Il caldo estremo è un problema di salute grave e in crescita

The Lancet: urgenti piani di adattamento per prevenire morti inutili

[20 Agosto 2021]

«Il caldo estremo è un evento sempre più comune in tutto il mondo, e si prevede che anche i decessi e le malattie legati al caldo aumenteranno». A confermarlo sono gli autori di due articoli su caldo e salute pubblicati su The Lancet che per questo raccomandano «sforzi coordinati a livello globale immediati e urgenti per mitigare i cambiamenti climatici e aumentare la resilienza al caldo estremo per limitare il riscaldamento aggiuntivo, evitare il cado estremo permanente e forte in tutto il mondo e salvare vite proteggendo le persone più vulnerabili».

In linea con l’Accordo di Parigi, gli autori dei due articoli chiedono che «Il riscaldamento globale sia limitato a 1,5° C per evitare una forte mortalità legata al caldo in futuro. Ridurre gli impatti del caldo estremo sulla salute è una priorità urgente e dovrebbe includere cambiamenti immediati alle infrastrutture, all’ambiente urbano e al comportamento individuale per prevenire le morti legate al caldo».

Misure di raffreddamento efficaci e sostenibili dal punto di vista ambientale possono proteggere dai peggiori impatti del caldo sulla salute: «Questi vanno dall’aumento degli spazi verdi nelle città – si legge su The Lancet – ai rivestimenti murali che riflettono il calore degli edifici e all’uso diffuso di ventilatori elettrici e altre tecniche di raffreddamento personale ampiamente disponibili che i fisiologi termici hanno dimostrato che possono aiutare le persone a regolare la temperatura corporea senza esacerbare altri tipi di disturbi fisiologici».

Mentre l’aria condizionata sta diventando sempre più disponibile in tutto il mondo, è inaccessibile per molte delle persone più vulnerabili, è costosa dal punto di vista finanziario e ambientale e lascia molte persone indifese dal caldo estremo durante le frequenti interruzioni di corrente nei Paesi in via di sviluppo.

La serie Heat and Health pubblicata da The Lancet è stata realizzata grazie al contributo di un folto team di ricercatori statunitensi, australiani, canadesi, giapponesi, britannici, cinesi, danesi e svizzeri e una delle, Kristie Ebi dell’università di Washington, scrive che «Sono necessari due approcci strategici per combattere il caldo estremo. Uno è la mitigazione del cambiamento climatico per ridurre le emissioni di carbonio e alterare l’ulteriore riscaldamento del pianeta. L’altro consiste nell’individuare misure di prevenzione e risposta tempestive ed efficaci, in particolare per i contesti con poche risorse. Con più della metà della popolazione globale che si prevede che ogni anno sarà esposta a settimane di caldo pericoloso entro la fine di questo secolo, dobbiamo trovare modi per raffreddare le persone in modo efficace e sostenibile. La mancata riduzione delle emissioni di gas serra e lo sviluppo e l’implementazione di piani d’azione per il riscaldamento basati sull’evidenza significherà che un futuro molto diverso attende molte persone e comunità in tutto il mondo. Le attività estive quotidiane, come l’esercizio fisico e il lavoro all’aperto, possono cambiare drasticamente, poiché l’aumento del riscaldamento significa che le persone corrono un rischio maggiore di esposizione a un caldo intollerabile molto più spesso, in particolare nelle regioni tropicali».

Secondo un nuovo studio di modellazione Global Burden of Disease (GBD), finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation, condotto da ricercatori statunitensi, canadesi e cinesi e pubblicato sempre su The Lancet, nel 2019 più ci sono state più di 356.000 morti legate al caldo e questa cifra dovrebbe aumentare in tutto il mondo con l’innalzamento delle temperature. «Tuttavia – fanno notare gli autori della serie – molti decessi legati al caldo possono essere prevenuti mitigando i cambiamenti climatici e riducendo l’esposizione al caldo estremo».

