Il clima acuisce la fame in Madagascar. Wfp: «Le scarse piogge previste portano terrore e disperazione»

Le condizioni meteorologiche estreme prosciugano i raccolti, ma non la speranza per i piccoli agricoltori assistiti dai programmi di microassicurazione

[3 Novembre 2021]

Mentre a Glasgow è in corso la 26esima conferenza delle parti sul clima dell’Onu (COP26 Unfccc), nel sud del Madagascar, dove il clima sta determinando condizioni simili alla carestia, le famiglie si preparano ad affrontare un altro anno difficile, mentre la siccità in corso non mostra segni di cedimento e la fame avanza sempre più.

Secondo il World Food Programme (WFP), l’agenzia Onu che nel 2020 e state insignita del Premio Nobel per la Pace, «La fame grave ha colpito oltre 1,1 milioni di persone di cui 14.000 sono a un passo dalla carestia. La situazione, già allarmante, è destinata a peggiorare entro la fine dell’anno con il numero di persone in condizioni di carestia che dovrebbe raddoppiare».

Menghestab Haile, direttore regionale del WFP per l’Africa meridionale, non ha dubbi su quale sia la causa principale: «Il cambiamento climatico ha fatto sì che molte famiglie che erano in grado di vivere dei frutti della terra 15 anni fa siano ora sprofondate in una grave fame. Le famiglie stanno cercando di sopravvivere e molte vivono solo dell’assistenza alimentare che ricevono. Recentemente ho incontrato una madre che mi ha detto di aver perso il suo bambino di 8 mesi a causa dei semi del frutto del cactus che si erano accumulati nel suo stomaco. Il volto della fame nel Madagascar meridionale è orribile».

Nel sud di uno dei Paesi più poveri del mondo, la siccità ha portato alla completa scomparsa delle fonti di cibo lasciando le famiglie affamate e che sopravvivono mangiando locuste, foglie di piante selvatiche e di cactus che prima erano il cibo del loro bestiame. I bambini sono i più vulnerabili stanno sopportando il peggiore impatto della crisi. Il WFP avverte che «La malnutrizione nei bambini sotto i 5 anni che dovrebbe quadruplicare, superando il mezzo milione entro aprile 2022».

ha affermato Anna Horner, a capo del Nutrition Innovative Financing del WFP che , che ha recentemente visitato il Madagascar meridional, sottolinea che «Il numero di bambini malnutriti che arrivano nei centri sanitari nel sud del Madagascar è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Molti di loro sono troppo deboli per ridere o piangere, figuriamoci per giocare e imparare. I danni fisici e mentali ai bambini dovuti alla malnutrizione possono essere irreversibili. E’ straziante vedere così tante giovani menti e corpi che soffrono inutilmente la fame e la malnutrizione».

Durante l’ultimo decennio, il più caldo mai registrato, il Madagascar ha subito temperature eccezionalmente calde, scarse precipitazioni e tempeste di sabbia eccezionali che hanno ricoperto i campi, fatto appassire i raccolti e hanno ridotto le rese agricole ben al di sotto della media. Ad aprile, il 70% del Grand Sud era devastato dalla siccità con la produzione alimentare che era ridotta a solo un terzo della media degli ultimi 5 anni. La prossima stagione di semina inizierà senza piogge, il che significa che le famiglie non saranno in grado di seminare immediatamente i loro campi e che il loro accesso al cibo e a un reddito sarà molto problematico. In aggiunta a una situazione già disastrosa, si prevede che una recente invasione di locuste colpirà circa 400.000 ettari di terreno.

Il WFP raggiunge mensilmente circa 700.000 persone con cibo salvavita di emergenza e prodotti nutrizionali supplementari per donne incinte e che allattano e bambini. Andando oltre il supporto di emergenza, il WFP, insieme al governo del Madagascar, sta implementando attività di costruzione della resilienza a lungo termine che aiutino le comunità ad adattarsi al clima che cambia e che includono l’accesso all’acqua, il rimboschimento, la stabilizzazione delle dune di sabbia e il sostegno economico come l’accesso a schemi di microassicurazione in caso di fallimento del raccolto.

A settembre, 3.500 famiglie hanno ricevuto un compenso di 100 dollari ciascuno per recuperare le perdite dovute al mancato raccolto di mais, un finanziamento che ha aiutato le famiglie a sostenersi nonostante un raccolto perso.

Per capire meglio cosa sta succedendo e come è possibile reagire in una situazione così drammatica da essere quasi inimmaginabile per un italiano, il WFP t racconta la storia di Odile, una donna malgascia che dimostra che «Le condizioni meteorologiche estreme prosciugano i raccolti, ma non la speranza per i piccoli agricoltori assistiti dai programmi di microassicurazione del WFP».

