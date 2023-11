Il nuovo accordo climatico tra Stati Uniti e Cina per la prossima Cop28 Unfccc

Nel Sunnylands Statemen misure per affrontare il cambiamento climatico, ma non impegni a eliminare i combustibili fossili

[16 Novembre 2023]

L’incontro tra il presidente statunitense Joe Biden e quello cinese Xi Jinping, a capo delle due maggiori potenze mondiali e dei due Paesi maggiori emettitori di gas serra globali, è stato preceduto dalla firma di un documento che impegna Usa e Cina a intensificare la cooperazione sulla riduzione delle emissioni di metano e a sosterranno gli sforzi globali per triplicare l’energia rinnovabile entro il 2030. Ma la dichiarazione congiunta firmata dall’l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima John Kerry e dall’inviato speciale della Cina per il cambiamento climatico Xie Zhenhua, tace (salvo un timido e fugace accenno) sull’utilizzo del carbone e sul futuro dell’energia fossile.

Ecco cosa si legge nel Sunnylands Statement on Enhancing Cooperation to Address the Climate Crisis

Ricordando l’incontro tra il presidente Xi Jinping e il presidente Joseph R. Biden a Bali, in Indonesia, gli Stati Uniti e la Cina riaffermano il loro impegno a lavorare congiuntamente e insieme ad altri paesi per affrontare la crisi climatica. A questo proposito, l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima John Kerry e l’inviato speciale della Cina per il cambiamento climatico Xie Zhenhua si sono incontrati a Pechino dal 16 al 19 luglio 2023 e a Sunnylands, California, dal 4 al 7 novembre 2023 e hanno rilasciato quanto segue:

1 Gli Stati Uniti e la Cina ricordano, riaffermano e si impegnano a promuovere l’attuazione efficace e sostenuta della Dichiarazione congiunta USA-Cina dell’aprile 2021 sulla crisi climatica e della Dichiarazione congiunta USA-Cina di Glasgow del novembre 2021 sul rafforzamento dell’azione per il clima negli anni 2020.

2 Gli Stati Uniti e la Cina riconoscono che la crisi climatica ha colpito sempre più Paesi in tutto il mondo. Allarmati dai migliori risultati scientifici disponibili, incluso il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC, gli Stati Uniti e la Cina continuano a impegnarsi per l’effettiva attuazione dell’Unfccc e dell’Accordo di Parigi, riflettendo l’equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce di diverse circostanze nazionali, raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi in conformità con l’articolo 2 di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 gradi C e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi C, compresi gli sforzi per mantenere 1,5 gradi C a portata di mano.

3 Gli Stati Uniti e la Cina mantengono l’impegno per l’effettiva attuazione dell’Accordo di Parigi e delle decisioni ad esso connesse, compresi il Patto sul clima di Glasgow e il Piano di attuazione di Sharm el-Sheikh. Entrambi i Paesi sottolineano l’importanza della COP28 nel rispondere in modo significativo alla crisi climatica durante questo decennio critico e oltre. Sono consapevoli dell’importante ruolo che svolgono sia in termini di risposte nazionali che di collaborazione per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e promuovere il multilateralismo. Lavoreranno insieme e con le altre parti della Convenzione e dell’Accordo di Parigi per affrontare una delle più grandi sfide del nostro tempo per le generazioni presenti e future dell’umanità.

4 Gli Stati Uniti e la Cina decidono di rendere operativo il Working Group on Enhancing Climate Action in the 2020s, per impegnarsi nel dialogo e nella cooperazione per accelerare azioni concrete sul clima negli anni 2020. Il Working Group si concentrerà sulle aree di cooperazione identificate nel Joint Statement e nella Joint Declaration, tra cui la transizione energetica, il metano, l’economia circolare e l’efficienza delle risorse, le province/stati e città sostenibili elow-carbon e la deforestazione. nonché eventuali argomenti concordati. Il Working Group effettuerà scambi di informazioni su politiche, misure e tecnologie per il controllo e la riduzione delle emissioni, condividerà le rispettive esperienze, identificherà e implementerà progetti di cooperazione e valuterà l’attuazione del Joint Statement e nella Joint Declaration e della presente Dichiarazione. Il Working Group è co-guidato dai due inviati speciali sul cambiamento climatico, con l’adeguata partecipazione di funzionari dei ministeri competenti e delle agenzie governative dei due Paesi.

5 Gli Stati Uniti e la Cina, sulla strada verso la COP 28 e oltre, accelereranno, tra l’altro, le seguenti azioni concrete, compresi programmi e progetti di collaborazione pratici e tangibili nell’ambito del Working Group.

