiamento nella traiettoria delle tempeste che ora vanno a latitudini più elevate nell’emisfero australe».

Per I Garreaud, «Il cambiamento climatico potrebbe anche influenzare l’insolita intensità della zona di acqua calda nell’Oceano Pacifico occidentale (vicino alla Nuova Zelanda) contribuendo direttamente e indirettamente alla tendenza all’essiccazione nel Cile centrale e meridionale. A differenza delle variazioni naturali, questa tendenza continuerà durante il XXI secolo, sebbene la sua intensità dipenderà dalla traiettoria delle emissioni di gas serra che l’umanità continua a emettere».

In molti si chiedono perché non piove se, a causa del riscaldamento globale , c’è più evaporazione e, quindi, nella troposfera c’è una maggiore disponibilità di vapore acqueo. Jacques risponde: «Tutto questo deve essere analizzato su una scala spaziale più ampia. Infatti, su un pianeta in fase di riscaldamento, c’è una maggiore disponibilità di vapore acqueo. Ora che abbiamo più vapore acqueo non significa che abbiamo precipitazioni che sono distribuite omogeneamente in tutto il mondo e che ovunque pioverà di più. Per questo motivo in alcune regioni ci sono precipitazioni più intense, ma distribuite in modo molto disomogeneo. In generale, con il cambiamento climatico, si conferma che le aree piovose riceveranno più pioggia e i luoghi asciutti diventeranno più secchi. Quindi, non solo è necessaria una maggiore disponibilità di vapore acqueo per avere precipitazioni, ma anche le dinamiche che le originano. Se non abbiamo sistemi temporaleschi, non ci saranno precipitazioni come nel caso della zona centrale del Cile che si sta desertificando».

Ma fortunatamente le soluzioni per affrontare questa crisi ambientali e della risorsa idrica ci sono.

Il direttore del Centro Eula dell’UdeC, Ricardo Barra, ha evidenziato «Il vantaggio che la regione ha in termini di informazioni ambientali di qualità per un corretto processo decisionale, in particolare il fiume Biobío, un corso d’acqua le cui acque superficiali sono state studiate dalla creazione del centro, 30 anni fa, il che gli ha permesso di essere l’unico fiume in Cile ad avere dati scientifici che a sua volta lo ha portato ad essere l’unico che ha uno standard di qualità, dando una linea guida su dove deve tendono ad andare altri fiumi importanti su tutto il territorio. Oggi abbiamo alternative migliori e soluzioni ancora più economiche per affrontare la carenza d’acqua che stiamo affrontando. Per questo abbiamo bisogno delle modifiche normative che si stanno attuando e che attuino un effettivo decentramento della gestione delle risorse idriche dai bacini, dai territori, ma allo stesso tempo chiediamo un accentramento delle informazioni, per avere migliori sistemi informativi sulla disponibilità dell’acqua, la sua qualità e rispondere alla grande incertezza su una risorsa che viene sfruttata abbastanza intensamente, come le acque sotterranee».

José Luis Arumi, dell’Universidad dee Concepción e ricercatore del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), ha sottolineato che la ricarica artificiale delle acque sotterranee deve essere gestita da un’entità, come un consiglio di sorveglianza, il che implica modifiche al codice dell’acqua e ad altri regolamenti». Ad esempio, è stata evidenziata l’importanza della componente sociale nella gestione dell’acqua e la necessità di organizzare processi partecipativi per avanzare nella governance dell’acqua, con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori dei territori, e il sostegno del mondo accademico e dello Stato.

Tutti i partecipanti al congresso si sono trovati d’accordo su una cosa: la sfiducia è la principale barriera nella gestione dell’acqua, quindi, in questi processi devono essere garantite la legittimità e la trasparenza. Inoltre, tra le principali sfide per i sistemi di acqua potabile rurale, oltre alla fornitura di acqua, c’è quello di garantire la qualità della risorsa e le capacità di produzione, per evitare problemi di salute.