Il cambiamento climatico sta provocando un’epidemia globale di problemi di salute immunitaria

Ogni dollaro speso per mitigare il cambiamento climatico farebbe risparmiare almeno 3 dollari in costi sanitari

[12 Aprile 2024]

Lo studio “Immune-mediated disease caused by climate change-associated environmental hazards: mitigation and adaptation”, pubblicato su Frontiers in Science da un team internazionale di ricercatori guidato da Ioana Agache dell’ Universitățea Transilvania din Brașov rivela un altro aspetto scarsamente valutato degli impatti dei cambiamenti climatici e l’autrice senior, Kari Nadea, del Department of environmental health dell’ Harvard T.H. Chan School of Public Health dell’Harvard University spiega su STAT di cosa si tratta. Ecco cosa scrive:,

Tutti gli effetti del cambiamento climatico si manifestano su larga scala: ondate di caldo che attanagliano interi continenti. Inondazioni che sommergono vaste aree di nazioni insulari e aree costiere continentali. Altri effetti sono molto meno visibili perché hanno luogo all’interno dei corpi delle persone.

Questo non li rende meno pericolosi.

Le malattie legate a problemi di salute immunitaria sono in costante aumento negli ultimi decenni. Le allergie nasali nei bambini sono più che raddoppiate dal 2012 al 2022. Anche le allergie alimentari , che possono essere mortali, hanno registrato un picco. La prevalenza globale dell’artrite reumatoide è aumentata del 14% dal 1990. I giovani sono sempre più vulnerabili al cancro del colon-retto.

A dire il vero, il cambiamento climatico non è l’unico colpevole: diete ricche di alimenti ultra-processati, mancanza di esercizio fisico, alti livelli di stress e test migliorati contribuiscono probabilmente all’aumento dei tassi di malattia. Tuttavia esistono anche prove evidenti, sia a livello biologico che epidemiologico, che l’ambiente gioca un ruolo cruciale nell’aumento delle malattie immunomediate. Come io e un team di colleghi statunitensi ed europei abbiamo appena riportato in Frontiers in Science, i fattori di stress legati al clima stanno determinando una disregolazione immunitaria in un ambito che ha contribuito ad un aumento delle malattie immuno-mediate.

Come medico e scienziata, credo che questa epidemia di malattie immunitarie debba essere trattata alla fonte. E questo include la lotta al cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico fa deragliare il sistema immunitario umano in due modi fondamentali: abbatte le difese del corpo e impedisce anche al corpo di ricostruirle.

Consideriamo l’ampia gamma di sostanze irritanti che il cambiamento climatico porta abitualmente nelle comunità di tutto il mondo. Gli incendi rilasciano nell’aria quantità pericolose di minuscole particelle di fuliggine. Le inondazioni scaricano sostanze chimiche industriali nei corsi d’acqua e spesso lasciano spore di muffa che germogliano nelle case. Le sorgenti insolitamente calde aumentano la produzione di ambrosia e altri pollini. Tutte queste esposizioni danneggiano le strutture che si sono evolute per proteggere gli esseri umani dalle infezioni, comprese la pelle e le mucose dell’intestino e dei polmoni.

In che modo il cambiamento climatico rende più difficile costruire un sistema immunitario forte? Per formare e sostenere un sistema immunitario robusto, Gli esseri umani hanno bisogno di diete nutrienti e di esposizione a una vasta gamma di specie microbiche, fungine, vegetali e animali. Tutto questo è minacciato dal cambiamento climatico. I climi più caldi alterano irrevocabilmente gli ecosistemi, costringendo le specie a spostarsi o a estinguersi. Per gli esseri umani rimasti indietro, minori interazioni con specie diverse significano un sistema immunitario meno resistente .

Le condizioni meteorologiche estreme hanno anche distrutto raccolti e bestiame in molte parti del mondo, provocando un allarmante aumento della fame e della carestia . Anche quando i raccolti crescono, potrebbero non essere così nutrienti: se esposti ad alti livelli di anidride carbonica nell’atmosfera, alimenti di base come grano, mais, riso e soia perdono un contenuto significativo di nutrienti. La malnutrizione impedisce anche lo sviluppo sano del sistema immunitario.

