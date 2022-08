I fulmini secchi provocano alcuni dei mega-incendi più distruttivi e costosi

Avvengono con temperature del terreno più elevate, secchezza nella bassa troposfera, umidità e instabilità nella media troposfera

[9 Agosto 2022]

Il nuovo studio “Meteorological and geographical factors associated with dry lightning in central and northern California”, pubblicato su da un team di ricercatori statunitensi ha scoperto che «I fulmini secchi sono la principale causa di alcuni dei più grandi focolai di incendi nella storia della California moderna». Nonostante questo, finora i fulmini secchi erano stati poco studiati in una regione che ha subito alcuni dei più giganteschi mega-incendi del mondo.

Il team di ricercatori ha sviluppato la prima climatologia a lungo termine dei fulmini secchi – cioè i fulmini che si verificano con meno di 2,5 mm di pioggia – nella California centrale e settentrionale e il principale autore dello studio, Dmitri Kalashnikov della guidato dalla School of the Environment della Washington State University – Vancouver, spiega che «Gli incendi boschivi sono una minaccia crescente in California poiché il clima continua a riscaldarsi. A differenza degli incendi causati dall’uomo che hanno origine in un unico luogo, i fulmini possono colpire più luoghi e innescare numerosi incendi simultanei, creando una sfida sostanziale per la risposta al fuoco. Questo è accaduto di recente nel 2020, quando più incendi provocati da fulmini hanno bruciato quasi un milione di ettari in questa regione e nel 1987 e anche nel 2008 si sono verificati altri importanti focolai di incendi causati da fulmini secchi diffusi».

Per caratterizzare la climatologia dei fulmini secchi e le condizioni meteorologiche loro associate durante la stagione calda (maggio-ottobre), quando il rischio di incendi è più alto. il team di scienziati ha utilizzato i conteggi giornalieri dei fulmini dalla National Lightning Detection Network e le osservazioni delle precipitazioni dal 1987 al 2020 in combinazione con le nuove analisi atmosferiche e ha scoperto che li fulmini secchi avvengono quando la parte inferiore dell’atmosfera terrestre – la troposfera – è così secca che la pioggia che normalmente arriva con i fulmini evapora prima di cadere. Ora, gli scienziati hanno identificato le condizioni che lo consentono: temperature del terreno più elevate, secchezza nella bassa troposfera, umidità e instabilità nella media troposfera. Gli scienziati evidenziano che questi sono «Fattori chiave dei fulmini secchi in tutte le regioni della California centrale e settentrionale e che sciami diffusi di fulmini secchi possono verificarsi in qualsiasi momento tra maggio e ottobre, anche in anni “tranquilli” per l’attività dei fulmini».

Nell’agosto 2020, oltre 12.000 fulmini secchi hanno provocato più di 650 incendi in tutta la California, bruciando più di 1,5 milioni di acri di terra, con centinaia di migliaia di persone evacuate. E’ stato un fulmine secco a innescare l’incendio di McKinney, il più grande di quest’anno finora in California.

Attraverso la categorizzazione dei giorni con fulmini secchi diffusi, i ricercatori sono stati in grado di identificare 4 distinti modelli atmosferici su larga scala associati ai focolai che presentano diverse configurazioni dei sistemi meteorologici. Inoltre, hanno scoperto che «Quasi la metà (46%) dei fulmini che hanno colpito il suolo in questo periodo di tempo era in condizioni di siccità. Mentre è più probabile che si verifichino fulmini secchi a quote più elevate (>2000 m) con attività più concentrate in luglio-agosto, questo andamento si inverte dall’estate all’autunno e le quote più basse vengono colpite più frequentemente in settembre-ottobre». Durante questo periodo dell’anno, i combustibili naturali sono più secchi, il che è fondamentale per il diffondersi degli incendi, aumentandone quindi il rischio.

Un altro autore dello studio, Deepti Singh della Washington State University, conclude: «La comprensione della meteorologia dei fulmini secchi in questa regione può informare le previsioni di possibili accensioni di incendi, contribuendo a limitare meglio il rischio futuro di incendi in California e può aiutare gli sforzi di soppressione degli incendi, poiché le risorse antincendio possono essere strategicamente preposizionate nelle aree a rischio».