Incendi in Grecia: miti e realtà secondo Greenpeace

Mentre la Grecia brucia e il governo di destra mostra tutta la sua inefficienza, gli ambientalisti chiedono cambiamenti radicali

[10 Agosto 2021]

In Grecia l’agosto 2021 resterà per sempre inciso nella memoria collettiva del Paese. Secondo l’Osservatorio Nazionale di Atene, fino ad oggi i mega-incendi hanno distrutto quasi 390.000 ettari di foreste e macchia mediterranea e questa stima potrebbe cambiare nelle prossime settimane, perché il rischio incendi resterà elevato anche nelle prossime settimane a causa delle temperature estive estreme e a forti venti. Gli incendi non sono ancora stati spenti, molti greci sono stati costretti ad abbandonare le loro case, i loro campi, il loro reddito e migliaia di animali hanno perso tragicamente la vita in modo tragico. Il governo di destra è sotto accusa per aver siottovalutato il rischio, per aver tolto finanziamenti alla protezione civile e ai servizi anti-incendio e per una politica climatica fatta di dichiarazione altisonanti alla quale non segue nessun atto concreto.

Per Greenpeace Grecia «E’ una tragedia nazionale con conseguenze a lungo termine per la natura e le persone. Il dolore e la rabbia dei cittadini sono grandi e perfettamente giustificati. Allo stesso tempo, nelle discussioni online e offline circolano varie proposte e/o “colpe” – anche sulle labbra dei responsabili – che o non esistono o sfiorano il regno dell’immaginario. L’organizzazione ambientalista fa una rassegna dei principali miti che circolano in Grecia sugli incendi e che sono più o meno gli stessi che compaiono sui social network in Italia. Ecco i 7 miti sugli incendi da sfatare zsecondo Greenpeace Grecia:

Mito: la piantagione di alberi dovrebbe iniziare immediatamente. Realtà: nonostante il nostro desiderio di aiutare, il rimboschimento artificiale può essere da inutile a pericoloso per il recupero della foresta. La foresta è un ecosistema molto più ricco e complesso di tutti i suoi alberi. Sono i fiori selvatici, i cespugli, il suolo e i suoi microrganismi, gli animali, gli uccelli. Se entriamo nella foresta e iniziamo a piantare inconsapevolmente, intervenendo nei punti sbagliati mentre la natura sta cercando di rigenerarsi, possiamo causare danni significativi. Lo stesso vale se piantiamo piantine che possono avere malattie, o non sono adatte alla zona o per le quali non c’è modo di trovare acqua e protezione. Quindi, non facciamo nessuna mossa così affrettata! Spesso, la cosa migliore che possiamo fare è semplicemente lasciare che la foresta si riprenda naturalmente da sola, purché non riceva altri colpi dalle attività umane. In ogni caso, la protezione delle aree incendiate e gli eventuali interventi dovrebbero essere esaminati in modo trasparente da esperti e fatti caso per caso, solo se e quando lo consigliano. Per dirla in altro modo, la tragica situazione è dovuta al fatto che quasi nessun politico ha ascoltato i consigli di esperti in materia di cambiamento climatico e protezione della natura. Prendono spasmodicamente alcune misure solo dopo la tragedia. Non perpetuiamo i loro errori! Il nostro primo obbligo è richiedere mappe forestali e ampliare la pianificazione della prevenzione e della risposta. Eventuali errori vanno indagati e corretti in modo da poter essere meglio preparati al prossimo fenomeno estremo che purtroppo, senza dubbio, arriverà a causa della crisi climatica.

Mito: togliere i pini e mettere altri alberi. Fatto: non possiamo sostituire una specie senza causare seri danni all’intero ecosistema, con il rischio anche del suo collasso totale. Come accennato in precedenza, la foresta è un ecosistema molto ricco e complesso che mantiene diverse specie di flora e fauna interdipendenti. Anche supponendo che questo abbia il minimo valore nel rigenerare il verde perso in alcuni insediamenti, sarà necessario studiarlo prima che l’intera area sensibile venga messa a rischio dall’introduzione di specie estranee e non idonee.

