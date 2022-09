Le economie sviluppate tassino gli extra-profitti delle compagnie di combustibili fossili

Guterres: «Chi inquina deve pagare». La crisi climatica è il problema determinante del nostro tempo

Verso l’inverno del malcontento globale: «Non possiamo andare avanti così»

[21 Settembre 2022]

Il segretario generale dell’Onu António Guterres ha aperto l’Assembea generale delle Nazioni Unite (UNGA) in corso a New York con un drammatico discorso sulla situazione globale: «Il nostro mondo è in grossi guai. Le divisioni stanno diventando più profonde. Le disuguaglianze si stanno allargando. Le sfide si stanno diffondendo ulteriormente. Ma mentre ci riuniamo in un mondo brulicante di turbolenze, mi viene in mente un’immagine di promessa e speranza. Questa nave è il Brave Commander. Ha navigato nel Mar Nero con la bandiera delle Nazioni Unite che sventolava alta e orgogliosa. Da un lato, quello che vedete è un cargo come un altro che solca i mari. Ma guardate più da vicino. Nella sua essenza, questa nave è un simbolo di ciò che possiamo realizzare quando agiamo insieme. E’ carica di grano ucraino destinato alle popolazioni del Corno d’Africa, milioni dei quali sono sull’orlo della carestia. Ha navigato in una zona di guerra, guidata dalle stesse parti in conflitto, come parte di un’iniziativa globale senza precedenti per ottenere più cibo e fertilizzanti dall’Ucraina e dalla Russia. Per portare il sollievo di cui hanno disperatamente bisogno a chi ne ha bisogno. Per calmierare i mercati delle materie prime, garantire raccolti futuri e abbassare i prezzi per i consumatori ovunque. L’Ucraina e la Federazione Russa – con il sostegno della Turchia – si sono unite per realizzarlo, nonostante le enormi complessità, i contrari e persino l’inferno della guerra. Qualcuno potrebbe definirlo un miracolo sul mare. In verità, è diplomazia multilaterale in azione. La Black Sea Grain Initiative ha aperto la strada per la navigazione sicura di dozzine di navi piene di scorte alimentari tanto necessarie. Ma ogni nave trasporta anche una delle merci più rare di oggi: la speranza».

Presentando il suo Rapporto Annuale sul lavoro dell’Onu, Guterres ha ammesso: «Non facciamoci illusioni. Siamo in mare agitato. Un inverno di malcontento globale è all’orizzonte. Infuria la crisi del costo della vita. La fiducia si sta sgretolando. Il nostro pianeta sta bruciando. Le persone stanno soffrendo, con i più vulnerabili che soffrono di più. La Carta delle Nazioni Unite e gli ideali che rappresenta sono in pericolo». Ma mentre la comunità internazionale avrebbe il dovere di agire, «Siamo bloccati in una colossale disfunzione globale. La comunità internazionale non è pronta o disposta ad affrontare le grandi sfide drammatiche della nostra epoca. Queste crisi minacciano il futuro stesso dell’umanità e il destino del nostro pianeta. Crisi come la guerra in Ucraina e il moltiplicarsi dei conflitti nel mondo. Crisi come l’emergenza climatica e la perdita di biodiversità. Crisi come la terribile situazione finanziaria dei Paesi in via di sviluppo e il destino degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. E crisi come la mancanza di barriere attorno a nuove tecnologie promettenti per curare le malattie, connettere le persone ed espandere le opportunità. Proprio nel periodo in cui sono diventato Segretario Generale, è stato sviluppato uno strumento per modificare i geni. La neurotecnologia, che collega la tecnologia con il sistema nervoso umano, è passata dall’idea alla dimostrazione del concetto. Le criptovalute e altre tecnologie blockchain sono molto diffuse. Ma per una miriade di nuove tecnologie, c’è una foresta di red flags. Le piattaforme di social media basate su un modello di business che monetizza indignazione, rabbia e negatività stanno causando danni incalcolabili a comunità e società. L’incitamento all’odio, la disinformazione e gli abusi – rivolti soprattutto alle donne e ai gruppi vulnerabili – stanno proliferando. I nostri dati vengono acquistati e venduti per influenzare il nostro comportamento, mentre spyware e sorveglianza sono fuori controllo, senza alcun riguardo per la privacy. L’intelligenza artificiale può compromettere l’integrità dei sistemi informativi, dei media e, in realtà, della stessa democrazia. L’informatica quantistica potrebbe distruggere la sicurezza informatica e aumentare il rischio di malfunzionamenti di sistemi complessi. Non abbiamo avviato un’architettura globale per affrontare tutto questo. I progressi su tutti questi problemi e altro ancora sono tenuti in ostaggio dalle tensioni geopolitiche».

