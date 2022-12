Il nuovo satellite europeo MTG-I1 prevederà meglio le tempeste e i fulmini (VIDEO)

Un’impresa spaziale e climatica a forte partecipazione italiana

[14 Dicembre 2022]

Ieri sera, alle 17,30 ora locale (21,30 CET) è stato lanciato con successo da Kourou, nella Guyana Francese, un razzo Ariane-5 che ha portato in orbita a 36.000 km sopra l’Equatore il satellite cMeteosat Third Generation – Imager 1 (MTG-I1), il primo di una nuova generazione di satelliti meteorologici dotati di strumenti più avanzati e precisi per il monitoraggio e la previsione di eventi meteorologici gravi come tempeste, fulmini, nebbia e incendi.

MTG-I1 è stato costruito da Thales Alenia Space su contratto dell’Agenzia spaziale europea (ESA). L’ESA è responsabile dell’approvvigionamento dei satelliti da parte dell’industria che soddisfa i requisiti di Eumetsat. Thales Alenia Space Cannes è il principale partner industriale per lo sviluppo dei satelliti MTG-I. TAS opera in stretta collaborazione con: OHB-Bremen, che ha assemblato, integrato e testato la piattaforma, l’Italiana Leonardo, che ha fornito lo strumento Lightning Imager. Thales Alenia Space Italia, che ha fornito gli strumenti Data Collection e GEO SAR, Thales Alenia Space Cannes ha anche integrato il Flexible Combined Imager.

Il il direttore generale dell’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Eumesat), Phil Evans, ha spiegato che «MTG-I1 produrrà immagini dell’Europa e dell’Africa ogni 10 minuti, più velocemente di quanto sia stato possibile fino ad ora, e con una risoluzione più elevata, dettagli più precisi. Questi dati aiuteranno i meteorologi ad affrontare una delle loro principali sfide – previsioni tempestive e accurate di eventi meteorologici gravi in ​​rapido sviluppo – in modo che i cittadini, i primi soccorritori e le autorità civili possano intraprendere le azioni appropriate. L’imager di fulmini del satellite mapperà continuamente i fulmini tra le nuvole e dalle nuvole al suolo, primo a farlo in Europa con significativi vantaggi per la sicurezza della comunità e dell’industria aeronautica».

Prima di diventare operativo, MTG-I1 sarà sottoposto a una fase di commissioning di 12 mesi, durante la quale i suoi strumenti saranno calibrati e i dati che produce convalidati. Sarà gestito dalla sede centrale di Eumetsat a Darmstadt, in Germania.

È il primo veicolo spaziale in un nuovo sistema di osservazione multimiliardario che sostituisce una tecnologia che ha più di 20 anni e quello di ieri è stato probabilmente il lancio spaziale europeo più importante di quest’anno.

Evans ha sottolineato che «Meteosat Third Generation è una storia di successo europea. Nessuna nazione europea potrebbe permettersi di sviluppare e gestire un tale sistema da sola. Combinando le risorse dei nostri 30 Stati membri, comprese le loro competenze scientifiche e tecniche, siamo in grado di dare vita a una nuova era nel monitoraggio meteorologico e climatico». Gli stati membri dell’ESA hanno finanziato la ricerca e lo sviluppo per un importo di 1,4 miliardi di euro. Le nazioni Eumetsat stanno facendo il conto totale dei che dovrebbero arrivare a 2,9 miliardi di euro.

Paul Blythe, che ha guidato lo sviluppo di Meteosat per Esa. Spiega a sua volta: «E’ stato un lungo processo con compromessi. Alcuni degli elementi del rivelatore e degli elementi ottici che abbiamo a bordo hanno impiegato sei, sette, otto anni per essere realizzati dall’impostazione iniziale dei requisiti attraverso un sacco di lavoro di sviluppo e infine per ottenere il prodotto da integrare nel satellite. Dopodiché, abbiamo dovuto qualificare l’intero sistema, non è un’attività rapida. Trarremo vantaggio da un’economia di scala acquistando sei satelliti contemporaneamente. Se ne acquisti solo tre o quattro, è chiaro che la prossima generazione costerà ancora di più».

