Interrompiamo le trasmissioni: le allarmanti previsioni meteorologiche dal futuro dei Weather Kids

Undp, Wmo e Rai promuovono un’azione informativa concreta contro il cambiamento climatico.

[21 Marzo 2024]

La campagna Weather Kids dell’United Nations Development Programme (UNDP), ideata in collaborazione con la World meteorological organization e The Weather Channel e trasmessa in Italia da Rai, in qualità di media partner di UNDP (), invita l’opinione pubblica a un’azione urgente per contrastare il cambiamento climatico a tutela delle prossime generazioni.

Il pubblico televisivo che da tutto il mondo segue i bollettini meteorologici locali si troverà di fronte a una vera e propria sorpresa: la trasmissione di previsioni speciali per l’anno 2050. Nonostante il formato rimanga invariato, la novità è che le previsioni sono condotte dai bambini». I giovani meteorologi si sono infatti uniti alla nuova campagna Weather Kids sostenuta da celebrità e dai Goodwill Ambassador di UNDP, tra cui l’attore malese premio Oscar Michelle Yeoh, l’attore americano Connie Britton e l’attore danese Nikolaj Coster-Waldau che ha detto: «Il cambiamento climatico è la sfida più importante del nostro tempo e mi rifiuto di rimanere a guardare. Grazie al lavoro con UNDP e a progetti come “An Optimist’s Guide to the Planet”, ho assistito in prima persona alla resilienza delle comunità che combattono le minacce ambientali. È ora di sfruttare il nostro potere collettivo e proteggere il nostro pianeta per le generazioni a venire. I nostri figli saranno i futuri cronisti meteorologici, giornalisti sul clima, operatori di emergenza e medici. La campagna Weather Kids di UNDP ci mostra i volti di coloro che saranno maggiormente colpiti dalle nostre azioni. Esistono già soluzioni che possono aiutarci a dimezzare le emissioni entro 2030, ma è ora di agire. Unitevi anche voi alla causa agendo in modo concreto e significativo».

La campagna Weather Kids rientra nell’impegno di UNDP di promuovere la partecipazione dell’opinione pubblica al dibattito in preparazione della 30esima conferenza delle parti dell’Unfccc che si terrà in Brasile nel 2025 e che segnerà il decennale dall’Accordo sul clima di Parigi del 2015 e rappresenterà un’opportunità cruciale per portare il mondo verso un percorso condiviso per contenere l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius, perché i Paesi presenteranno i loro Nationally Determined Contributions che sono al centro della lotta globale contro il cambiamento climatico.

Presentando la nuova campagna informativa, l’amministratore di UNDP Achim Steiner, ha evidenziato che «I Weather Kids rappresentano un’importante testimonianza di un futuro che certamente si materializzerà se non intraprendiamo oggi un’azione significativa per il clima. La continua inerzia nei confronti del cambiamento climatico porterà a un pianeta sempre più inospitale per i ‘bambini di oggi’ e per le generazioni future. Possiamo correggere la rotta solo se ci muoviamo ora con velocità e su larga scala. Ciò include la decarbonizzazione delle nostre economie e la promozione dell’accesso all’energia pulita a prezzi accessibili per tutti; la salvaguardia e il ripristino del nostro ecosistema naturale e la possibilità per le comunità di avere voce in capitolo sugli impegni climatici assunti dai loro Paesi».

La segretaria generale della Wmo, Celeste Saulo, ha aggiunto: «La crisi climatica è la sfida più importante che l’umanità deve affrontare ed è strettamente intrecciata con la crisi delle disuguaglianze. Il 2023 è stato in assoluto l’anno più caldo mai registrato, così come gli ultimi 9 anni. Gli eventi meteorologici estremi sono in aumento e hanno anche un enorme impatto socioeconomico: ondate di calore, inondazioni, siccità, incendi e cicloni tropicali intensi. Similmente il riscaldamento degli oceani e l’innalzamento del livello del mare stanno accelerando. Il ghiaccio marino si sta sciogliendo e rischiamo di perdere i ghiacciai, che sono fondamentali per le nostre preziose riserve idriche e per gli ecosistemi. I servizi meteorologici e idrologici, così come gli scienziati di tutto il mondo, stanno lanciando l’allarme rosso e stanno intensificando gli sforzi per affrontare con successo questa sfida. Le nostre decisioni di oggi determineranno il futuro di molte generazioni a venire. Questa campagna è quindi un appello all’azione urgente per il bene delle comunità e del pianeta».

