In Toscana incendi aumentati del 77% in un anno

Coldiretti: a giugno e luglio sono raddoppiati, nei primi 7 mesi del 2022 registrati 455 roghi

[31 Agosto 2022]

Sull’onda della crisi climatica, che anche quest’anno ha incrementato le temperature atmosferiche e la siccità del suolo, in Toscana è in forte crescita il numero degli incendi.

I dati messi in fila dalla Coldiretti regionale parlano di 455 incendi nei primi sette mesi dell’anno, il 77% in più rispetto al 2021 con un incremento nei soli mesi di giugno e luglio del 102%. Si tratta di una media di oltre 2 incendi al giorno.

In particolare, tra giugno e luglio le fiamme hanno divorato oltre 2.700 dei quasi 3.100 ettari complessivi andati in fumo in sette mesi tra boschi, pascoli, terreni oltre ai danni alle coltivazioni e strutture agricole e agli enormi disagi per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Un quadro pesantissimo per i danni non solo ambientali, ma anche economici. Ogni rogo – ricorda la Coldiretti Toscana – costa alle casse pubbliche oltre diecimila euro all’ettaro, fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici.

Non a caso la Regione Toscana fino a fino al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, vietando più in generale qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.