Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Piombino contro il riconoscimento della crisi climatica e ambientale

La maggioranza in Consiglio comunale ha bocciato la mozione nata dai Fridays for future di Piombino

[18 Novembre 2021]

Nell’ultimo Consiglio comunale di Piombino gli interessi politici di bottega della maggioranza hanno sacrificato la salvaguardia dell’unica vera casa che abbiamo: la Terra.

Infatti, la maggioranza che in Consiglio comunale sostiene il sindaco Francesco Ferrari ha bocciato la mozione nata dal Fridays for Future Piombino, presentata dal Gruppo Consiliare PD Piombino e Anna Per Piombino e alla quale hanno dato il proprio appoggio tutti partiti di opposizione presenti in Consiglio al momento.

In sostanza, bocciando la mozione il sindaco Ferrari e la sua maggioranza in Consiglio hanno rigettato il riconoscimento dell’emergenza climatica ed ambientale e gli impegni affinché anche Piombino facesse la sua parte nel salvare il Pianeta attraverso i seguenti impegni:

– L’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.

– Il riconoscimento delle responsabilità storiche del cambiamento climatico.

– L’impegno nell’ambito delle proprie competenze a contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 e l’azzeramento delle emissioni di gas che alterano il clima entro il 2030.

– Priorità al contrasto del cambiamento climatico nelle azioni amministrative messe in atto.

– L’impegno alla giustizia climatica.

– Di farsi portavoce istituzionale presso le altre istituzioni territoriali, a partire dalla Regione Toscana e dal Governo della Repubblica.

– La ricezione anticipata della direttiva COM/201B/340 relativa alla plastica monouso almeno per la stagione estiva 2022

– L’estensione del 10% annuo del fotovoltaico sulle superfici di tetto sfruttabili

– Riqualificazione energetica del 10% annuo per tutti gli edifici, con l’obiettivo di gestirli in modo cime-neutrale entro il 2030.

– Obbligo e incentivazione del ‘uso di energie rinnovabili nelle zone industriali.

di Associazione a Sinistra