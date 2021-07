Greenpeace: i cambiamenti climatici minacciano la biodiversità di Tirreno e Adriatico

DiSTAV: «E’ evidente un “effetto riserva” creato dalle aree marine protette»

[9 Luglio 2021]

«Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità dei mari italiani sono sempre più evidenti». A confermarlo sono i monitoraggi condotti questa estate dai ricercatori del DiSTAV dell’università di Genova nelle aree marine protette di Capo Carbonara Villasimius (Sardegna) e di Torre Guaceto (Puglia), due delle stazioni di studio del progetto “Mare caldo” di Greenpeace, che oggi collabora con ben 8 aree marine protette per studiare l’impatto dell’aumento delle temperature nei mari italiani.

Greenpeace spiega che «I monitoraggi condotti in Sardegna nell’area marina protetta di Capo Carbonara mostrano una situazione in rapida evoluzione: fenomeni di sbiancamento delle alghe corallinacee fino ai 35 metri, non presenti nell’area lo scorso anno, e gravi impatti sulle colonie di gorgonie, soprattutto tra i 20 e 30 metri di profondità, dove in alcuni siti si è riscontrata la morte del 90 per cento delle colonie di gorgonie gialle (Eunicella cavolini). Per trovare gorgonie gialle e bianche (Eunicella singularis) in buone condizioni bisogna scendere fino a 30-40 metri. Le gorgonie rosse (Paramuricea clavata) presentano invece ancora i segni delle morie registrate nelle estati tra il 2018 e il 2020 quando le temperature superficiali hanno superato di circa un grado le medie mensili. Il fenomeno di tropicalizzazione del Mediterraneo è inoltre sempre più evidente: aumentano le specie termofile native, tra cui il pesce pappagallo (Sparisoma cretense), la cernia dorata (Ephinephelus costae) e il vermocane (Hermodice carunculata), la cui popolazione è esplosa negli ultimi anni anche qui, come in Sicilia, segnale di un lento spostamento verso nord dell’abbondanza di alcune specie meridionali».

Per quanto riguarda invece Torre Guaceto «Non sono estati evidenziati gravi fenomeni di mortalità sugli organismi studiati, ma anche in quest’area marina protetta si possono osservare gli effetti dei cambiamenti climatici, come lo sbiancamento delle alghe corallinacee, soprattutto alle profondità più superficiali, e del madreporario mediterraneo (Cladocora coespitosa). O, ancora, la presenza di specie termofile sia native che aliene, come l’alga Caulerpa cylindracea, dominante tra i 20 i 30 metri di profondità».

Si tratta di fenomeni che andranno monitorati nel tempo per capire come le variazioni della temperatura possano influenzare l’ecosistema e per questo, a maggio, nell’ambito del progetto “Mare caldo”, l’area marina protetta di Torre Guaceto ha posizionato dei sensori per monitorare le temperature marine dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Nell’Adriatico, la rete creata da Greenpeace per studiare gli impatti dei cambiamenti climatici comprende, oltre a Torre Guaceto, anche l’area marina protetta di Miramare (Trieste). Greenpeace sottolinea che «Il confronto dei dati raccolti tra le due stazioni aiuterà a capire le dinamiche in atto in questo bacino semichiuso e di confrontarle con quelle degli altri mari italiani».

Proprio a Torre Guaceto in questi giorni ha fatto tappa la spedizione di ricerca “Difendiamo il mare” di Greenpeace, che sta studiando gli impatti dell’inquinamento da plastica e microplastiche e dei cambiamenti climatici nel Mar Adriatico centro-meridionale. Partita da Ancona lo scorso 21 giugno, si concluderà domani con un evento organizzato dai volontari di Greenpeace e di “Puliamo il mare” Brindisi, insieme all’area marina protetta, per ripulire parte della riserva dai rifiuti in plastica portati dal mare.

Monica Montefalcone, responsabile scientifico del progetto per il DiSTAV dell’università di Genova, evidenzia che «I monitoraggi mostrano come gli impatti del cambiamento climatico e delle anomalie termiche siano sempre più evidenti in diverse aree dei mari italiani, con fenomeni simili, anche se di diversa intensità, alle varie latitudini, che perdurano nel tempo. Allo stesso tempo è evidente un “effetto riserva” creato dalle aree protette che, limitando l’impatto delle pressioni antropiche locali, aumenta la resilienza degli ecosistemi marini ai cambiamenti climatici».

Alessandro Ciccolella, direttore dell’area marina protetta di Torre Guaceto. Aggiunge: «Lavorare in rete è importante per comprendere quali siano gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, per questo abbiamo aderito con convinzione al progetto di Greenpeace. Le aree marine protette giocano un ruolo fondamentale sia nel monitoraggio sul lungo periodo, sia nello sviluppo di misure di tutela, ma non possono lavorare come unità a sé stanti: per essere efficaci hanno bisogno di operare insieme a tutti gli attori impegnati nelle attività di ricerca e conservazione degli habitat. In mare, infatti, non esistono barriere».

Giorgia Monti, responsabile della campagna mare di Greenpeace Italia, conclude: «La crisi climatica sta accelerando la perdita di biodiversità dei nostri mari, acuendo l’impatto delle attività umane più distruttive. Dobbiamo tutelare le aree più sensibili, allargando e rafforzando la rete di aree marine protette nel nostro Paese e nel mondo. L’Italia, insieme all’Europa, si è posta l’obiettivo di tutelare il 30% dei mari entro il 2030, non c’è più tempo da perdere».