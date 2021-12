Incendi: il Colorado dichiara lo stato di emergenza (VIDEO)

Provocati dalle linee elettriche abbattute da venti a 160 Km/h. 30.000 sfollati, centinaia di case distrutte

[31 Dicembre 2021]

Il governatore democratico del Colorado Jared Polis ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi che sono stati ingigantiti dai forti venti sul Front Range e che hanno costretto a evacuare 30.000 persone e raso al suolo centinaia di case.

Jared ha sottolineato che «La dichiarazione consente allo Stato di accedere ai fondi di emergenza per le emergenze per sostenere gli sforzi di risposta alle emergenze a Boulder e fornire risorse statali compreso l’utilizzo della Colorado National Guard, della Colorado Division of Fire Prevention and Control e l’attivazione dello State Emergency Operations Center».

Nella contea di Boulder è stata incenerita un’are di oltre 6 chilometri quadrati e le autorità locali avvertono che si tratta di una situazione potenzialmente letale perché il fuoco sta avanzando nelle zone abitate e commerciali.

Lo sceriffo della contea di Boulder Joe Pelle, ha detto: «Sappiamo che circa 370 case nella suddivisione di Sagamore sono andate perse. Ci sono altre 210 case che potrebbero essere andate perse a Old Town Superior». Finora le fiamme hanno distrutto diversi edifici, abitazioni e veicoli, anche se l’entità dei danni materiali è sconosciuta. Non ci sarebbero vittime, ma 6 persone con ustioni sarebbero state ricoverate in ospedale.

I residenti che sono stati evacuati dall’area colpita dagli incendi o che hanno proprietà nelle stesse aree sono invitati a non cercare di tornare. In una nota lo State Emergency Operations Center si rivolge direttamente a loro: «Sappiamo che siete preoccupati per le vostre case e i vostri effetti personali. I primi soccorritori stanno lavorando senza sosta per proteggere tutti, anche se non conoscono lo stato delle loro case nella zona. Nessuno sarà ammesso nelle aree evacuate durante la notte. Si prega di pazientare mentre facciamo del nostro meglio per proteggere la sicurezza di tutti. Il processo di recupero sarà lungo, ma lo supereremo insieme un passo alla volta».

Secondo i media statunitensi, alcuni degli incendi sono stati causati da linee elettriche abbattute da forti raffiche di vento, che hanno raggiunto velocità di oltre 160 chilometri orari e che hanno appiccato il fuoco alla prateria secca e che poi si sono estesi ad aree forestali. Infatti, Come gran parte degli Stati Uniti occidentali, il Colorado ha vissuto anni di siccità che hanno lasciato l’area arida e vulnerabile agli incendi.

Gli scienziati avvertono che il cambiamento climatico, in gran parte guidato dalle attività umane, sta alterando i modelli meteorologici, prolungando la siccità e causando tempeste fuori stagione, un fenomeno che dovrebbe peggiorare con l’aumento delle temperature in tutto il mondo.