Energy Transition.

6 Entrambi i Paesi sostengono la G20 Leaders Declaration per perseguire gli sforzi per triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale entro il 2030 e intendono accelerare sufficientemente la diffusione dell’energia rinnovabile nelle rispettive economie fino al 2030 rispetto ai livelli del 2020, in modo da accelerare la sostituzione della produzione di carbone, petrolio e gas e quindi anticipare una significativa riduzione delle emissioni del settore energetico assoluto dopo il picco, in questo decennio critico degli anni 2020.

7 Entrambe le parti concordano di riavviare il Forum sull’efficienza energetica Usa-Cina per approfondire gli scambi politici sulle soluzioni di risparmio energetico e riduzione del carbonio in settori chiave tra cui l’industria, gli edifici, i trasporti e le attrezzature.

8 Gli Stati Uniti e la Cina intendono riavviare i dialoghi bilaterali sulle politiche e strategie energetiche, effettuare scambi su argomenti concordati di comune accordo e facilitare le attività del track II per migliorare la cooperazione pragmatica.

9 I due Paesi mirano a portare avanti almeno 5 progetti CCUS (Carbon Capture Use and Storage, ndt) cooperativi su larga scala ciascuno entro il 2030, anche da fonti industriali ed energetiche.

Metano e altre emissioni di gas serra diverse dalla CO2

10 I due Paesi attueranno i rispettivi piani d’azione nazionali sul metano e, se opportuno, intendono elaborare ulteriori misure,.

11 I due Paesi avvieranno immediatamente la cooperazione del gruppo di lavoro tecnico sul dialogo politico, sullo scambio di soluzioni tecniche e sul rafforzamento delle capacità, basandosi sui rispettivi piani d’azione nazionali sul metano per sviluppare le rispettive azioni/obiettivi di riduzione del metano da includere nei loro NDC del 2035 e sostenersi a vicenda per fare progressi nella riduzione/controllo del metano.

12 I due Paesi intendono cooperare sulle rispettive misure per gestire le emissioni di protossido di azoto.

13 I due Paesi intendono collaborare nell’ambito dell’emendamento di Kigali per eliminare gradualmente gli HFC e impegnarsi a garantire l’applicazione di ambiziosi standard minimi di efficienza per tutte le apparecchiature di raffreddamento prodotte.

Economia circolare ed efficienza delle risorse

14 Riconoscendo l’importanza dello sviluppo dell’economia circolare e dell’efficienza delle risorse nell’affrontare la crisi climatica, le agenzie governative competenti dei due Paesi intendono condurre un dialogo politico su questi argomenti il ​​prima possibile e sostenere le imprese, le università e gli istituti di ricerca di entrambe le parti impegnarsi in discussioni e progetti collaborativi.

15 Gli Stati Uniti e la Cina sono determinati a porre fine all’inquinamento da plastica e lavoreranno insieme e con altri per sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica, compreso l’ambiente marino.

Cooperazione subnazionale

16 Gli Stati Uniti e la Cina sosterranno la cooperazione sul clima tra stati, province e città per quanto riguarda aree che includono, tra l’altro, i settori dell’energia, dei trasporti, dell’edilizia e dei rifiuti. Entrambe le parti faciliteranno i governi subnazionali, le imprese, i think tank e le altri stakeholders a partecipare attivamente alla cooperazione. I due Paesi si incontreranno periodicamente, come concordato, per il dialogo politico, la condivisione delle migliori pratiche, lo scambio di informazioni e per facilitare i programmi di cooperazione.

17 Gli Stati Uniti e la Cina intendono organizzare un evento di alto livello sull’azione subnazionale per il clima nella prima metà del 2024.

18 Entrambe le parti accolgono con apprezzamento la cooperazione subnazionale esistente tra i due Paesi e incoraggiano gli stati, le province e le città a promuovere la cooperazione pratica sul clima.

Foreste

19 Entrambe le parti si impegnano a portare avanti gli sforzi per arrestare e invertire la perdita di foreste entro il 2030, anche attuando pienamente attraverso normative e politiche e applicando efficacemente le rispettive leggi sul divieto delle importazioni illegali. Intendono impegnarsi in discussioni e scambi, anche nell’ambito del gruppo di lavoro, sulle modalità per migliorare gli sforzi volti a rafforzare l’attuazione di questo impegno.