Se 4,3 miliardi di euro sembrano un sacco di soldi, bisogna pensare ai vantaggi che derivano da ottime previsioni meteorologiche: ridare alle persone la fiducia necessaria per svolgere le loro attività quotidiane, contribuire a ridurre gli incidenti sulle strade o consentire a settori come l’aviazione e il trasporto marittimo di operare in modo più efficiente, c’è un chiaro valore aggiunto per l’economia che, secondo studi e analisi, vale miliardi ogni anno.

Il nuovo imager lanciato in orbita ieri è la terza generazione della serie.

Meteosat-12 e restituirà un’immagine completa del tempo sulla Terrra sotto di lui ogni 10 minuti, 5 minuti più velocemente rispetto a quanto avviene attualmente. Sarà in grado di vedere caratteristiche ancora più piccole nell’atmosfera, fino a 500 metri di diametro, e visualizzarle in più lunghezze d’onda della luce.

Le agenzie di previsione nazionali europee vedranno un grande aumento nella quantità di dati che ricevono. Una delle principali innovazioni è l’inclusione di una fotocamera per rilevare i fulmini. Le agenzie ritengono che questo sarà un vantaggio per ciò che chiamano “nowcasting”: la capacità di tracciare e avvisare di eventi imminenti e pericolosi. Questo perché i fulmini sono un tracciante per violente raffiche di vento, forti precipitazioni e grandine.

All’ESA confermano che «I dati di Meteosat Third Generation-Imager 1, il primo satellite della nuova generazione, avranno un’ampia gamma di usi, dall’abilitare gli aerei per evitare tempeste e per avvisi precoci di inondazioni, fino al monitoraggio più preciso di incendi e nebbia. Contribuirà a proteggere vite umane, proprietà e infrastrutture e porterà benefici economici all’Europa e all’Africa. L’MTG-Imager produrrà immagini dell’Europa e dell’Africa ogni 10 minuti dai 16 canali spettrali del Flexible Combined Imager . Il Lightning Imager mapperà continuamente i lampi tra le nuvole e dalle nuvole al suolo. Le immagini ad alta risoluzione saranno disponibili più rapidamente, con un significativo anticipo per la previsione di eventi meteorologici gravi in ​​rapido sviluppo».

Evans fa un esempio: «Guardate la tempesta che ha colpito la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio lo scorso anno, dove oltre 200 persone hanno perso la vita. Questi eventi sono tragici. Osservazioni dallo spazio più accurate, frequenti e pertinenti sono assolutamente essenziali per fornire previsioni e avvisi migliori che ci aiutino a ridurre e mitigare gli impatti di questi gravi eventi meteorologici».

Simon Keogh del Met Office del Regno Unito, ha commentato su BBC News: «Il nuovo strumento Meteosat è destinato a cambiare le regole del gioco. Ci consentirà di gestire molto meglio i fulmini totali. È qualcosa che dobbiamo sapere se, ad esempio, prevediamo operazioni con elicotteri nel Mare del Nord. Allo stesso modo, se ci sono materiali pericolosi scaricati dagli aerei e anche passeggeri, dobbiamo sapere se c’è un rischio di fulmini».

L’intera costellazione Meteosat di Terza Generazione comprenderà due satelliti per immagini e, per la prima volta, un satellite per sondaggi. MTG – Sounder 1, dovrebbe essere lanciato nel 2024, si tratta di veicolo spaziale “sonoro” per campionare la temperatura e l’umidità attraverso l’atmosfera. Un secondo imager verrà messo in orbita nel 2026 per acquisire più rapidamente – ogni 2,5 minuti – immagini della sola Europa. – Con questi nuovi satelliti l’Europa avrà una copertura garantita fino al 2040.