Greenpeace la bozza di risoluzione della COP27 spinge verso l’inferno climatico

350.org: prendere esempio dagli impegni della dichiarazione dei leader del G20 di Bali

[18 Novembre 2022]

A Yeb Saño, capo delegazione di Greenpeace International alla COP27 Unfccc, non piace per nulla la piega che hanno preso le cose e ha ricordato che «Con l’accelerazione degli impatti climatici e dell’ingiustizia, si perdono vite, mezzi di sussistenza, culture e persino interi Paesi, l’ultima draft cover note presentata dalla Presidenza della COP27 spinge a fondo il pedale dell’acceleratore sull’autostrada verso l’inferno climatico».

Saño ha sottolineato che «Siamo venuti a Sharm el-Sheikh per chiedere un’azione reale per rispettare e superare gli impegni di finanziamento e adattamento climatico, un’eliminazione graduale di tutti i combustibili fossili e che i Paesi ricchi paghino per le perdite e i danni arrecati alle comunità più vulnerabili all’interno dei Paesi in via di sviluppo e concordare un fondo di finanziamento per perdite e danni. Niente di tutto questo è offerto in questa bozza. La giustizia climatica non sarà servita se è questo che stabilisce il livello per un risultato della COP27».

Il capo delegazione di Greenpeace International spiega che «Dopo aver inizialmente omesso persino di menzionare i combustibili fossili, la bozza di testo è un’abdicazione di responsabilità per accogliere l’urgenza espressa da molti Paesi di vedere tutto il petrolio e il gas aggiunti al carbone per almeno una riduzione graduale. E’ tempo di porre fine alla negazione, l’era dei combustibili fossili deve essere portata a una rapida fine».

Per Greenpeace, «Il linguaggio sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili non riesce a fare progressi da Glasgow e solleva la richiesta di un’ampia eliminazione graduale di carbone, petrolio e gas. Riconoscendo il grave deficit di fondi messi a disposizione fino ad oggi per sostenere i Paesi in via di sviluppo con l’adattamento, la mitigazione o la perdita e il danno, qui non esiste un percorso credibile per fornire i trilioni di dollari necessari. Anche se questa è stata annunciata sia come COP di “Attuazione” che dell’”Africa”, sul tavolo c’è poco da attuare. Ed è chiaro che sono le voci degli interessi acquisiti sui combustibili fossili e dei lobbisti aziendali che stanno dettando le bozze e non i bisogni e gli appelli dei più vulnerabili».

La bozza di dichiarazione finale della COP27 sembra addirittura molto meno ambiziosa della dichiarazione dei leader del G20 di Bali, il che fa pensare che almeno alcune delle grandi economie del mondo abbiano adottato un doppio standard in Indonesia e in Egitto. A Bali i leader al G20 hanno ribadito l’impegno per l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, uno dei punti più importanti dell’Accordo di Parigi che sembra scomparso nel testo annacquato di Sharm el-Sheikh.

La dichiarazione del G20 riconosce che per raggiungere gli obiettivi climatici globali del 2030, dobbiamo ridurre rapidamente l’uso di combustibili fossili, molto più di quanto ci si aspettasse da Bali mentre alla COP27 la presidenza egiziana sembra sempre più balbettante e prigioniera dellee spinte delle lobby. Il G20 ha visto anche l’annuncio di un accordo di Just Energy Transition Partnership per l’Indonesia, il più grande pacchetto climatico del mondo, che sarà finanziato principalmente da Usa e Giappone, per accelerare la transizione dell’Indonesia dai combustibili fossili, un passo positivo anche se <, avverte 350.org, «Permangono interrogativi su come principi come trasparenza, giustizia e responsabilità saranno resi operativi attraverso processi e meccanismi come parte dell’accordo. Le organizzazioni della società civile avevano precedentemente espresso la preoccupazione che l’accordo includesse una spinta per l’espansione del gas fossile in Indonesia. Per fortuna, l’accordo proibisce specificamente che i soldi vengano spesi per il gas fossile. Mentre il risultato del G20 fa ben sperare, soprattutto da Sharm el Sheikh, l’evento non è stato privo di difetti. Alla società civile indonesiana e alle organizzazioni internazionali è stato impedito di organizzare eventi e attività intorno al vertice, ostacolando la partecipazione pubblica e gli spazi democratici di discussione. La riaffermazione degli obiettivi di 1,5° C deve essere supportata anche da parole più di semplici. Un’azione trasformativa e significativa per conto dei 20 Paesi più ricchi del mondo è assolutamente cruciale, compreso il rafforzamento dei National Domestic Contributions (NDC), l’eliminazione graduale di carbone, petrolio e gas, il rapido ridimensionamento e la diffusione della produzione di energia rinnovabile e l’eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili».

