I ghiacciai della Germania potrebbero scomparire del tutto entro 50 anni

La riduzione dei gas serra è il modo più efficace per contrastare lo scioglimento dei ghiacciai, tutto il resto è puramente cosmetico

[25 Agosto 2022]

Intervistato dalla BBC, il glaciologo Christoph Mayer della Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW), ha detto che «I cinque ghiacciai alpini della Germania potrebbero scomparire entro 50 anni. Le alte temperature e le scarse precipitazioni di quest’anno hanno reso difficile per i ghiacciai rimanere ghiacciati. La misura più importante è ridurre le emissioni di gas serra».

Il crollo del ghiacciaio sul versante nord della Marmolada, nelle Dolomiti (che in Italia sembra essere già stato dimenticato) che il 3 luglio ha provocato la morte di 11 alpinisti, ha evidenziato nell’opinione pubblica e tra la comunità scientifica quanto siano tragicamente pericolosi gli impatti del cambiamento climatico sui ghiacciai alpini. Secondo il BAdW , «L’incidente chiarisce che i pericoli dello scioglimento dei ghiacciai sono difficili da prevedere.

Per migliaia di anni i ghiacciai delle Alpi sono cresciuti. Sullo Zugspitzplatt, nell’Alta Baviera, le masse di ghiaccio raggiunsero la loro massima estensione intorno al 1820. Ma da allora il ghiacciaio è cominciato a retrocedere, con una perdita particolarmente massiccia negli ultimi 20 anni. il BAdW rivela che «Nelle Alpi Bavaresi è rimasto un solo ghiacciaio che potrebbe sopravvivere nei prossimi 15 anni: l’Höllentalferner sul lato ombroso nord dello Zugspitze».

Lo Schneeferner settentrionale, uno degli ultimi ghiacciai delle Alpi bavaresi vicino all’Höllentalferner, quest’anno è stato completamente privo di neve con quattro settimane di anticipo rispetto al solito. Olaf Eisen, glaciologo dell’Alfred-Wegener-Institut e dell’Universität Bremen, è molto preoccupato: «Possiamo già affermare che nelle Alpi europee la stagione estiva del 2022 avrà uno scioglimento record. E più forte che nell’estate record del secolo, nel 2003. Innanzitutto, il principale motore di tutto ciò è il cambiamento climatico. Il fatto che la siccità o le temperature elevate superiori alla media non durino solo da due a tre settimane, ma dominino l’Europa per mesi, è direttamente correlato al cambiamento climatico».

Mayer concorda: «Di solito ci sono uno o due cali di aria fredda nelle Alpi in estate, così lo scioglimento sarebbe stato interrotto per 5 o 7 giorni. Questi cali quest’anno sono completamente assenti. Da giugno si è sciolto sempre».

Già a fine luglio alla BAdW avvertivano che «Sta già diventando evidente che il 2022 sarà uno degli anni con la più alta perdita di ghiaccio dall’inizio delle osservazioni nel 1964. L’inverno passato con poca neve e le temperature costantemente calde significano che i ghiacciai delle Alpi si stanno dirigendo verso una nuova perdita record».

Un fenomeno chiaramente visibile anche nel ghiacciaio austriaco de Vernagtferner nelle Alpi Venoste dove da decenni il BAdW sta realizzando un ampio programma di misurazione per lo studio dettagliato del bilancio di massa ed energia, che ne fanno probabilmente uno dei ghiacciai meglio studiati al mondo. I ricercatori tedeschi dicono che «Il Vernagtferner registra da 32 anni perdite di massa annuali, culminate nel 2003 in una perdita media di circa 2,4 metri di spessore del ghiaccio, misurata su tutto il ghiacciaio. Nel secondo anno più negativo fino ad oggi, il 2018, questa perdita è stata di circa 1,6 metri».

Un confronto fatto tra la situazione del 26 luglio 2018 e del 26 luglio 2022 dimostra che «Quest’estate i nevai sul ghiacciaio si sono sciolti notevolmente di più di quattro anni fa. Mentre la perdita di ghiaccio a 2.950 m di altitudine (nella parte inferiore dell’odierno ghiacciaio) era stata di circa 5 metri durante l’intera estate del 2003, nel 2018 era stata di circa 4,4 metri. Nel 2022, la perdita di ghiaccio nello stesso luogo il 26 luglio era di 2,55 metri, anche se lo scioglimento del ghiaccio è iniziato solo 46 giorni prima. Tuttavia, il confronto mostra anche che l’intensità dello scioglimento è simile a quella del 2018, ma che lo scioglimento del ghiaccio è iniziato due settimane e mezzo prima».