Dopo aver elencato una lunga serie di guerre e di disastri climatici spesso legati tra loro e al mancato rispetto dei diritti umani e dell’emancipazione femminile, Guterres ha detto che «C’è un’altra battaglia alla quale dobbiamo porre fine: la nostra guerra suicida contro la natura. La crisi climatica è il problema determinante del nostro tempo. Deve essere la prima priorità di ogni governo e organizzazione multilaterale. Eppure l’azione climatica viene messa in secondo piano, nonostante lo schiacciante sostegno pubblico in tutto il mondo. Per avere qualche speranza di raggiungere emissioni net zero entro il 2050. le emissioni globali di gas serra devono essere ridotte del 45% entro il 2030. Eppure le emissioni stanno salendo a livelli record, in linea con un aumento del 14% in questo decennio. Abbiamo un appuntamento con il disastro climatico. Di recente l’ho visto con i miei occhi in Pakistan, dove un terzo del Paese è sommerso da un monsone sotto steroidi. Lo vediamo ovunque. Il pianeta Terra è vittima delle politiche di terra bruciata. L’anno scorso ci ha portato la peggiore ondata di caldo in Europa dal Medioevo. Mega-siccità in Cina, negli Stati Uniti e oltre. La carestia incalza il Corno d’Africa. Un milione di specie è a rischio estinzione. Nessuna regione è intatta. E non abbiamo ancora visto niente. Le estati più calde di oggi potrebbero essere le estati più fresche di domani. Gli shock climatici irripetibili potrebbero presto diventare eventi annuali. E con ogni disastro climatico, sappiamo che le donne e le ragazze sono le più colpite. La crisi climatica è un caso di studio dell’ingiustizia morale ed economica. Il G20 emette l’80% di tutte le emissioni di gas serra. Ma i più poveri e vulnerabili – coloro che hanno contribuito meno a questa crisi – stanno subendo i suoi impatti più brutali.Nel frattempo, l’industria dei combustibili fossili sta banchettando con centinaia di miliardi di dollari in sussidi e profitti inaspettati mentre i bilanci delle famiglie si riducono e il nostro pianeta brucia».

Il capo dell’Onu si è rivolto direttamente ai potenti del mondo che stavano ascoltando il triste riepilogo di un loro fallimento collettivo: «Diciamo le cose come stanno. Il nostro mondo è dipendente dai combustibili fossili. E’ tempo di un intervento. Dobbiamo chiedere conto alle compagnie dei combustibili fossili e a chi le sostiene. Questo include le banche, il private equity, i gestori patrimoniali e altre istituzioni finanziarie che continuano a investire e sottoscrivere l’inquinamento da carbonio. E include la massiccia macchina per le pubbliche relazioni che raccoglie miliardi per proteggere dai controlli l’industria dei combustibili fossili. Proprio come hanno fatto per l’industria del tabacco decenni prima, i lobbisti e gli spin doctor hanno vomitato disinformazione dannosa. Gli interessi dei combustibili fossili devono dedicare meno tempo a scongiurare un disastro di pubbliche relazioni e più tempo a evitarne uno planetario. Naturalmente, i combustibili fossili non possono essere bloccati dall’oggi al domani. Una transizione giusta significa non lasciare indietro nessuna persona o Paese. Ma è giunto il momento di mettere in guardia i produttori di combustibili fossili, gli investitori e chi li sostiene. Gli inquinatori devono pagare. Oggi chiedo a tutte le economie sviluppate di tassare i profitti inaspettati delle compagnie di combustibili fossili. Tali fondi dovrebbero essere reindirizzati in due modi: verso i paesi che subiscono perdite e danni causati dalla crisi climatica; e alle persone alle prese con l’aumento dei prezzi del cibo e dell’energia. Mentre andiamo verso la Conferenza COP 27 delle Nazioni Unite sul clima in Egitto, faccio appello a tutti i leader affinché realizzino gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Alzate la vostra ambizione climatica. Ascolta gli appelli al cambiamento della vostra gente. Investite in soluzioni che portino a una crescita economica sostenibile».