Masayoshi Iyoda di 350.org Japan si chiede: «Se i leader del G20 possono riconoscere che le nazioni ricche e ad alte emissioni devono fare la loro parte nell’attuazione del Patto sul clima di Glasgow, perché non possono fare lo stesso quelli che partecipano ai più grandi colloqui mondiali sul clima della COP27? Sulla base di questa dichiarazione del G20, vogliamo che i Paesi alla COP27 rafforzino gli NDC per allinearsi con 1,5° C, eliminando gradualmente i combustibili fossili tra cui carbone, petrolio e gas, aumentando rapidamente l’implementazione della generazione di energia rinnovabile e delle misure di efficienza energetica, e aggiungendo una tempistica credibile e ambiziosa sull’impegno della COP26 a eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili».

Per Cansin Leylim, direttrice associata i 350.org Global Campaigns, «Il comunicato del vertice del G20 è un segnale positivo da parte delle nazioni più potenti del mondo che la necessità di mantenere l’impegno verso l’obiettivo di 1,5° C non dovrebbe essere in gioco in nessun tavolo negoziale. Mentre ci avviciniamo alla fine della COP27, il riconoscimento che il raggiungimento degli obiettivi climatici globali del 2030 significa un’eliminazione rapida, giusta ed equa di tutto l’uso di combustibili fossili rafforza ciò che il movimento della società civile e la scienza chiedono da decenni. Abbiamo bisogno di volontà politica, abbiamo bisogno di denaro e abbiamo bisogno di urgenza. Abbiamo visto molte promesse di finanziamenti per il clima, ma non così tante. I Paesi ricchi devono fornire le risorse necessarie per aiutare i paesi in via di sviluppo ad accelerare la giusta transizione verso fonti di energia pulita, nonché per affrontare i crescenti impatti del cambiamento climatico. I leader mondiali devono onorare e sostenere quanto concordato nel Patto di Glasgow e fornire una chiara tabella di marcia su come attuare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Qualunque cosa in meno è una grave battuta d’arresto e un segno di fallimento per la COP27».

Firdaus Cahyadi, responsabile del team 350.org Indonesia conclude: «L’undicesimo punto della Dichiarazione di Bali del G20 afferma che i leader del G20 hanno concordato di cercare di affrontare congiuntamente le questioni del cambiamento climatico e della crisi energetica. Il dodicesimo punto della dichiarazione di Bali afferma che i leader del G20 hanno fatto del Bali Compact e della Bali Energy Transition Roadmap una linea guida per risolvere la crisi energetica. In generale, 350.org Indonesia accoglie con favore la Dichiarazione di Bali. La dichiarazione ha dimostrato che il vertice del G20 ha riconosciuto l’importanza della crisi climatica e della transizione energetica. Tuttavia, dubitiamo che la dichiarazione sarà valida nella pratica perché la transizione energetica non è accompagnata dall’apertura di uno spazio democratico in cui il pubblico possa esprimere le proprie opinioni e partecipare alla transizione».