I ricercatori del BAdW presumevano già a luglio che, senza che nessuna nevicata estiva ne rallenti lo scioglimento, la stagione di fusione del Vernagtferner proseguirà almeno fino al 15 settembre e che, con lo scioglimento continuato allo stesso ritmo ad agosto, «Il record del 2003 sarà nettamente superato. Sta già diventando evidente che l’anno 2022 sarà uno degli anni con la più alta perdita di ghiaccio dall’inizio delle osservazioni nel 1964».

Il Forschungsprojekt Erdmessung und Glaziologie del BAdW si concentra sui ghiacciai alpini come indicatori climatici, sul loro ruolo nel ciclo dell’acqua continentale e sulla loro interazione con il terreno. Oltre al lavoro di ricerca sul Vernagtferner, il team sta effettuando studi su diverse regioni glaciali come in Norvegia, nel Pamir e nel Karakorum e in Islanda. Gli scienziati tedeschi evidenziano che «Oltre alle classiche misurazioni sul campo dalla geodesia e dalla glaciologia, vengono utilizzati anche i moderni metodi satellitari. Sulla base dei dati così ottenuti, le interazioni dei ghiacciai con il loro ambiente sono modellate in funzione dei cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, il lavoro geodetico sulla geodinamica e sui sistemi di riferimento viene svolto come base per un’ampia gamma di ulteriori indagini nelle geoscienze».

In media, nell’intera regione alpina, l’inverno 2021/2022 ha portato relativamente poca neve e, come spiegano i glaciologi tedeschi «Il manto nevoso protegge il ghiaccio dalla radiazione solare e riflette la luce solare. Se lo strato protettivo è più sottile, come quest’anno, il ghiaccio si scioglie più velocemente. Cattive condizioni, che sono rafforzate dalla polvere del Sahara sullo strato di neve dei ghiacciai».

Per Eisen, invece, «La polvere dall’Africa è solo la ciliegina sulla torta. Quando è iniziato lo scioglimento a maggio, i ghiacciai avevano una superficie scura a causa della polvere del Sahara. Di conseguenza, la superficie della neve si riscalda di più perché è più scura e riflette ancora meno. In questo modo si accelera lo scioglimento. Tuttavia, questo aspetto non è il motivo principale del drastico sviluppo in tutta la regione alpina. Anche senza la polvere del Sahara, saremmo stati abbastanza sicuri che quest’anno sarebbe stato un anno record».

Mayer fa notare che «L’importanza della polvere del Sahara per i ghiacciai varia da regione a regione: quest’anno ha svolto un ruolo decisivo, soprattutto per i ghiacciai bavaresi. A differenza di altre aree alpine, la quantità di neve sul margine settentrionale delle Alpi in realtà non era troppo bassa.Ed è qui che entra in gioco la polvere del Sahara: dove c’è stata poca neve in inverno, questo manto nevoso si scioglie comunque molto rapidamente e la superficie più scura del ghiacciaio viene esposta presto ai raggi del sole. Di conseguenza, l’effetto della polvere è solo temporaneo. In condizioni di neve normali, come quest’anno sui ghiacciai bavaresi, l’effetto dell’aumento dello scioglimento della neve dovuto allo strato di polvere significa che anche qui la neve è scomparsa molto rapidamente».

I ricercatori tedeschi sono convinti che in futuro disastri simili a quello della Marmolada potranno solo aumentare ed Eisen ricorda a sua volta che «Soprattutto nelle zone molto aride, i ghiacciai risparmiano acqua dall’inverno e poi la rendono disponibile per la popolazione, l’agricoltura e l’industria in estate. E una volta che i ghiacciai si sono sciolti, non possono più immagazzinare quest’acqua soddisfare i bisogni umani. Nelle Alpi, questo effetto non è così drammatico. I ghiacciai possono ancora compensare in una certa misura l’attuale mancanza di pioggia. Ma una volta persi i ghiacciai, questo sarà un problema anche nell’area alpina».

Resta la domanda su come fermare lo scioglimento dei ghiacciai. Mayer ed Eisen sono scettici: «Con il livello di cui stiamo parlando, è completamente folle fare qualcosa tecnicamente». Eisen conclude: «Lo sforzo supera di gran lunga ciò che è tecnicamente e finanziariamente fattibile. La riduzione dei gas serra è il modo più efficace, tutto il resto è puramente cosmetico».