«Quando il raccolto di fagioli fallisce è un segnale di avvertimento: i fagioli sono i più resistenti tra i raccolti che Odile coltiva. Possono sopravvivere al caldo torrido del villaggio di Anjahamahavelo, nella regione di Anosy, nel sud del Madagascar». Odile, madre di 4 figli, coltiva anche cipolle, patate dolci e mais: «Quando il raccolto di mais fallisce, viene attivato un pagamento assicurativo nell’ambito di un programma lanciato dal WFP lo scorso anno. Questo fornisce un’ancora di salvezza fondamentale per Odile in mezzo alla siccità che sta paralizzando la regione».

Odile spiega che «I fagioli sono più facili da piantare fuori stagione. Producono rapidamente. Si piantano ad aprile, si annaffiano tre o quattro volte e producono un raccolto». E le ultime piogge ci sono state ad aprile. Negli ultimi due anni, l’acqua da cui dipendono le piantagioni e i raccolti non è arrivata a ottobre, mettendo in dubbio il futuro dei bambini, compreso quelli di Odile.

I clienti che prima si fermavano a mangiare nel suo hotely, un piccolo ristorante, ora non possono più permetterselo «Fanno scorta e se ne vanno – dice Odile – Non spendono soldi».

Ma Odile ha messo insieme i suoi pochi risparmi e, insieme ai 100 dollari che ha ricevuto dal WFP, ha cominciato a coltivare più fagioli e mais. Essere membro di una cooperativa di risparmio e prestito le dà accesso a una pompa dell’acqua che i membri usano per irrigare i loro campi, attingendo acqua da pozzi come quello sulla sua terra. La prossima stagione, il WFP pagherà solo una parte del premio, con Odile che contribuirà con l’importo rimanente. Alla fine, dovrebbe essere in grado di pagare l’intero importo da sola.

Odile è una leader comunitaria che lavora a stretto contatto sia con il WFP e con l’Unicef e si prende cura di tre figli, oltre al suo, di parenti che non erano più in grado di dar loro da mangiare. Garantendo che sia lei che suo marito abbiano abbastanza per tirare avanti, i produttori come Odile svolgono un rolo fondamentale nel rendere il cibo disponibile per le comunità.

Le cooperative di risparmio e prestito sono la base dei programmi di microassicurazione del WFP: devono essere in funzione da almeno un anno per poter beneficiare del sostegno del WFP. La forza dei gruppi di risparmio risiede nel modo in cui i membri si consigliano a vicenda e costruiscono relazioni basate sulla fiducia.

Frederica Andriamanantena, responsabile del clima e assicurazioni per il WFP in Madagascar, spiega che «Il sistema si basa più sulla pressione sociale che su regole e strutture burocratiche. Le persone con un livello esistente di capacità produttiva hanno un ruolo fondamentale da svolgere. Hanno terra, hanno accesso ad alcuni semi e si trovano nella regione colpita dalla siccità, dove ci sono altre persone che non possono accedere all’acqua, sono denutrite o affamate. Grazie al gruppo, le regole e la solidarietà e il modo in cui i membri si sono aiutati a vicenda, in qualche modo sono sopravvissuti alla siccità. Volevamo davvero costruire schemi assicurativi in ​​modo che non disturbassero nessuna organizzazione sociale, ma fornissero un servizio aggiuntivo all’organizzazione già esistente, come perte di una risposta alle emergenze, trasferimento di denaro, trasferimenti di cibo, per medio-lungo beneficio a lungo termine. Comunque, resta il problema delle infrastrutture, come strade e trasporti pubblic. Volevamo puntare a 3.500 persone per il primo anno. Ma si trovano in aree remote… i gruppi di risparmio si sono presentati come la potenziale soluzione a questo. Tutto verrebbe organizzato all’interno del gruppo e il rappresentante sarebbe in contatto con la compagnia assicurativa e i suoi partner per accedere al prodotto di microassicurazione».

Se il WFP non fosse intervenuto, Odile avrebbe probabilmente continuato a piantare sulla sua vecchia terra, sperando per il meglio: è una storia simile a quelle che avvengono in tutto il Madagascar. Il WFP ha bisogno di finanziamenti pluriennali per aumentare la gestione del rischio climatico in Madagascar in modo che più persone come Odile possano essere protette da futuri eventi climatici estremi.

Ora, prima di vendere i suoi fagioli, Odile li seleziona e tiene i fagioli di scarto. Quelli che non sembrano così belli li separa per cucinare per la sua famiglia e così mangiano due volte al giorno, un lusso nel sud del Madagascar. I suoi due figli più piccoli vanno a scuola e lei spera che i progressi continuino «In modo da potermi permettere di mandare i miei figli più grandi all’università e possibilmente diventare dipendenti statali nel settore agricolo».

Il WFP punta ad aumentare la sua risposta nel Madagascar meridionale e per farlo ha urgente bisogno di 69 milioni di dollari nei prossimi 6 mesi. Il WFP è sempre più preoccupato per la situazione in Madagascar e ha lanciato ripetuti allarmi per la crisi della fame indotta dal clima, una delle tante potenziali nel mondo.