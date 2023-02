Grazie a un’assicurazione climatica, il WFP aiuta a risarcire mezzo milione di persone in Africa occidentale

L’African Risk Capacity risarcirà chi è stato colpito dalla siccità in Burkina Faso, Mali e Gambia

[16 Febbraio 2023]

Quasi mezzo milione di persone che nel 2022 sono state colpite dalla siccità in Burkina Faso, Gambia e Mali riceveranno un risarcimento finanziario attraverso i pagamenti dell’assicurazione climatica. Lo ha annunciato il World food prrogramme (WFP) dopo aver ricevuto pagamenti assicurativi per oltre 15 milioni di dollari dall’African Risk Capacity (ARC) Limited. Questi risarcimenti raggiungeranno le persone interessate tra marzo a maggio 2023.

Eric Perdison, direttore e rappresentante del WFP in Mali, ha sottolineato che «Questo finanziamento consentirà al WFP di raggiungere con denaro e assistenza nutrizionale centinaia di migliaia di persone in condizioni di insicurezza alimentare colpite da impatti climatici avversi. Questi fondi consentiranno loro di riprendersi dagli impatti della siccità, ad esempio acquistando cibo o integrando il proprio reddito per evitare di dover vendere beni produttivi».

Il regime assicurativo fa parte del gruppo ARC, un’agenzia specializzata dell’Unione Africana che aiuta gli Stati membri a gestire il rischio climatico e i disastri. Il WFP dovrebbe ricevere pagamenti per 7,2 milioni di dollari per il Burkina Faso, 187.600 dollari per il Gambia e 8 milioni di dollari per il Mali. Gli aiuti includeranno anche il sostegno nutrizionale per i bambini di età compresa tra 6 e 23 mesi, nonché per le donne in gravidanza e in allattamento.

Mathieu Dubreuil, responsabile dell’assicurazione contro i rischi climatici del WFP, spiega che «Con il sostegno di Germania, Regno Unito e Stati Uniti d’America, il WFP ha acquistato polizze assicurative che ci consentono di lavorare con i governi locali per ridurre al minimo le perdite e i danni causati dagli impatti climatici».

Secondo il WFP, un’agenzia delle Nazioni Unite con sede a Roma, «Gli agricoltori dell’Africa occidentale hanno subito perdite e danni ai raccolti e ai mezzi di sussistenza a causa della diffusa siccità che ha colpito la stagione agricola del 2022. Questo sta avendo effetti a catena in tutta la regione poiché la disponibilità di cibo è ridotta e i prezzi salgono. L’assicurazione climatica consente quindi alle comunità di riprendersi dalle loro perdite e danni, impedendo loro di essere spinte alla fame».

Aissé, una vedova maliana che ha ricevuto denaro dai sussidi per la siccità del 2021, racconta che «Il trasferimento di denaro è arrivato in un momento in cui stavo lottando per comprare il cibo. Vivo da solo con i bambini e avevamo bisogno di mangiare. Così ho comprato riso e miglio».

Dal 2019, il WFP ha protetto 4,8 milioni di persone in sei paesi africani con polizze assicurative ARC. Ad oggi, il WFP ha ricevuto 8 esborsi per un totale di 25,4 milioni di dollari per 5 Paesi, fornendo denaro e assistenza alimentare, supporto nutrizionale e creazione di beni di emergenza a più di 790.000 persone.