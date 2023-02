I bambini del mondo nelle policrisi globali e simultanee

Interconnessione globale di rischi, trend ed eventi, Unicef: dare priorità a soluzioni olistiche per migliorare le prospettive dei bambini

[1 Febbraio 2023]

La guerra in Ucraina ha provocato forti rialzi dei prezzi del cibo e dell’energia, fame globale e inflazione ed è solo un esempio del modo in cui le crisi, che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo, compresi i bambini, si influenzano a vicenda. Il nuovo rapporto “Prospects for Children in the Polycrisis: A 2023 Global Outlook” di Unicef Innocenti – Global Office of Research and Foresight delinea la policrisi globale in atto: shock multipli e simultanei che vanno dall’impatto in corso della pandemia di Covid-19 alla frammentazione di Internet e all’emergenza climatica, con forti interdipendenze, che si intensificano in un mondo sempre più integrato, insieme a 8 tendenze che quest’anno daranno forma ai diritti e al benessere dei bambini nel prossimo.

I trend analizzati dal rapporto sono:

1 I danni della pandemia continueranno a contare, ma le riforme dell’architettura sanitaria e le scoperte mediche offrono speranza ai bambini. La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la necessità di una forte sicurezza sanitaria globale e molti Paesi rimangono a rischio. Sfortunatamente, sono i bambini ad essere molto spesso i più vulnerabili, se non per il virus stesso, almeno per i suoi numerosi impatti. Allo stesso tempo, la pandemia ha stimolato notevoli progressi nello sviluppo dei vaccini e nelle riforme dei sistemi sanitari globali e, nel 2023, è essenziale che il mondo continui a rafforzare globalmente l’architettura sanitaria.

2 Gli sforzi per domare l’inflazione avranno effetti negativi non intenzionali sulla povertà e sul benessere dei bambini , richiedendo misure politiche che proteggano gli investimenti per le famiglie e i bambini vulnerabili. L’aumento dell’inflazione è stato il fatto economico dell’anno e, ovviamente, i suoi impatti possono pesare pesantemente su famiglie e bambini. Anche i tentativi di contenere l’aumento dei prezzi possono avere gravi conseguenze, come il rallentamento della crescita economica e la riduzione delle opportunità di lavoro, in particolare per i giovani. Occorre l’azione dei governi per espandere e proteggere i benefici sociali, attutire gli impatti dell’austerità economica sui più vulnerabili.

3 Numerosi fattori contribuiranno alla continua insicurezza alimentare e nutrizionale , con crescenti richieste di maggiore adattamento climatico e riforma dei sistemi alimentari per prevenire la povertà alimentare nei bambini. L’insicurezza alimentare è aumentata a causa di eventi meteorologici estremi, colli di bottiglia nelle principali catene di approvvigionamento e conflitti come la guerra in Ucraina. Con l’aumento dei prezzi, le famiglie di tutto il mondo trovano più difficile nutrire i loro figli, e probabilmente questo continuerà nel 2023.

4 Il peggioramento della crisi energetica può causare danni immediati ai bambini , ma l’attenzione alla sostenibilità energetica offre speranza per un futuro più verde. Per miliardi di persone, l’aumento dei prezzi dell’energia sta facendo aumentare notevolmente il costo della vita e le prospettive per il 2023 sono incerte.

Questo ha stimolato un’attenzione ancora maggiore verso la transizione alle fonti energetiche pulite e sostenibili, con il potenziale per creare nuovi posti di lavoro per i giovani. Tuttavia, molti di loro non si sentono preparati per queste nuove carriere, quindi preparare giovani in cerca di lavoro con opportunità di formazione deve essere una parte fondamentale di qualsiasi agenda per l’energia verde.

5 I bisogni insoddisfatti e gli investimenti insufficienti nei bambini giustificano riforme dei flussi finanziari verso i paesi in via di sviluppo , mentre una rinnovata attenzione ai finanziamenti per il clima e alla riduzione del debito è promettente. I Paesi in via di sviluppo affrontano molteplici sfide mentre tentano di riprendersi dalla pandemia, affrontano la crisi climatica e lo stress economico, ma il sostegno finanziario per soddisfare le loro crescenti esigenze i non sta aumentando. Senza riforme per sbloccare ulteriori finanziamenti per lo sviluppo, le risorse saranno distribuite sempre meno e le esigenze urgenti rimarranno insoddisfatte, e questa è una cattiva notizia per i bambini.

6 Si prevede che le minacce ai diritti democratici come la libertà di espressione continueranno, ma è probabile che i movimenti sociali, compresi quelli guidati da giovani e donne, respingano i tentativi autoritari e reazionari. La democrazia è stata sempre più messa in pericolo negli ultimi anni e continuerà a essere messa in discussione nel 2023. L’instabilità politica può portare a un cambiamento sociale positivo, ma può anche aprire la porta ai leader autoritari. Nel 2023, è probabile che i giovani svolgeranno un ruolo ancora più importante nei movimenti sociali, che si tratti di azioni per il clima, salute mentale, istruzione o uguaglianza di genere. La loro difesa sarà potente e contribuirà allo slancio per il cambiamento.

7 La crescente faziosità porrà ulteriore enfasi sul multilateralismo, ma gli sforzi per affrontare le preoccupazioni dei bambini e dei giovani possono offrire opportunità per trovare un terreno comune. In un’atmosfera di crescente antagonismo, realizzare il multilateralismo diventa più difficile: il numero di bambini bisognosi è attualmente al livello più alto dalla seconda guerra mondiale ed è improbabile che un mondo pieno di contrapposizioni porti a risultati positivi per i bambini. E’ necessaria una migliore cooperazione internazionale affinché le organizzazioni multilaterali siano in grado di affrontare le sfide che i bambini hanno di fronte; ci sono ancora opportunità per mettere da parte le tensioni, trovare un terreno comune e dare priorità al benessere dei bambini.

8 Internet continuerà a frammentarsi e a diventare meno globale, con conseguenti ulteriori disparità per i bambini, occorre stimolare una maggiore spinta verso l’apertura, l’equità e l’inclusione. Fattori tecnologici, commerciali e politici stanno frammentando il web in isole isolate di connettività e governance. I bambini sono particolarmente colpiti poiché fanno molto affidamento su Internet per la loro istruzione e le interazioni sociali. Nel 2023, è probabile che assisteremo agli sforzi per promuovere un Web libero, inclusivo e sicuro e devono essere colte tutte le opportunità per creare un futuro digitale a vantaggio dei bambini.