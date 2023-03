Il cambiamento climatico aumenta la minaccia degli uragani consecutivi

Un fenomeno che si sta già verificando è che in futuro sarà più frequente e pericoloso

[3 Marzo 2023]

Secondo lo studio “Increasing Sequential Tropical Cyclone Hazards along the U.S. East and Gulf Coasts”, pubblicato su Nature Climate Change. Dazhi Xi, Ning Lin e Avantika Gori del Department of civil and environmental engineering della Princeton University, «Spinti da una combinazione di innalzamento del livello del mare e cambiamento climatico, gli uragani distruttivi e le tempeste tropicali potrebbero avere molte più probabilità di colpire le aree costiere in rapida successione».

I ricercatori dicono che in alcune aree, come la costa del Golfo, questi “doppi colpi” potrebbero verificarsi con una frequenza di una volta ogni tre anni.

Xi, il principale autore dello studio, sottolinea che «L’innalzamento del livello del mare e il cambiamento climatico rendono più probabili gli uragani dannosi sequenziali con l’avanzare del secolo. Gli eventi estremamente rari di oggi diventeranno molto più frequenti».

Inizialmente, i ricercatori guidati dalla Lin, hanno sollevato domande sull’aumento della frequenza degli uragani sequenziali dopo la stagione degli uragani particolarmente distruttiva del 2017, quando l’uragano Harvey colpitì Houston, seguito da Irma nel sud della Florida e Maria a Puerto Rico. Le sfide alla pianificazione di emergenza sollevate dai tre grandi uragani hanno portato i ricercatori a chiedersi se più tempeste distruttive potrebbero verificarsi più facilmente a causa del cambiamento climatico e quali misure potrebbero essere prese per prepararsi. Alla fine dell’estate 2021, l’uragano Ida ha colpito la Louisiana, seguito a breve dalla tempesta tropicale Nicholas, che era approdata in Texas come uragano.

I ricercatori sottolineano che il loro studio «Ha dimostrato che le tempeste sequenziali sono diventate più comuni sulla costa orientale e sulla costa del Golfo, sebbene rimangano relativamente rare» e la Lin aggiunge che «I pericoli di uragani sequenziali si stanno già verificando, quindi abbiamo ritenuto che dovessero essere studiati. Negli ultimi decenni c’è stata una tendenza all’aumento».

I ricercatori della Priceton hanno eseguito simulazioni al computer per determinare il cambiamento nella probabilità che in questo secolo più tempeste distruttive colpiscano la stessa area in un breve periodo di tempo come 15 giorni. Poi hanno esaminato due scenari: un futuro con emissioni di carbonio moderate e uno con emissioni più elevate e «In entrambi i casi, la possibilità di tempeste sequenziali e dannose è aumentata notevolmente».

I ricercatori ricordano che «C’è un consenso scientifico generale sul fatto che nel prossimo secolo il cambiamento climatico aumenterà l’intensità degli uragani atlantici. Ma c’è qualche incertezza sul fatto che nello stesso periodo il numero di tempeste aumenterà, diminuirà o rimarrà lo stesso». Il modello utilizzato dal team della Lin ha mostrato un numero crescente di tempeste, ma altri modelli no. Ma il team della Princeton ha scoperto che «Anche senza un aumento della frequenza complessiva delle tempeste, l’aumento dell’intensità renderà molto più probabile che insieme le aree alla costa orientale e alla costa del Golfo subiranno tempeste sequenziali».

La Lin ricorda che «La percentuale di tempeste che possono avere un impatto sulle comunità è in aumento. La frequenza delle tempeste non è importante quanto il numero crescente di tempeste che possono diventare pericolose».

Un pericolo crescente che è principalmente causato da cose: l’innalzamento del livello del mare e l’aumento delle precipitazioni provocato dai cambiamenti climatici. I ricercatori spiegano ancora: «L’innalzamento del livello del mare si sta verificando in tutto il mondo con il clima che cambia, e sulla costa atlantica è aggravato dalla geografia. Con l’innalzamento del livello del mare, le mareggiate diventano sempre più una minaccia per le comunità costiere perché il livello dell’acqua di base è più alto. Un’ondata di tempesta di 3 metri sopra un livello dell’acqua di 0 metri è meno dannosa per le strade rispetto alla stessa ondata sopra un livello dell’acqua di mezzo metro. Allo stesso tempo, le tempeste si stanno intensificando e le temperature medie dell’aria più elevate significano che le tempeste trasportano più acqua. Questo significa che è probabile che le precipitazioni e le inondazioni dovute alle tempeste aumentino. La combinazione di entrambi i fattori significa che le tempeste che in passato potevano passare senza problemi, diventeranno minacce, in particolare quando si verificano una dopo l’altra». Per esempio, nel 2021 la tempesta tropicale Nicholas era stata relativamente debole quando ha colpito la Louisiana, ma ha causato più problemi del previsto perché lo Stato si stava ancora riprendendo dalla distruzione legata all’uragano Ida. E la Lin aggiunge: «Nicholas è stata una tempesta piuttosto debole e uno dei motivi per cui ha prodotto un pericolo significativo era che il suolo era già saturo. Quindi, ci sono state molte inondazioni».

Per i ricercatori, «E’ importante che i pianificatori comunitari e i funzionari dell’emergenza regionali riconoscano questa minaccia emergente. Sono necessari miglioramenti sia nella resilienza che nella risposta per far fronte al crescente rischio. Per la resilienza, le comunità dovranno affrontare le crescenti minacce di inondazioni e rafforzare i sistemi che rimuovono le acque alluvionali e proteggono le infrastrutture critiche come i trasporti, i sistemi idrici e le reti elettriche. I team di risposta alle emergenze dovranno essere preparate a gestire più tempeste in successione relativamente rapida. A livello statale e federale, ciò potrebbe significare essere pronti a inviare risorse a molte comunità colpite contemporaneamente».

La Lin conclude: «Se un sistema di alimentazione richiede 15 giorni per riprendersi da un grande uragano, in futuro non potremo aspettare così a lungo perché la prossima tempesta potrà colpire prima che possiamo ripristinare l’alimentazione elettrica, come nel caso di Nicholas che ha seguito Ida. Dobbiamo pensare a piani, soccorritori, risorse. Come lo pianificheremo?»