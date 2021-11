In Europa i rischi climatici stanno aumentando di frequenza e gravità

I cambiamenti climatici in Europa: un rapporto interattivo dell'EEA

[17 Novembre 2021]

Il cambiamento climatico è in corso anche in Europa e l’uropean Environment Agency (EEA) avverte che «Dobbiamo prepararci a ondate di caldo più intense, inondazioni e tempeste, incendi e scarsità d’acqua». I diversi rischi legati al clima colpiscono regioni, settori economici e classi sociali in modi diversi e per questo i decisori politici hanno bisogno dei migliori dati e informazioni per aiutarli a comprendere le necessità e ad approntare misure preventive per adattarsi ai diversi scenari e alle probabili conseguenze, a livello europeo, nazionale e subnazionale. Uno nuovo strumento è il rapporto interattivo “Europe’s changing climate hazards” pubblicato dall’EEA, basato su un indice che riunisce tutti i rischi climatici con una panoramica dei cambiamenti passati e previsti e su e come influenzano le regioni europee. Gli Stati membri dell’UE possono anche utilizzare le informazioni per segnalare i rischi legati al clima alla Commissione europea.

Il rapporto, sviluppato con il supporto del Copernicus Climate Change Service (C3S) e di altri partner EEA, dà accesso a informazioni sia generali che dettagliate sui rischi climatici regionali, nonché ad approfondimenti su come questi rischi possono influenzare gli ecosistemi e i settori economici.

L’EEA sottolinea che «Il rapporto fa eco ai risultati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) secondo il quale il cambiamento climatico è innegabilmente responsabile di un aumento degli eventi meteorologici estremi, ma fornisce informazioni più dettagliate per l’Europa».

I cambiamenti previsti comprendono il fatto che le temperature medie continueranno ad aumentare in tutta Europa e la previsione che le temperature estreme aumenteranno ancora più velocemente. «Gli europei devono prepararsi a più giorni con caldo estremo e a eventi di precipitazioni più estremi», si legge nel rapporto.

Ecco quali saranno secondo l’EEA le conseguenze del cambiamento climatico prossimo venturo nelle diverse regioni dell’Ue: «L’Europa meridionale dovrebbe prepararsi a estati più calde, siccità più frequenti e un aumento del rischio di incendi. Nel Nord Europa è probabile che le precipitazioni annuali e le precipitazioni abbondanti aumenteranno. E’ probabile che l’Europa centrale sperimenterà precipitazioni estive inferiori, ma anche condizioni meteorologiche estreme più frequenti e più forti, tra cui forti precipitazioni, inondazioni fluviali, siccità e rischi di incendio. Si prevede che la temperatura della superficie del mare, le ondate di caldo e l’acidità dell’acqua aumenteranno in tutti i mari regionali europei. L’innalzamento del livello del mare sta accelerando su tutte le coste europee, ad eccezione del Mar Baltico settentrionale».