The Lancet spiega che «Quando viene esposto a stress da caldo estremo, la capacità del corpo umano di regolare la sua temperatura interna può essere sopraffatta, portando a un colpo di calore. Inoltre, le risposte termoregolatrici fisiologiche che sono impegnate per proteggere la temperatura corporea inducono altri tipi di sforzo fisiologico e possono portare a eventi cardiorespiratori. Gli effetti del caldo estremo sono anche associati a un aumento dei ricoveri e delle visite al pronto soccorso, all’aumento dei decessi per malattie cardiorespiratorie e di altro tipo, problemi di salute mentale, gravidanze e nascite sfavorevoli e aumento dei costi sanitari. Anche le persone anziane e altre persone vulnerabili che potrebbero essere meno in grado di prendersi cura di se stesse in condizioni di caldo estremo (p. es., persone isolate in casa, persone con scarsa mobilità) hanno maggiori probabilità di subire gli effetti sulla salute del caldo estremo. Il caldo estremo riduce anche la produttività dei lavoratori, specialmente tra gli oltre 1 miliardo di lavoratori che sono regolarmente esposti a caldo elevato. Questi lavoratori spesso segnalano una riduzione della produzione di lavoro a causa dello stress da calore, molti dei quali sono lavoratori manuali che non sono in grado di fare pause di riposo o di attuare altre misure per ridurre gli effetti dell’esposizione al calore. Infine, il riscaldamento delle temperature sta esacerbando altre sfide ambientali, comprese le concentrazioni nocive di ozono a livello del suolo, gli incendi e la rapida crescita della popolazione urbana».

La Ebi ricorda che «Giornate estremamente calde o ondate di caldo che si verificavano ogni 20 anni circa, ora sono più frequenti e potrebbero persino verificarsi ogni anno entro la fine di questo secolo, se le attuali emissioni di gas serra continueranno senza sosta. Queste temperature in aumento, combinate con una popolazione più numerosa e anziana, significano che ancora più persone saranno a rischio di effetti sulla salute legati al caldo»,

Gli autori degli articoli evidenziano che per contrastare questi effetti sulla salute sono necessarie strategie di raffreddamento accessibili ed efficaci a livello individuale, edilizio, urbano e paesaggistico. Inoltre, raccomandano approcci su misura per contesti specifici come case di cura, aree urbane densamente popolate, luoghi di lavoro, scuole, raduni di massa, campi profughi e iniziative sportive sport, dove le persone possono essere particolarmente vulnerabili agli effetti del caldo estremo.

Gli autori della serie elencano anche le azioni che i singoli individui possono intraprendere per rinfrescarsi e attenuare altri tipi di sforzi fisiologici che derivano dalla regolazione della temperatura corporea per combattere i rischi per la salute dovuti al caldo estremo. Questi includono: l’uso di ventilatori elettrici e nebulizzatori, bagnarsi con uno spruzzo d’acqua o una spugna, indossare indumenti bagnati e immergere i piedi in acqua fredda. Anche altre semplici misure come fare brevi pause dall’attività fisica, rimanere ben idratati (la temperatura dell’acqua che viene consumata ha poche conseguenze) e modificare gli indumenti o i dispositivi di protezione per migliorare la ventilazione sono strategie efficaci e sostenibili.

Un altro autore della serie, Ollie Jay dell’università di Sydney, è molto preoccupato: «Gli effetti che l’esposizione al calore estremo può avere sul corpo rappresentano un problema di salute globale chiaro e crescente. Se ci concentriamo sulle innovazioni per raffreddare il corpo invece di raffreddare l’aria che ci circonda, ci sono molte opzioni sostenibili e accessibili per ridurre gli effetti dell’esposizione al caldo. Oltre agli approcci individuali per ridurre la tensione termica fisiologica, gli adattamenti per gli edifici possono aiutare a raffreddare gli ambienti interni. Questi includono rivestimenti esterni per riflettere il caldo lontano dagli edifici e pareti verdi per ridurre le temperature superficiali, un migliore isolamento dei vetri e una migliore ventilazione all’interno e intorno agli edifici. Anche le caratteristiche dell’ambiente urbano e del paesaggio circostante influenzano le condizioni nelle aree edificate. Laghi, grandi praterie e parchi e aree esterne ombreggiate sono importanti, oltre a ridurre l’inquinamento all’interno delle città.

Per proteggere le popolazioni, i piani d’azione per il riscaldamento, che includono sistemi di allarme rapido e una solida sorveglianza e monitoraggio, devono includere strategie di raffreddamento basate sull’evidenza.

