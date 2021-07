Il caldo estremo del Nord America occidentale sarebbe stato impossibile senza il cambiamento climatico

[8 Luglio 2021]

Diverse città negli stati americani dell’Oregon e di Washington e nelle province occidentali del Canada hanno registrato temperature ben al di sopra dei 40º C, compreso il nuovo record canadese di 49,6º C a Lytton, che poco dopo è stata quasi completamente distrutta da un gigantesco incendio. Temperature eccezionalmente elevate che hanno portato a picchi di morti improvvise e ad un forte aumento delle visite ospedaliere per malattie legate al caldo e chiamate di emergenza.

Il team di scienziati del network di ricerca internazionale World Weather Attribution sottolineano che «Le ondate di caldo sono uno dei rischi naturali più mortali e questa ondata di caldo ha colpito una popolazione non abituata e impreparata a temperature così estreme, ad esempio con la maggior parte delle case prive di aria condizionata. Le stime di mortalità attualmente disponibili di almeno diverse centinaia di decessi aggiuntivi sono quasi certamente una sottostima. L’intera portata dell’impatto di questo caldo eccezionale sulla salute della popolazione non sarà nota per diversi mesi».

L’ondata di caldo presa in considerazione dallo studio è legata a un sistema ad alta pressione forte e lento, a volte chiamato Omega-blocking o “heat dome”, che porta aria discendente e quindi calda e secca e cieli sereni, riscaldando ulteriormente l’aria vicina alla superficie. Questo sistema ad alta pressione ha raggiunto livelli record anche in termini di resistenza, misurata come lo “spessore” della parte bassa dell’atmosfera, la cosiddetta troposfera. I valori di pressione osservati nel fortissimo anticiclone sono paragonabili a quelli osservati durante le recenti ondate di caldo in altre parti del mondo. Il modello dell’Omega-blocking è tipicamente associato alle ondate di caldo nel nord An merica occidentale. I ricercatori evidenziano che «Sebbene il sistema di alta pressione fosse da record nei suoi valori, era molto meno insolito rispetto alle temperature estreme associate. Ricerche recenti suggeriscono che il cambiamento climatico aumenta le possibilità di tali sistemi ad alta pressione stagnanti in estate attraverso l’indebolimento della corrente a getto estiva. Al momento, non è chiaro se e in che misura tali cambiamenti dinamici a lungo termine abbiano un ruolo in questo evento».

Una caratteristica importante di questa ondata di caldo estremo è che si è verificata in seguito a una primavera molto secca nel West Usa, quindi l’assenza di raffreddamento per evaporazione potrebbe essere un fattore importante per le temperature eccezionali osservate. Ma gli scienziati fanno notare che «Tuttavia, la parte settentrionale della regione colpita da questa ondata di caldo ha registrato anomalie umide nelle settimane e nei mesi precedenti il ​​caldo. Erano presenti anche subsidenza anticiclonica e venti discendenti, che probabilmente hanno agito come fattori di riscaldamento aggiuntivi. Nel complesso, è difficile in questa fase valutare fino a che punto questi fattori, isolati o combinati, forniscano una buona spiegazione del perché le temperature osservate fossero molto più alte di qualsiasi altra cosa mai registrata in questa parte del mondo. Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i processi e la potenziale influenza dei cambiamenti climatici causati dall’uomo su di essi».

Scienziati provenienti da Usa, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Germania e Svizzera hanno collaborato per valutare in che misura il cambiamento climatico indotto dall’uomo ha reso questa ondata di caldo ancora più terribile e probabile e spiegano che «Utilizzando metodi published peer-reviewed, abbiamo analizzato come il cambiamento climatico indotto dall’uomo ha influenzato le temperature massime nella regione in cui la maggior parte delle persone è stata colpita dal caldo (45-52º N, 119-123º W) comprese le città di Seattle, Portland, e Vancouver (con oltre 9 milioni di persone nelle loro aree metropolitane messe insieme)».

I ricercatori espongono i principali risultati di questo studio:

Sulla base di osservazioni e modelli, il verificarsi di un’ondata di caldo con temperature massime giornaliere (TXx) osservate nell’area 45-52º N, 119-123º W, sarebbe praticamente impossibile senza il cambiamento climatico causato dall’uomo.

Le temperature osservate erano così estreme che si trovano molto al di fuori della gamma delle temperature osservate storicamente. Questo rende difficile quantificare con sicurezza quanto raro sia stato l’evento. Nell’analisi statistica più realistica si stima che, nel clima odierno, l’evento sia di circa 1 su 1000 anni.

Ci sono due possibili fonti di questo salto estremo delle temperature di punta. Il primo è che si tratta di un evento con probabilità molto bassa, anche nel clima attuale che include già circa 1,2° C di riscaldamento globale, l’equivalente statistico di una vera sfortuna, sebbene aggravata dal cambiamento climatico. La seconda opzione è che le interazioni non lineari nel clima abbiano sostanzialmente aumentato la probabilità di tale caldo estremo, molto oltre il graduale aumento degli estremi di calore che è stato osservato fino ad ora. Dobbiamo indagare ulteriormente la seconda possibilità, anche se notiamo che i modelli climatici non lo mostrano. Tutte le cifre sottostanti presuppongono che l’ondata di caldo sia un evento con probabilità molto bassa che non sia stato causato da nuove non linearità.

Con questa ipotesi e combinando i risultati dell’analisi dei modelli climatici e delle osservazioni meteorologiche, un evento, definito come temperature massime giornaliere (TXx) nella regione dell’ondata di caldo, raro come 1 su 1000 anni sarebbe stato almeno 150 volte più raro senza cambiamento climatico indotto dall’uomo.

Inoltre, questa ondata di caldo è stata di circa 2° C più calda di quanto sarebbe stata se si fosse verificata all’inizio della rivoluzione industriale (quando le temperature medie globali erano di 1,2° C più fredde di oggi).

Guardando al futuro, in un mondo con 2° C di riscaldamento globale (0,8° C più caldo di oggi che con gli attuali livelli di emissioni verrebbe raggiunto già negli anni 2040), questo evento sarebbe stato di un altro grado più caldo. Un evento come questo, che attualmente si stima che si verifica solo una volta ogni 1000 anni, si verificherebbe all’incirca ogni 5-10 anni in quel mondo futuro con 2°C di riscaldamento globale.

In sintesi, «Un evento come l’ondata di caldo del Pacifico nord-occidentale del 2021 è ancora raro o estremamente raro nel clima odierno, ma sarebbe praticamente impossibile senza il cambiamento climatico causato dall’uomo. Man mano che il riscaldamento continua, diventerà molto meno raro».

Il team di scienziati di World Weather Attribution conclude: «I nostri risultati forniscono un forte avvertimento: il nostro clima in rapido riscaldamento ci sta portando in un territorio inesplorato che ha conseguenze significative per la salute, il benessere e i mezzi di sussistenza. L’adattamento e la mitigazione sono urgenti per preparare le società a un futuro molto diverso. Le misure di adattamento devono essere molto più ambiziose e tenere conto del crescente rischio di ondate di caldo in tutto il mondo, comprese sorprese come questo estremo inaspettato. Le morti per caldo estremo possono essere drasticamente ridotte con un’adeguata azione di preparazione. I piani di azione per il caldo che incorporano sistemi di allerta precoce per le ondate di caldo possono rafforzare la resilienza delle città e delle persone. Inoltre, sono necessari piani a lungo termine per modificare i nostri ambienti costruiti per essere più adeguati al clima più caldo che già sperimentiamo oggi e al riscaldamento aggiuntivo che ci aspettiamo in futuro».