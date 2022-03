Il futuro della giustizia climatica visto attraverso gli occhi di mia figlia

Il regalo di Maya, il futuro di Maya e il cambiamento climatico

[21 Marzo 2022]

Questo articolo è stato pubblicato originariamente il 9 marzo 2022, in spagnolo e in inglese. su Hivos, la rivista online dell’omonima ONG internazionale, e successivamente su Inter Press Service (IPS) e su altri giornali in America Latina.

Le persone spesso sentono che il cambiamento climatico è difficile da capire e assimilare. Ho sentito dire che è “troppo tecnico, troppo intangibile o troppo complicato” per preoccuparci. Come madre latinoamericana di due bambini, confesso che, per me, capire il cambiamento climatico sta diventando più facile.

Cerco solo di immaginare il mondo in cui vivranno i miei figli nel 2050 se non facciamo nulla ora, e capisco immediatamente l’urgente necessità di un’azione climatica globale decisiva e trasformativa.

L’IPCC WGII report on Impacts, Vulnerability and Adaptation, pubblicato il 28 febbraio, ci offre una visione più chiara di dove siamo ora e di come potrebbe essere il nostro futuro.

Dopo aver letto il Riassunto per i responsabili politici e diverse sezioni del rapporto, ho cercato di immaginare cosa avrebbero significato i suoi risultati per la vita di mia figlia Maya. Maya è una bambina di sei anni che vive a Quito, una città sulle montagne andine. Nel 2050 compirà 35 anni e vuole fare l’esploratrice.

Il rapporto dell’IPCC, descritto come “un atlante della sofferenza umana” da António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), e come un reality check da Debra Roberts dell’IPCC, mi ha insegnato quanto segue:

Il regalo di Maya:

Essendo una ragazza ecuadoriana, Maya è più vulnerabile ai cambiamenti climatici. Il genere e altre disuguaglianze sociali (come razza, età e posizione geografica) aumentano la tua vulnerabilità e determinano la tua capacità di adattamento agli shock attuali e futuri.

Come 3,3-3,6 miliardi di altre persone nel mondo, Maya e la nostra famiglia vivono in un Paese vulnerabile. Attualmente, circa il 40% della popolazione mondiale vive in circostanze che rendono le persone più vulnerabili, ad esempio povertà, disuguaglianze e strutture di governo deboli. Le differenze sono tali che nelle regioni più vulnerabili i tassi di mortalità per eventi idrometeorologici estremi sono 15 volte superiori.

Sin dalla sua nascita, Maya ha assistito a gravi siccità e incendi nella foresta pluviale amazzonica, al rapido ritiro dei ghiacciai nelle Ande e alla perdita di vite umane e infrastrutture a causa delle grandi frane a Quito.

Il futuro di Maya:

Anche con un aumento della temperatura media di 1,5º C, che i governi hanno definito “sicuro”, la popolazione che sarà colpita dalle inondazioni in Ecuador aumenterà del 300%.

Se Maya dovesse rimanere a Quito, potrebbe sperimentare la scarsità d’acqua a causa della forte dipendenza della nostra città dai páramos e dai ghiacciai per l’acqua potabile e il mantenimento dell’equilibrio idrico.

Maya potrebbe anche essere più esposta alla dengue, alla malaria e ad altre malattie trasmesse da vettori. A causa dei cambiamenti di temperatura e delle precipitazioni, le zanzare come l’Aedes aegypti si sposteranno in luoghi dove prima non potevano sopravvivere.

Anche se Maya diventerà un’esploratrice, potrebbe non vedere mai una barriera corallina vivente o studiare le rane della foresta pluviale amazzonica. L’aumento della temperatura dell’acqua e gli eventi meteorologici estremi mettono in pericolo le barriere coralline e la deforestazione e gli incendi boschivi minacciano di trasformare l’Amazzonia in savana.

Confesso che leggere il Rapporto IPCC WG2 mi ha riempito di tristezza, ansia e rabbia.

Tuttavia, come ha detto di recente la mia amica Natalie, «Questo è un reality shock, non un game over». Sebbene alcune perdite e danni causati dai cambiamenti climatici siano già irreversibili, secondo la dichiarazione finale dell’IPCC abbiamo ancora «una breve e veloce finestra di opportunità per garantire un futuro vivibile e sostenibile per tutti».