Per Jay «E’ fondamentale che le strategie di raffreddamento personale che raccomandiamo nei piani d’azione per caldo e salute si basino su prove scientifiche. Dopotutto, avere un piano non basta; deve essere il piano giusto. Troppe strategie raccomandate in alcuni piani d’azione esistenti per caldo e salute sembrano essere basate sulla conoscenza convenzionale. Ad esempio, si raccomanda comunemente di evitare le bevande zuccherate e i pasti ad alto contenuto proteico e di non utilizzare i ventilatori, tuttavia gli studi dimostrano l’efficacia di raffreddamento dei ventilatori a temperature più elevate e altre strategie come l’auto-raffreddamento con acqua o l’uso di indumenti bagnati. Sistemi di allerta precoce per eventi di caldo estremo, comprese misure basate sull’evidenza per proteggere le popolazioni vulnerabili e aumentare la consapevolezza dei rischi per la salute posti dal caldo, saranno fondamentali per limitare i problemi di salute e i decessi per eventi di caldo, oggi e in futuro. Come risultato dell’attività antropica, è inevitabile che in futuro gran parte della popolazione del pianeta sarà maggiormente a rischio di esposizione al caldo estremo di quanto non lo sia oggi. Mentre aumentano le previsioni preoccupanti sui crescenti effetti del cambiamento climatico, se la società non vuole solo sopravvivere, ma prosperare in un mondo futuro più caldo, sono fondamentali investimenti urgenti nella ricerca e nelle misure per combattere i rischi del caldo estremo».

L’editoriale di The Lancet aggiunge: «I piani d’azione forniscono misure per adattarsi al caldo estremo, ma non affrontano alla radice la causa del caldo estremo: le emissioni di gas serra. Ridurre al minimo gli effetti della temperatura sulla salute richiede sia la prevenzione che l’adattamento a un clima che cambia… Ma c’è il pericolo che le promesse e gli impegni per affrontare la crisi climatica non si riflettano in azioni decisive e politiche efficaci. Al meeting [COP26] il leder devono fornire quadri normativi, politiche e investimenti trasformativi per garantire la mitigazione e l’adattamento sostenibili ai cambiamenti climatici. I documenti che pubblichiamo oggi forniscono una forte argomentazione scientifica secondo cui le dimensioni sanitarie del caldo non possono più essere trascurate».

Come riportato in studi precedenti, sia le alte che le basse temperature portano ad un aumento dei decessi e delle malattie. Oltre ai 356.000 decessi stimati a causa del caldo nel nuovo studio Global Burden of Disease, i ricercatori stimano anche che «1,3 milioni di decessi siano stati correlati al freddo nel 2019». Lo studio collega questi decessi a 17 cause specifiche di malattia e mette in evidenza la rilevanza della mortalità cardiorespiratoria e metabolica, nonché delle cause esterne di morte come violenza interpersonale, autolesionismo, annegamento e lesioni.

Nella maggior parte del mondo ci sono più morti da freddo che da caldo, con un aumento del 31% dei decessi legati al freddo dal 1990. Ma, durante il periodo di studio, i decessi attribuibili al caldo sono aumentati del 74%, suggerendo una crescita della mortalità da caldo estremo, soprattutto nelle regioni più calde del mondo. Gli autori fanno notare che «Lo studio si basa sui dati sulla mortalità di 9 Paesi e le stime globali potrebbero sottovalutare l’impatto delle temperature estreme in luoghi con maggiore sensibilità alla temperatura e sopravvalutarli in luoghi con minore sensibilità alla temperatura. Inoltre, i dati sulla mortalità per causa non erano disponibili per l’Europa o per l’Asia meridionale e sudorientale e includevano solo un Paese dell’Africa subsahariana».

Una delle autrici dello studio GBD, Katrin Burkart dell’Institute of health metrics and evaluation dell’università di Washington, conclude: «Il luogo in cui le persone vivono ha un impatto importante sul rischio di esposizione a caldo e freddo estremi. Nella maggior parte delle regioni, le temperature fredde hanno un impatto maggiore sulla salute, tuttavia, la nostra analisi rileva che gli effetti dannosi del caldo estremo possono superare di gran lunga quelli causati dal freddo in luoghi dove fa già caldo, come l’Asia meridionale, il Medio Oriente e molti parti dell’Africa. Questo è molto preoccupante, soprattutto considerando che il rischio di esposizione alle alte temperature sembra essere in costante aumento da decenni».