L’impatto di tutti questi fattori di stress è visibile a livello cellulare. Gli scienziati hanno tracciato l’impatto di molte esposizioni attraverso cascate di interazioni chimiche che danneggiano le barriere protettive del corpo e interrompono il delicato equilibrio del sistema immunitario. In molti casi, questo attiva effettivamente la risposta infiammatoria del corpo e la lascia attiva, anche quando dovrebbe essere disattivata. Un’infiammazione così persistente alimenta una serie di malattie, compreso il cancro.

Gli scienziati capiscono perché sempre più persone nel mondo stanno sperimentando tassi più elevati di malattie immuno-mediate. La domanda ora è se si può fare qualcosa al riguardo.

Fortunatamente la risposta è un sì inequivocabile.

Nel nostro articolo su Frontiers in Science, io e i miei colleghi abbiamo esaminato l’aumento globale delle malattie immuno-mediate. Abbiamo concluso che ogni dollaro speso per mitigare il cambiamento climatico farebbe risparmiare almeno 3 dollari in costi sanitari. Si tratta di un ritorno sull’investimento impressionante – e non tiene nemmeno conto della riduzione della sofferenza umana.

Questi miglioramenti non sono ipotetici; dove le politiche sono cambiate, sono seguiti i benefici per la salute. Negli anni ’80 e ’90, ad esempio, gli sforzi per contrastare l’inquinamento atmosferico negli Stati Uniti hanno portato a una drastica diminuzione del particolato fine nel sud della California e a ridurre del 20% l’incidenza dell’asma tra i bambini locali. A Seul, in Corea del Sud, le politiche sull’aria pulita hanno impedito mezzo milione di ricoveri ospedalieri per asma nel corso di quattro anni.

Esiste ora l’urgente necessità di attuare tali politiche su scala globale.

Io e i miei colleghi chiediamo una rinnovata attenzione al bilanciamento dei bisogni umani con i bisogni dell’ecosistema per proteggere la salute sia del nostro pianeta che dei suoi abitanti. Sollecitiamo un’azione globale rapida per ridurre le emissioni di gas serra derivanti da attività quali l’agricoltura, la gestione dei rifiuti e i trasporti.

Affrontare i problemi di salute immunitaria su scala globale richiederà anche importanti investimenti nella sicurezza alimentare e nell’agricoltura sostenibile, nel tentativo di migliorare l’accesso di ogni comunità a cibi nutrienti. I politici possono promuovere l’esposizione dei loro cittadini a un’ampia gamma di vita vegetale e animale – che favorisce anche un forte sistema immunitario – creando e proteggendo più spazi verdi e incoraggiando l’accesso a ecosistemi più selvaggi come i parchi nazionali.

Anche la politica abitativa può avere un impatto su questa crisi: i fondi per aiutare le persone a rafforzare le loro case contro le devastazioni di condizioni meteorologiche estreme, rimuovere la muffa e migliorare la qualità dell’aria indoor possono tutti aiutare a ridurre l’esposizione a sostanze irritanti per il sistema immunitario.

Oltre ad audaci cambiamenti politici, gli Stati Uniti e altri governi devono finanziare più ricerche focalizzate sulla comprensione dei problemi di salute immunitaria nel contesto del cambiamento climatico. Questo richiederà investimenti globali nella raccolta e nell’analisi dei dati, nonché sforzi concertati per valutare l’impatto delle strategie di mitigazione e adattamento sulla salute della popolazione. Sono necessari nuovi modelli economici per tenere conto meglio dei benefici per la salute derivanti dalle politiche volte a ridurre le emissioni di gas serra. Questo dovrebbe contribuire a rendere ancora più forte la causa di tali politiche.

Soprattutto, è essenziale che scienziati, medici, giornalisti, politici – chiunque abbia una piattaforma, in realtà – continuino a spiegare all’opinione pubblica che il cambiamento climatico ha effetti molto reali sul corpo umano. Questi non sono distribuiti uniformemente in tutto il mondo; alcune comunità e regioni sono più vulnerabili di altre. Dobbiamo lavorare insieme per combattere questa minaccia condivisa.

La forza distruttiva del cambiamento climatico si sta già manifestando in un’epidemia di problemi di salute immunitaria. Solo agendo adesso si potranno prevenire i danni peggiori.

di Kari Nadea

John Rock Professor of Climate and Population Studies

Harvard T.H. Chan School of Public Health