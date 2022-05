Incendi e siccità: Biden dichiara la catastrofe ambientale in New Mexico

L’Hermits Peak Fire brucia da più di un mese e ha incenerito circa 700 Km2

[9 Maggio 2022]

Il 4 maggio la governatrice democratica del New Mexico, Michelle Lujan Grisham, ha annunciato che il presidente Usa Joe Biden ha approvato la sua richiesta di dichiarare il disastro presidenziale in tutto lo Stato a causa dei molteplici incendi, sbloccando così milioni di dollari in aiuti per le persone e le comunità colpite.

La Lujan Grisham ha detto che «i new mexicans on vedono l’ora che questi incendi si spengano per ricevere soccorso. Ecco perché ho accelerato la richiesta statale di aiuti di emergenza per i privati, e sono grata al presidente Biden per aver riconosciuto l’urgenza della situazione nel nostro Stato».

Il New Mexico è devastato dall’Hermits Peak Fire, un gigantesco incendio che brucia da più di un mese e che ha incenerito circa 700 Km2, un’area più grande della città di Chicago.

Molte famiglie sono rimaste senza casa e migliaia sono state evacuate. Nell’ultimi weekend venti forti e temperature elevate quasi record e una siccità prolungata hanno alimentato ulteriormente le fiamme. Secondo il National Weather Service di Albuquerque i suoi meteorologi «Stanno “usando un linguaggio estremamente raro nei loro avvisi per un evento meteorologico di incendio estremo di lunga durata».

La Lujan Grisham ha invitato le persone che vivono nelle aree di evacuazione obbligatoria ad andarsene immediatamente perché stanno entrando «In un periodo eccezionalmente pericoloso di condizioni meteorologiche estreme. Con l’aumento dei forti venti, le condizioni potrebbero peggiorare e il supporto aereo potrebbe essere limitato».

Si ritiene che l’Hermits Peak Fire sia iniziato il 6 aprile, probabilmente a causa di un incendio preventivo avviato dall’US Forest Service per ridurre la vegetazione infiammabile. Ma l’incendio è sfuggito al controllo è poi fuso con un altro incendio.

Negli Usa la frequenza dei grandi incendi è aumentata notevolmente negli ultimi decenni: secondo Climate Central, «Rispetto agli anni ’70, gli incendi più grandi di 40 km2 sono ora 7 volte più comuni nel West Usa».

Sebbene la richiesta di una dichiarazione presidenziale di catastrofe sia in genere un processo lungo che spesso inizia solo settimane dopo la conclusione di un disastro naturale, la governatrice e il suo staff hanno lavorato alacremente con le autorità federali per accelerare il processo di presentazione di una dichiarazione presidenziale di catastrofe. «Utilizzando la scienza e i dati per mostrare come questi incendi siano stati drammaticamente peggiorati da una tempesta di vento in tutto lo Stato – spiega il governo del New Mexico – lo stato è Stato in grado di raggiungere più rapidamente la soglia finanziaria per i danni al fine di rendere l’assistenza federale disponibile ai singoli new mexicans. I residenti e gli imprenditori che hanno subito perdite nelle contee designate possono iniziare a richiedere assistenza».

La richiesta di Presidential Disaster Declaration era stata presentata solo il giorno prima dalla Lujan Grisham a Biden e alla Federal Emergency Management Agency (FEMA) dopo che la governatrice aveva già dichiarato lo stato di emergenza nelle contee di Colfax, Lincoln, Mora, Sandoval, San Miguel e Valencia a causa di enormi incendi alimentati dal vento.

La richiesta di dichiarazione di catastrofe ambientale avanzata dalla governatrice del New Mexico include sia l’ assistenza individuale che l’assistenza pubblica per i cittadini e per le amministrazioni locali colpite dagli incendi.

L’assistenza individuale comprende: assistenza abitativa; consulenza in caso di crisi; disoccupazione

per catastrofi; gestione dei casi di catastrofi; servizi legali in caso di catastrofi; assistenza nutrizionale supplementare in caso di catastrofi; assistenza all’infanzia; assistenza per prestiti in caso di catastrofi SBA

La richiesta statale di assistenza pubblica da parte della FEMA include la categoria A, rimozione dei detriti e la categoria B, misure di protezione di emergenza, oltre a una richiesta di assistenza federale diretta. Il programma di assistenza pubblica FEMA fornisce sovvenzioni supplementari ai governi statali, tribali, territoriali e locali, nonché ad alcuni tipi di organizzazioni private senza scopo di lucro, per rispondere rapidamente e riprendersi da gravi disastri o emergenze. Le categorie A e B sono classificate come lavori di emergenza che devono essere completati entro 6 mesi.

Dopo la dichiarazione dello stato di catastrofe, la FEMA ha iniziato a inviare personale nel New Mexico per amministrare i programmi di assistenza federale e supportare la fornitura dell’assistenza.

Il processo di richiesta per i new mexicans ammissibili all’assistenza individuale tramite la FEMA si aprirà nel momento in cui lo Stato consiglierà ai cittadini delle contee colpite come richiedere aiuti federali.

Facendo notare il ruolo svolto in questo disastro dal cambiamento climatico in atto, la governatrice Lujan Grisham ha anche richiesto «Finanziamenti per l’ assistenza alla mitigazione dei rischi per lo Stato per attuare azioni aggiuntive volte a ridurre o eliminare il rischio a lungo termine per persone e proprietà da futuri disastri».