Mito: gli incendi sono stati appiccati da piromani. Fatto: in alcuni casi, questo può essere effettivamente accaduto e verrà data risposta se verrà condotta un’indagine sistematica e approfondita. Tuttavia, sappiamo che la maggior parte degli incendi è dovuta alla negligenza (es. scintille di trasformatori, rami bruciati, mozziconi di sigaretta gettati via, ecc.). Circa il 10% degli incendi è dovuto a cause naturali, come nel Mediterraneo da migliaia di anni. Ma qualunque sia la ragione per cui è scoppiato un incendio – da un incidente a un crimine – le misure per prevenirlo e affrontarlo devono essere le stesse. L’ultimo verde che rimane nel Paese è completamente scoperto, senza un piano di prevenzione, senza un piano qualsiasi per limitare i danni. Nel 2021 le mappe forestali non sono state nemmeno completate. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico sta esacerbando la situazione con gravi siccità, ondate di caldo e inondazioni. Le nostre foreste sono altrettanto vulnerabili alle cause naturali che alla negligenza e al dolo. Pertanto, la prima e principale preoccupazione del governo dovrebbe essere quella di proteggerle da ogni tipo di pericolo. Cioè prevenzione e protezione per tutto il tempo e non solo i giorni in cui la colonnina del mercurio sale, la comunità locale deve essere inclusa nella pianificazione. I locali conoscono la loro zona e le sue peculiarità. In qualsiasi momento, possono e devono essere nostri alleati.

Mito: le foreste sono state bruciate per installare pale eoliche. Fatto: non c’è motivo per farlo, perché possono essere installate sia in aree forestali che rimboschite, quindi non c’è alcun incentivo. Soprattutto per i casi di parchi eolici in aree rimboschite, pur consentiti dal quadro istituzionale, presentano un grado di difficoltà di autorizzazione ancora maggiore. Insomma, l’incendio non solo non facilita ma complica la realizzazione del progetto. La famosa Decisione 2499/2012 Στε (Ολομ.), citata in molti post sui social media, non cambia nulla di quanto sopra: un progetto RES è consentito in un’area riforestabile se si applicano le stesse condizioni dell’area forestale (prima degli incendi) e di fatto con maggiori responsabilità per la protezione dell’area riforestabile da parte dell’investitore. (In Italia addirittura le pale eoliche non possono essere realizzate in un’are percorsa dagli incendi, ndr) Vale la pena soffermarsi un po’ di più su questo mito si eolico e incendi. Si tratta di un mito che riflette la preoccupazione – in qualche misura giustificata – di molti greci nei confronti dei parchi eolici. Insomma, nella maggior parte dei casi il metodo progettuale era ed è problematico. Il Quadro Territoriale Speciale per le FER non è stato aggiornato, mentre non sono ancora stati predisposti tutti gli studi ambientali nelle aree protette da cui emergeranno i relativi DPR per la loro caratterizzazione e i Piani di Gestione. Insomma, non sappiamo esattamente cosa sia permesso e dove. Questo vale per tutte le attività umane e non solo per l’eolico. Inoltre, lo sviluppo delle FER non è promosso in modo partecipativo, cioè attraverso il necessario dialogo con le comunità locali, ma anche con forti incentivi alla partecipazione. Come conseguenza di quanto sopra, le comunità locali si sentono emarginate, le loro domande non trovano risposta, l’informazione corretta e sistematica è quasi inesistente. Questo deve cambiare e il processo deve essere democratizzato. Il problema più grande di questo mito è che distrae l’opinione pubblica dall’essenza del problema degli incendi (cambiamento climatico, prevenzione, protezione delle foreste, costruzioni al di fuori di un piano). Affrontare la crisi climatica è una questione di sopravvivenza per noi, i nostri figli e il nostro Paese. L’installazione di parchi eolici è una parte necessaria della soluzione complessiva (insieme al risparmio energetico, ad altre fonti rinnovabili e all’accumulo di energia). Questo è un esercizio estremamente difficile ma che dobbiamo fare, avendo a disposizione i dati scientifici e con la partecipazione delle comunità locali in ogni fase per affrontare la crisi climatica. Infine, non possiamo ignorare la triste realtà del nostro Paese, che storicamente rappresenta la più grande minaccia per gli ecosistemi forestali, le costruzioni al di fuori dei Piani e di altre normative urbanistiche, come la “densificazione residenziale”, all’interno delle aree forestali. Tutti i governi greci, senza eccezioni, si rifiutano ostinatamente di affrontare la situazione in modo efficace. Questo è un problema serio che dobbiamo esaminare e affrontare. Nel trittico “politici – governo locale – società” dobbiamo tutti cambiare radicalmente il modo di rapportarci alle foreste, ciascuno dalla propria posizione e in base al proprio ruolo.

