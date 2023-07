Il 15 giugno sarà la Giornata Ue per le vittime della crisi climatica globale

Dichiarazione congiunta di Commissione Ue, Consiglio Ue ed Europarlamento

[17 Luglio 2023]

Il 13 luglio, il vicepresidente esecutivo per l?European Green Deal della Commissione europea, Frans Timmermans, la vice primo ministro spagnola, Teresa Ribera a nome della Presidenza del Consiglio dell’Ue, e il vicepresidente del Parlamento Europeo, Marc Angel hanno firmato una dichiarazione congiunta per istituire il 15 luglio come Giornata Ue per le vittime della crisi climatica globale.

L’Ue sottolinea che «La giornata annuale servirà a commemorare le vittime in Europa e nel mondo e a sensibilizzare sui passi concreti che le persone possono intraprendere al loro livello per aiutare a prevenire i disastri e per essere meglio preparati e rispondere ai disastri climatici». Alla cerimonia della firma è intervenuto nche il consigliere speciale del Segretario generale dell’Onu per l’azione climatica, Selwin Hart,

Dopo aver ricordato i 200 morti causati dalle alluvioni in Belgio, Germania e Paesi Bassi tra il 12 e il 15 luglio del 2021 Timmermans ha detto che «Tutti hanno morti da piangere a causa del cambiamento climatico» e, per quanto riguarda la COP28 Unfccc che si terrà a novembre negli Emirati Arabi Uniti, ha evidenziato che «Il mondo non può permettersi una Cop che identifica i problemi ma fallisce nel proporre soluzioni. La cosa assolutamente da evitare, e che sta succedendo, è che i cittadini perdano fiducia. Proporre soluzioni raggiungibili e credibili è una nostra responsabilità affinché la gente aderisca e capisca che stiamo affrontando i loro problemi».