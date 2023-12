In arrivo 7 milioni per le imprese agricole toscane colpite dall’alluvione di novembre

La domanda di aiuto può essere presentata dal 15 gennaio al 16 febbraio 2024

[13 Dicembre 2023]

Con il decreto Legge 181 del 9 dicembre, Il Ministro dell’agricoltura ha dato il via libera all’utilizzo di 6 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture ed agli impianti aziendali a seguito degli eventi dello scorso novembre: alluvione e forte vento.

Il fondo va ad indennizzare le imprese che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei danni o che non abbiano aderito ad un fondo di mutualizzazione.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha sottolineato che «Grazie al rapido intervento della Regione e alla altrettanto rapida decisione del Ministro, la Regione Toscana potrà deliberare nelle prossime settimane la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici e avviare il bando per l’assegnazione degli indennizzi».

La vicepresidente e assessora regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi ha commentato: «Ringraziando il ministro Lollobrigida per la rapidità con cui è intervenuto, dando il via ai 6 milioni di euro a seguito della nostra richiesta, aggiungo che ci sarà un ulteriore milione di euro e sarà assegnato tramite un altro bando, sulla sottomisura 5.2, del PSR, che prevede un sostegno a copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dall’evento nelle provincie di Pistoia, Prato, Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara, ovvero quelle indicate nelle delibere del Consiglio dei ministri con la dichiarazione dello stato di emergenza. La giunta regionale ha deliberato l’avvio delle procedure per l’emissione del bando che sarà pubblicato già dalla prossima settimana».

A proposito di questo bando da 1 milione di euro, la Regione spiega che «I costi ammissibili, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, elencati nella scheda della sottomisura 5.2 del PSR, fanno riferimento al ripristino e alla ricostruzione delle strutture ed infrastrutture aziendali danneggiate o distrutte, all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, al ripristino di miglioramenti fondiari danneggiati, quali impianti frutticoli, olivicoli, viticoli, di arboricoltura da, impianti irrigui fissi. Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili. L’ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuita, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile, nel rispetto dell’importo minimo e di quello massimo di contributo».

Per chiedere il sostegno previsto, la domanda di aiuto può essere presentata dal 15 gennaio 2024 ed entro le ore 13:00 del 16 febbraio 2024.

A breve sarà pubblicato il bando relativo che sarà consultabile sul sito web di Regione Toscana nella sezione dedicata al Psr 2014-2022.