Guterres ha indicato le tre soluzioni principali: «Primo, le energie rinnovabili. Generano tre volte più posti di lavoro, sono già più economiche dei combustibili fossili e sono la strada verso la sicurezza energetica, prezzi stabili e nuove industrie. Ma i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di aiuto per compiere questo cambiamento, anche attraverso le coalizioni internazionali per sostenere le giuste transizioni energetiche nelle economie emergenti chiave. Secondo, aiutare i Paesi ad adattarsi al peggioramento degli shock climatici. Il rafforzamento della resilienza nei paesi in via di sviluppo è un investimento intelligente: in catene di approvvigionamento affidabili, stabilità regionale e migrazione ordinata. L’anno scorso a Glasgow, i Paesi sviluppati hanno concordato di raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2025. Questo deve essere realizzato integralmente, come punto di partenza. Come minimo, l’adattamento deve rappresentare la metà di tutti i finanziamenti per il clima. Le banche multilaterali di sviluppo devono intensificare e fornire risultati. Le grandi economie sono i loro azionisti e devono farlo. Terzo, affrontare perdite e danni causati da disastri. E’ giunto il momento di andare oltre le infinite discussioni. I Paesi vulnerabili hanno bisogno di un’azione significativa. Perdite e danni stanno avvenendo ora, danneggiando le persone e le economie ora, e devono essere affrontati ora, a partire dalla COP 27. Questa è una questione fondamentale di giustizia climatica, solidarietà internazionale e fiducia. Allo stesso tempo, dobbiamo assicurarci che ogni persona, comunità e nazione abbia accesso a efficaci sistemi di allerta precoce entro i prossimi 5 anni».

Ma il segretario generale dell’Onu ha ricordato anche che «Dobbiamo affrontare la crisi della biodiversità facendo sì che la Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità di dicembre sia un successo. Il mondo deve concordare un post-2020 global biodiversity framework, che stabilisca obiettivi ambiziosi per fermare e invertire la perdita di biodiversità, fornire finanziamenti adeguati ed eliminare i sussidi dannosi che distruggono gli ecosistemi da cui tutti dipendiamo. Vi esorto inoltre a intensificare gli sforzi per finalizzare un accordo internazionale giuridicamente vincolante per conservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica marina. Dobbiamo proteggere l’oceano ora e per il futuro».