Mito: i politici sono responsabili di tutto. Fatto: in Grecia nel 2021, molti politici non menzionano nemmeno il termine “cambiamento climatico”. Vivono e governano come se non ci fossero problemi. Non li riguarda, non gli interessa. Coloro che fanno riferimento al cambiamento climatico, in particolare i leader governativi nei giorni di una grande catastrofe come incendi e inondazioni, lo fanno per giustificare la loro inerzia. Il primo ministro ha fatto lo stesso di nuovo nel suo recente sermone del 9 agosto. Ha fatto riferimento alla crisi climatica ma non ha annunciato una sola misura per fermarla. Vale la pena ricordare che poche ore prima del sermone era stato annunciato l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che conferma che la situazione è inquietante e che sono urgenti misure per ridurre le emissioni di carbonio. Alcuni politici sono arrivati ​​al punto di peggiorare le cose. Hanno promosso e votato leggi ambientali o hanno contribuito al problema con tragici ritardi, patteggiamenti e mezze misure. Oggi il sistema di protezione delle foreste non solo è indebolito, ma ha anche evidenziato una percezione che non riflette i nuovi dati della crisi climatica. Sono necessari maggiori finanziamenti e va posto l’accento sulla prevenzione (ad es. gestione delle foreste, rimozione del carburante, ecc.), sull’informazione e sulla partecipazione attiva della società. Un corrispondente cambio di rotta è richiesto nella produzione e nel consumo di energia, come in altre attività (ad esempio viaggi e modello agroalimentare). Allo stesso tempo, dobbiamo tutti fare una promessa a noi stessi e mantenerla per sempre. In qualsiasi competizione elettorale, locale, nazionale o europea, chiederemo un piano e misure ai politici che voteremo. Ora è chiaro che affrontare il cambiamento climatico e la conservazione della natura hanno un impatto sulle nostre vite, sulla nostra salute, sulle nostre case, sul nostro lavoro, sulla nostra produzione alimentare, sulla nostra economia, sulla nostra stessa sopravvivenza. Le azioni necessarie partono dai Comuni e dal governo nazionale arrivando fino alle istituzioni europee. Se vogliono il nostro voto, dovranno affrontare il problema, spiegare il loro piano e li valuteremo rigorosamente.

Mito: la colpa è del cambiamento climatico, non si sarebbe potuto fare di meglio. Realtà: è la scusa preferita di chiunque sia al potere al momento di un disastro, pur sapendo che mentre c’era ancora tempo stava “scherzando”. Il cambiamento climatico sta rendendo tutto più difficile e questo è confermato da molti anni dalla comunità scientifica mondiale. In poche parole, più gas serra aggiungiamo all’atmosfera, più intensa diventa la crisi climatica. Se i politici avessero ascoltato gli scienziati avrebbero affrontato il problema in tempo, non dovremmo chiederci come saranno le nostre vite d’ora in poi. Tuttavia, ovviamente c’è molto che può e deve essere fatto, anche adesso. Chi sostiene il contrario sta mentendo. Ci vuole uno sforzo titanico, sempre trasparente e democratico, per affrontare le cause e proteggere gli ecosistemi da cui dipendiamo. Indubbiamente, gli assi principali su cui il governo deve muoversi da subito, sono la produzione e il consumo di energia, allontanando l’urgenza dalla dipendenza dai combustibili fossili, l’abbandono di ogni piano per l’estrazione di petrolio e gas nel nostro Paese, la riduzione del consumo di carne e la riduzione delle agricoltura e allevamento intensivi e sostegno all’allevamento estensivo che può dare un contributo significativo a una migliore gestione degli ecosistemi forestali, cambiamento dei sistemi di trasporto, investimento nel verde all’interno dei tessuti urbani, protezione della biodiversità terrestre e marina, mappe forestali, foreste vetuste, formazione scolastica,

Mito: lasciamo passare questa estate e vedremo. Realtà: non c’è margine. Il recente annuncio del Rapporto sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (9 agosto) conferma lo scenario da incubo che abbiamo già iniziato a vivere e che si deteriorerà rapidamente se non cambiamo immediatamente. Il prossimo momento critico nel nostro Paese, soprattutto per le zone colpite, saranno le prime piogge. Non c’è tempo da perdere e devono essere pianificati e finanziati al più presto cambiamenti radicali nell’affrontare questi fenomeni. Il Recovery Fund è solo uno degli strumenti finanziari utilizzabili. Se le azioni necessarie non sono già previste, abbiamo ottimi motivi per procedere con le modifiche necessarie. Allo stesso tempo, le persone che hanno perso casa e reddito non possono aspettare. A lungo andare servirà il sostegno immediato e la solidarietà dei primi giorni difficili. Per ragioni sia simboliche che sostanziali, gli edifici che verranno ricostruiti avranno bisogno dei necessari incentivi (e disincentivi) per essere convertiti in edifici a emissioni quasi zero.