Il cambiamento climatico, il prezzo del grano e la disuguaglianza economica

Uno studio controintuitivo su clima, economia e Paesi esportatori e importatori di grano

[22 Agosto 2022]

L’aumento delle temperature globali danneggia i raccolti di grano, ma lo studio “Increased wheat price spikes and larger economic inequality with 2°C global warming”, pubblicato su One Earth da un team internazionale di ricercatori guidato da Tianyi Zhang dell’Accademia cinese delle scienze (ACS), fa notare che «Tuttavia, i raccolti non forniscono una visione olistica della sicurezza alimentare. Anche gli impatti dei cambiamenti climatici sul prezzo del grano, sui mezzi di sussistenza e sui fondamentali del mercato agricolo sono importanti per la sicurezza alimentare, ma sono stati ampiamente trascurati».

Per questo, utilizzando un nuovo approccio di modellazione dell’insieme clima-grano-economia, il team di scienziati di 6 Paesi ha stimato l’impatto globale dei cambiamenti climatici e degli eventi climatici estremi sull’offerta globale di grano e sull’intera catena della domanda in un mondo più caldo ed evidenzia che «L’effetto della fertilizzazione con CO2 potrebbe annullare lo stress termico sulle colture con, conseguentemente, una resa di grano leggermente maggiore sotto i 2° C di riscaldamento. Tuttavia, gli aumenti del rendimento globale non si traducono necessariamente in una riduzione dei prezzi al consumo. In realtà, i risultati della modellazione suggeriscono che i picchi globali dei prezzi del grano diventerebbero più elevati e frequenti, esercitando così un’ulteriore pressione economica sul sostentamento quotidiano».

Zhang, un agrometeorologo dell’istituto di fisica atmosferica dell’ACS e del Collaborative innovation center on forecast and evaluation of meteorological disasters della Nanjing University of Information Science & Technology, evidenzia che «Questo risultato controintuitivo è inizialmente determinato da impatti geografici irregolari. Si prevede che i raccolti di grano aumenteranno nei Paesi esportatori di grano ad alta latitudine, ma mostreranno diminuzioni nei Paesi importatori di grano di bassa latitudine».

Una delle autrici dello studio, Karin van der Wiel del Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), spiega ulteriormente che «Questo porta a una maggiore domanda del commercio internazionale e a prezzi al consumo più elevati nei Paesi importatori, il che approfondirebbe i tradizionali schemi commerciali tra l’importazione di grano e Paesi esportatori».

Precedenti studi avevano sottolineato che la liberalizzazione del commercio avrebbe aiutato mitigare lo stress climatico migliorando la mobilità del mercato e il nuovo studio conferma che «Tali politiche potrebbero effettivamente ridurre l’onere economico dei consumatori derivante dai prodotti a base di grano. Tuttavia, l’impatto sul reddito degli agricoltori sarebbe misto. Ad esempio, la politica di liberalizzazione del commercio con un riscaldamento di 2° C potrebbe stabilizzare o addirittura migliorare il reddito degli agricoltori nei Paesi esportatori di grano, ma ridurrebbe il reddito degli agricoltori nei Paesi importatori di grano».

Uno dei co-autori dello studio, Wwi Taoyuan, del Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) fa notare che «Questi risultati potrebbero potenzialmente causare un divario di reddito più ampio, creando una nuova disuguaglianza economica tra i Paesi importatori ed esportatori di grano. Una maggiore dipendenza dalle importazioni potrebbe abbassare il rapporto di autosufficienza del grano, causando così a lungo termine un circolo vizioso negativo per gli importatori di grano e i Paesi meno sviluppati».

Frank Selten del KNMI conclude: «Questo studio evidenzia che efficaci nelle politiche di liberalizzazione del commercio sono necessarie misure per proteggere le industrie alimentari di cereali nei Paesi importatori, sostenere la resilienza e migliorare la sicurezza alimentare globale in caso di cambiamento climatico».