Guterres ha concluso ricordando che la crisi climatica si aggiunge ad altre crisi: «Circa 94 Paesi – che ospitano 1,6 miliardi di persone – molti in Africa – affrontano una tempesta perfetta: ricadute economiche e sociali della pandemia, aumento vertiginoso dei prezzi del cibo e dell’energia, schiacciamento del peso del debito, inflazione vertiginosa e mancanza di accesso ai finanziamenti. Queste crisi a cascata si alimentano a vicenda, aggravano le disuguaglianze, creano disagi devastanti, ritardano la transizione energetica e minacciano il tracollo finanziario globale. I disordini sociali sono inevitabili, con la guerra che li segue da vicino. Non deve essere così. Un mondo senza povertà estrema, bisogno o fame non è un sogno impossibile. E’ a portata di mano. Questo è il mondo previsto dall’Agenda 2030 e dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Ma non è il mondo che sembriamo aver scelto. A causa delle nostre decisioni, lo sviluppo sostenibile è ovunque a rischio. Gli SDG stanno lanciando un SOS. Anche gli obiettivi più fondamentali – povertà, fame e istruzione – stanno andando all’indietro. Più persone sono povere. Più persone hanno fame. A sempre più persone vengono negate l’assistenza sanitaria e l’istruzione. L’uguaglianza di genere sta andando indietro e la vita delle donne sta peggiorando, dalla povertà, alle scelte sulla salute sessuale e riproduttiva, alla loro sicurezza personale. I Paesi in via di sviluppo vengono colpiti da tutte le parti. Abbiamo bisogno di un’azione concertata. Oggi chiedo il lancio di un SDG Stimulus – guidato dal G-20 – per promuovere massicciamente lo sviluppo sostenibile per i Paesi in via di sviluppo. Il prossimo vertice del G20 a Bali è il punto di partenza. Questo SDG Stimulus ha 4 componenti: Primo, le Banche Multilaterali di Sviluppo – la Banca Mondiale e le controparti regionali – devono aumentare i finanziamenti agevolati ai Paesi in via di sviluppo legati agli investimenti negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le banche stesse devono dare più finanziamenti, immediatamente. Devono quindi migliorare le loro condizioni di prestito e aumentare la loro propensione al rischio, in modo che i fondi raggiungano tutti i Paesi bisognosi. I Paesi in via di sviluppo, in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, devono affrontare troppi ostacoli nell’accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno per investire nelle loro persone e nel loro futuro. Secondo, la cancellazione del debito. La Debt Service Suspension Initiative dovrebbe essere estesa e rafforzata. Abbiamo anche bisogno di un meccanismo efficace di alleggerimento del debito per i Paesi in via di sviluppo, compresi i Paesi a reddito medio, in difficoltà per il debito. I creditori dovrebbero prendere in considerazione meccanismi di riduzione del debito come i debt-climate adaptation swaps swap. Questi avrebbero potuto salvare vite e mezzi di sussistenza in Pakistan, che sta annegando non solo nelle acque alluvionali, ma anche nei debiti. I criteri di prestito dovrebbero andare oltre il prodotto interno lordo e includere tutte le dimensioni della vulnerabilità che colpiscono i paesi in via di sviluppo. Terzo, un’espansione della liquidità. Esorto il Fondo Monetario Internazionale e le principali banche centrali ad espandere le proprie disponibilità di liquidità e linee valutarie in modo immediato e significativo. Gli Special Drawing Rights svolgono un ruolo importante nel consentire ai Paesi in via di sviluppo di investire nella ripresa e negli SDG. Ma sono stati distribuiti secondo le quote esistenti, a beneficio di coloro che ne hanno meno bisogno. Stiamo aspettando la riallocazione da 19 mesi; gli importi di cui sentiamo parlare sono minimi. Una nuova assegnazione di Special Drawing Rights deve essere gestita in modo diverso sulla base della giustizia e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo. Quarto, invito i governi a conferire potere a fondi specializzati come Gavi, Global Fund e Green Climate Fund. Le economie del G20 dovrebbero sostenere un’espansione di questi fondi come finanziamento aggiuntivo per gli SDG. Sia chiaro: lo stimolo SDG che propongo è essenziale ma è solo una misura provvisoria. Il sistema finanziario globale odierno è stato creato molti decenni fa dai Paesi ricchi per servire i loro interessi. Espande e rafforza le disuguaglianze. Richiede una profonda riforma strutturale. Il mio rapporto sulla Our Common Agenda propone un New Global Deal per riequilibrare potere e risorse tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. I Paesi africani, in particolare, sono relativamente sottorappresentati nelle istituzioni globali. Spero che gli Stati membri colgano l’opportunità per trasformare queste idee in soluzioni concrete, anche al Summit of the Future nel 2024. La divergenza tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo – tra Nord e Sud – tra i privilegiati e il resto – sta diventando ogni giorno più pericolosa. E’ alla radice delle tensioni geopolitiche e della mancanza di fiducia che avvelenano ogni area della cooperazione globale, dai vaccini alle sanzioni, al commercio. Ma agendo come uno solo, possiamo coltivare fragili germogli di speranza. La speranza che si trova negli attivisti per il clima e la pace in tutto il mondo che invocano il cambiamento e chiedono il meglio dai loro leader. La speranza che si trova nei giovani, che lavorano ogni giorno per un futuro migliore e più sereno. La speranza che si trova nelle donne e nelle ragazze, che guidano e combattono per coloro che ancora vengono privati ​​dei loro diritti umani fondamentali. La speranza che si trova in tutta la società civile alla ricerca di modi per costruire comunità e Paesi più giusti ed eguali. La speranza che si trova nella scienza e nel mondo accademico, che corrono per stare al passo con malattie mortali e porre fine alla pandemia di Covid-19. La speranza che si trova negli eroi umanitari che si affrettano a fornire aiuti salvavita in tutto il mondo. Le Nazioni Unite sono con tutti loro. Sappiamo che gli ideali elevati devono essere realizzati nella vita delle persone. Quindi sviluppiamo soluzioni comuni a problemi comuni, fondate sulla buona volontà, sulla fiducia e sui diritti condivisi da ogni essere umano. Lavoriamo come uno solo, una coalizione del mondo, come nazioni unite».