Ecco perché, di fronte a tale urgenza, l’unica cosa che posso fare come persona e come facente parte di Hivos è tradurre i miei sentimenti in azioni.

Allora, come vediamo l’azione climatica?

Il rapporto dell’IPCC su Impatti, adattamento e vulnerabilità riafferma la premessa fondamentale del nostro lavoro sulla giustizia climatica : giustizia, equità e diritti umani devono essere messi al centro dell’azione globale per il clima.

Questo può essere ottenuto solo concentrando l’azione per il clima sulle priorità e sulle capacità dei gruppi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Dal nostro punto di vista, il raggiungimento di uno sviluppo resiliente al clima richiede lavoro in tre aree principali.

1. La costruzione del potere e l’influenza politica: L’IPCC sottolinea il ruolo chiave della governance inclusiva nel raggiungimento di risultati di adattamento più efficaci e duraturi e nel consentire uno sviluppo climaticamente resiliente. A Hivos, ad esempio, con i nostri programmi All Eyes on the Amazon e Voices for Climate Action , lavoriamo per riunire diversi titolari di diritti e movimenti in modo che possano esercitare pressioni sui governi e sul settore privato, essere coinvolti nei processi decisionali sulle decisioni relative al cambiamento climatico e fare in modo che i responsabili ne rendano conto. Questo include il lavoro sulla costruzione del movimento e sulla rappresentanza dal livello locale a quello internazionale, con un’attenzione particolare alle donne, ai giovani, alle popolazioni indigene e ai poveri delle città.

2. Il riorientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo climaticamente resiliente: L’accesso equo ai finanziamenti, alla tecnologia e ai mercati facilita l’adattamento e lo sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. Attraverso programmi come Voices for Climate Action, Energy e Green Works , sosteniamo l’impegno programmatico e politico per garantire una giusta azione per il clima intorno a: i) influenzare l’architettura della finanza globale per il clima in modo che possa sostenere in modo adeguato ed equo le persone e le comunità più colpite dai cambiamenti climatici (dando priorità all’adattamento); ii) promuovere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle soluzioni locali per il clima e l’energia pulita guidate da donne, giovani e gruppi emarginati nel Sud del mondo.

3. Ispirare e mobilitare l’azione civica: La creazione di consapevolezza pubblica e politica in merito agli impatti climatici, ai rischi e ai loro collegamenti con la giustizia sociale sono alla base dell’adattamento e dello sviluppo resiliente al clima. Tra disinformazione, lacune di conoscenza e crisi multiple, lavoriamo con voci e movimenti diversi per rimodellare le narrazioni sul clima a livello locale, nazionale e internazionale. Cerchiamo di investire in comunicazioni strategiche rivolte alla cultura popolare e ad amplificare le voci di diversi titolari di diritti per guidare l’azione trasformativa per il clima.

Speranza e azioni semplici che guidano il cambiamento

Oggi ho chiesto a Maya di dirmi come sarà il suo mondo quando avrà 35 anni. «Immagino più fiumi blu, molti arcobaleni e mi vedo circondato da molti animali. Voglio anche lavorare nella mia scuola», ha detto.

Le sue parole, i suoi sogni e la sua capacità di entrare in contatto con la natura mi danno speranza ogni giorno. Oltre al mio lavoro in Hivos, cerco anche di guidare il cambiamento come madre e come membro della mia comunità. Penso che se facciamo alcune cose semplici possiamo aiutare.

Parlo con la mia famiglia e i miei amici della crisi climatica e dei suoi impatti, insegno ai miei figli ad ascoltare e a prendersi cura dei gruppi più emarginati e vulnerabili e li guido a diventare attori politici capaci di chiedere il cambiamento.

Come famiglia, cerchiamo anche di ridurre al minimo il nostro impatto sull’ambiente ed esplorare e goderci la natura il più possibile. Con queste azioni speriamo di evitare di chiudere la finestra sulle future esplorazioni di Maya in un mondo abitabile e sostenibile.

di Carolina Zambrano-Barragán

Climate Justice Lead Strategy and Impact department di Hivos Biologa con master in pubblica amministrazione all’Harvard University e in gestione ambientale alla Yale University, E’ stata viceministro della scienza, della tecnologia e dell’innovazione e sottosegretario ai cambiamenti climatici dell’Equador, direttrice politiche ambientali della città di Quito e responsabile Sustainable Cities program dell’Avina Foundation per l’America Latina.