Weather Kids nasce dall’ampio lavoro di UNDP sul cambiamento climatico, tanto che il Climate Hub di UNDP fornisce il più ampio portfolio di supporto al Sistema delle Nazioni Unite per l’azione per il clima in quasi 150 Paesi. Climate Promise, l’iniziativa di punta di UNDP, ha contribuito alla lotta contro il riscaldamento globale lavorando con l’85% dei Paesi in via di sviluppo del mondo sulla presentazione dei loro NDC.

Inoltre, UNDP, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano, sta attivamente contrastando il cambiamento climatico attraverso il UNDP Rome Centre for Climate Action and Energy Transition. Progetti come Youth4Climate promuovono invece soluzioni ambientali guidate dai giovani, mentre la partnership Italia-UNDP per l’energia sblocca finanziamenti per soluzioni energetiche sostenibili in Africa. Inoltre, il nuovo strumento di assistenza tecnica e di sostegno agli investimenti (TAISF, Technical Assistance and Investment Support Facility), presto disponibile, aiuterà le economie in via di sviluppo nei propri sforzi di decarbonizzazione.

Progettate per somigliare ai bollettini meteorologici che i telespettatori vedono ogni giorno, le previsioni sono state sviluppate utilizzando i dati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e la piattaforma dati Climate Horizons di UNDP.

La campagna Weather Kids andrà in onda sui canali di informazione di oltre 80 Paesi in tutto il mondo.

Questa iniziativa globale è stata resa possibile da un’ampia coalizione di partner, molti dei quali hanno dedicato il loro tempo e i loro servizi per questa causa comune. Oltre ai nostri partner principali, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e The Weather Channel, il brand di punta della The Weather Company, UNDP ringrazia il Media Partner italiano Rai, in Activista; Earth X; Pvblic Foundation, The Artery, ICCO – l’Organizzazione Internazionale di Consulenza per le Comunicazioni – e SAWA, l’Associazione Globale della Pubblicità Cinematografica e il suo network di membri.

L’UNDP spiega che «La campagna mette in guardia i telespettatori sul fatto che l’aumento delle temperature continuerà a provocare eventi dall’impatto catastrofico – come quelli che stiamo osservando già adesso – tanto sulle comunità quanto sull’economia globale. Le previsioni includono un impatto negativo sul 94% dei bambini di tutto il mondo, oltre a minacce alla sicurezza alimentare e a un potenziale aumento della tassazione per i contribuenti a livello globale in termini di trilioni di dollari». E un giovane presentatore fa la cronaca di un futuro probabile: «E’ una follia. Le scuole sono chiuse perché fa troppo caldo. Gli incendi stanno bruciando intere città. E le inondazioni rendono tutto umido e disgustoso». Le previsioni si concludono con un messaggio da parte dei bambini: «Per noi non è solo un bollettino meteo. E’ il nostro futuro».

Gli spettatori sono così incoraggiati a intensificare il proprio impegno prendendo decisioni finanziarie che siano anche sostenibili e informandosi sulle iniziative globali mirate a contrastare il cambiamento climatico. Attraverso la voce narrante di Nikolaj Coster-Waldau, la nuova serie di video – Climate Action Explained – realizzati da UNDP a completamento della campagna, mette in evidenza alcune delle soluzioni concrete che si stanno già implementando.

Randi Stipes, responsabile marketing di The Weather Company, ha concluso: «Siamo fortemente impegnati ad aiutare le persone a comprendere le conseguenze del meteo e, in ultima analisi, a prendere decisioni più smart e informate, sia che si tratti di pianificare la settimana che ci si aspetta, sia che si tratti di lasciare il nostro pianeta in condizioni migliori per le prossime generazioni. Siamo pertanto onorati di sostenere questa campagna di UNDP in collaborazione con WMO, per aiutare i bambini a prevedere un futuro più luminoso».