Sinergia per la riduzione dei gas serra e degli inquinanti atmosferici

20 Entrambi i Paesi intendono cooperare nella promozione di politiche e misure pertinenti e nell’implementazione di tecnologie per migliorare la sinergia nel controllo delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici, inclusi NOx, COV e altri precursori dell’ozono troposferico.

NDC del 2035

21 Riaffermando la natura determinata a livello nazionale degli NDC e ricordando l’articolo 4.4 dell’Accordo di Parigi, gli NDC del 2035 di entrambi i Paesi riguarderanno l’intera economia, includeranno tutti i gas serra e rifletteranno le riduzioni in linea con l’obiettivo di Parigi per la temperatura di contenere l’aumento della temperatura. temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi C e proseguendo gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi C.

COP28

22 Gli Stati Uniti e la Cina, con gli Emirati Arabi Uniti, invitano i Paesi a un vertice sui gas serra sul metano e sui gas non-CO2 alla COP 28.

23 Gli Stati Uniti e la Cina attendono con ansia il primo Global Stocktake nell’ambito dell’Accordo di Parigi, che rappresenta un’opportunità vitale per le Parti di riflettere sull’ambizione, l’attuazione e la cooperazione, in linea con l’obiettivo di Parigi sulla temperatura di mantenere la temperatura media globale a un aumento ben al di sotto dei 2 gradi C e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi C, e la decisione delle parti di mantenere a portata di mano il limite di 1,5 gradi C sull’aumento della temperatura.

24 Entrambi i Paesi si impegnano a collaborare tra loro e con le altre parti per adottare una decisione consensuale sul bilancio globale. Secondo entrambi i paesi, la decisione:

dovrebbe riflettere che ci sono stati sostanziali progressi positivi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, incluso il fatto che l’Accordo ha catalizzato l’azione di entrambe le Parti e delle parti interessate non aderenti e che il mondo sta notevolmente meglio in termini di traiettoria della temperatura rispetto a quanto sarebbe sono stati in assenza delL’Accordo;

dovrebbero tenere conto dell’equità ed essere informati dalla migliore scienza disponibile, compresi i rapporti più recenti dell’IPCC;

dovrebbe essere equilibrato tra le aree tematiche, includere elementi sia retrospettivi che reattivi ed essere coerente con la struttura dell’accordo di Parigi;

dovrebbe riflettere il fatto che saranno necessari sostanzialmente più ambizione e attuazione in termini di azione e sostegno per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, riconoscendo le diverse circostanze nazionali;

dovrebbe inviare segnali rispetto alla transizione energetica (energia rinnovabile, carbone/petrolio/gas), ai pozzi di assorbimento del carbonio, comprese le foreste, ai gas diversi dalla CO2, compreso il metano, e alle tecnologie low-carbon, ecc.;

riconoscendo la natura determinata a livello nazionale degli NDC e richiamando l’articolo 4.4 dell’Accordo di Parigi, dovrebbero incoraggiare gli NDC del 2035 a livello economico che coprano tutti i gas serra;

dovrebbe riflettere l’importanza fondamentale dell’adattamento ed essere accompagnato da una decisione solida che fornisca un quadro ambizioso per l’obiettivo globale sull’adattamento: che acceleri l’adattamento, compreso lo sviluppo di obiettivi/indicatori per migliorare l’efficacia dell’adattamento; fornire sistemi di allarme rapido per i Paesi in via di sviluppo; rafforzi gli sforzi di adattamento in settori chiave (ad esempio cibo, acqua, infrastrutture, salute ed ecosistemi);

dovrebbe prendere atto dell’aspettativa che l’obiettivo di 100 miliardi di dollari dei Paesi sviluppati sarà raggiunto nel 2023, riaffermare l’esortazione dei paesi sviluppati a raddoppiare almeno la loro fornitura di finanziamenti per l’adattamento; anticipare l’adozione da parte della COP 29 del nuovo obiettivo quantificato collettivo; e rendere i flussi finanziari coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi;

dovrebbe accogliere con apprezzamento le raccomandazioni del Comitato di transizione riguardo alla definizione di modalità di finanziamento per far fronte a perdite e danni, compresa la creazione di un fondo;

Dovrebbe sottolineare l’importante ruolo della cooperazione internazionale, compreso il fatto che la natura globale della crisi climatica richiede la più ampia cooperazione possibile e che tale cooperazione è un fattore fondamentale per realizzare un’ambiziosa azione di mitigazione e uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici.

25 Gli Stati Uniti e la Cina si impegnano a promuovere il dialogo, gli sforzi e la collaborazione per sostenere la Presidenza degli Emirati Arabi Uniti per il successo della COP 28.