Grave siccità in Madagascar: verso prima carestia del cambiamento climatico al mondo

WFP: «La crisi climatica causa la fame». E anche le Filippine sono a rischio

[22 Ottobre 2021]

Secondo il World Food Program (WFP). «Nel sud del Madagascar più di un milione di persone stanno lottando per avere abbastanza da mangiare, a causa di quella che potrebbe diventare la prima carestia causata dal cambiamento climatico».

La regione è stata duramente colpita da anni successivi di grave siccità, costringendo le famiglie delle comunità rurali a ricorrere a misure disperate solo per sopravvivere.

Il Madagascar, la quarta isola più grande del mondo, ha un ecosistema unico che comprende animali e piante che non si trovano in nessun’altra parte del pianeta. Nel Paese la stagione secca dura di solito da maggio a ottobre e la stagione delle piogge inizia a novembre. Ma Alice Rahmoun, responsabile delle comunicazioni del WFP nella capitale Antananarivo, ha detto in un’intervista a UN News che «Tuttavia, il cambiamento climatico ha interrotto il ciclo, colpendo i piccoli agricoltori e i loro vicini. C’è ovviamente meno pioggia, quindi quando ci sarà la prima pioggia, forse possono avere speranza e seminare qualche seme. Ma una piccola pioggia non è una vera stagione delle piogge. Quindi, quello che possiamo dire è che gli impatti del cambiamento climatico sono davvero sempre più forti… quindi i raccolti falliscono costantemente, quindi le persone non hanno nulla da raccogliere e nulla per rinnovare le proprie scorte di cibo».

La Rahmoun è stata di recente nel Madagascar meridionale, dove il WFP e i suoi partner stanno sostenendo centinaia di migliaia di persone con un’assistenza a breve e lungo termine, e spiega che «L’impatto della siccità varia da luogo a luogo. Anche se alcune comunità non hanno avuto una stagione delle piogge adeguata per tre anni, a 100 chilometri di distanza la situazione potrebbe essere anche peggiore. Ho visto villaggi circondati da campi secchi e piante di pomodoro che erano completamente gialle, o addirittura marroni, per mancanza d’acqua. In alcune aree sono ancora in grado di piantare qualcosa, ma non è affatto facile, quindi stanno cercando di coltivare patate dolci. Ma in alcune altre aree, in questo momento non sta crescendo assolutamente nulla, quindi le persone sopravvivono solo mangiando locuste, mangiando frutti e foglie di cactus. E, solo per fare un esempio, le foglie di cactus di solito sono per il bestiame; non sono per il consumo umano. La situazione è ancora più grave perché anche i cactus muoiono per la siccità, per la mancanza di pioggia e per la mancanza d’acqua, quindi è davvero, davvero preoccupante».

E la responsabile comunicazioni del WFP, denuncia che «Anche la situazione delle famiglie è profondamente preoccupante. Le persone hanno già iniziato a sviluppare meccanismi di coping per sopravvivere. E questo significa che, ad esempio. stanno vendendo bestiame per ottenere denaro per poter comprare cibo, quando prima erano in grado di ottenere cibo e nutrirsi con la produzione del proprio campo, quindi sta davvero cambiando la vita quotidiana per le persone. Vengono messi in vendita anche beni di valore come campi o anche case. Alcune famiglie hanno persino ritirato i propri figli dalla scuola. In questo momento è anche una strategia per raccogliere le forze della famiglia nella ricerca di attività generatrici di reddito che coinvolgano i bambini, quindi questo ha ovviamente un impatto diretto sull’istruzione».

E il Madagascar potrebbe essere solo il primo esempio di quello che sta per succedere in molti Paesi poveri e vulnerabili al cambiamento climatico. L’allarme il direttore esecutivo del WFP, David Beasley, lo aveva già (ri)lanciato in occasione della recente della Giornata mondiale dell’alimentazione: «Il mondo deve affrontare un aumento esponenziale della fame alimentato dalla crisi climatica se l’azione globale urgente per aiutare le comunità ad adattarsi agli shock climatici e allo stress viene ignorata- La crisi climatica ha il potenziale per sopraffare l’umanità. Il mondo non è preparato per l’aumento senza precedenti della fame che vedremo se non investiamo in programmi che aiutano le comunità vulnerabili ad adattarsi e a costruire la resilienza di fronte al nostro clima che cambia. La crisi climatica sta alimentando una crisi alimentare».

E le comunità vulnerabili, la stragrande maggioranza delle quali dipende dall’agricoltura, dalla pesca e dall’allevamento, quelle che contribuiscono meno alla crisi climatica, sopportano l’urto degli impatti climatici con mezzi limitati per attutire il colpo.

Basandosi sul tema di quest’anno per la Giornata mondiale dell’alimentazione, “Le nostre azioni sono il nostro futuro: una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore”, il WFP ha invitato i leader mondiali a «Riconoscere lo stretto legame tra fame e crisi climatica» e ha chiesto di «Raddoppiare i loro sforzi per affrontare il cambiamento climatico in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del novembre 2021 a Glasgow (COP26)».

Brenda Barton, direttrice nazionale del WFP per le Filippine, sottolinea che «La crisi climatica è un moltiplicatore di minacce. Lo vediamo qui nelle Filippine, dove il nesso tra alti tassi di malnutrizione, ripetuti shock climatici e ora la pandemia di Covid, ha messo a rischio sempre più la sicurezza alimentare e nutrizionale delle persone».

Le Filippine sono al quarto posto tra i Paesi più colpiti dai rischi climatici negli ultimi 20 anni e quando i tifoni e altri shock climatici le colpiscono, l’alimentazione peggiora. Secondo un sondaggio sulla nutrizione del Department of Science and Technology-Food and Nutrition Research Institute del 2019, «Il 64,1% delle famiglie è insicuro dal punto di vista alimentare. I tassi di malnutrizione nelle Filippine, in particolare di arresto della crescita, rimangono elevati e sono attualmente tra i primi 10 peggiori numericamente al mondo. Quasi il 30% dei bambini sotto i 5 anni è troppo basso per la sua età. Questo ha un impatto negativo e permanente sullo sviluppo fisico e cognitivo dei bambini e, di conseguenza, sul futuro capitale umano del Paese».

Barton ha ribadito che «Dobbiamo agire con urgenza e agire collettivamente, utilizzando modi innovativi per gestire i rischi climatici e proteggere le comunità vulnerabili, in particolare i settori dell’agricoltura e della pesca su cui contiamo per produrre il cibo che mangiamo ogni giorno».

Nelle Filippine il WFP collabora con il governo per sostenere gli interventi agricoli necessari e iniziative innovative legate al clima, comprese azioni preventive per mitigare il grave impatto dei tifoni e di altri shock climatici quando si verificano e fornisce denaro e altri beni a migliaia di comunità di agricoltori e pescatori per fornire mezzi di sussistenza sostenibili e migliorare la loro resilienza agli shock climatici. Inoltre, il WFP collabora con il governo per promuovere la produzione e il consumo di riso fortificato con ferro per ridurre direttamente i casi di arresto della crescita.

In Madagascar il WFP sta collaborando con i partner umanitari e il governo per fornire due tipi di risposta alla crisi. Circa 700.000 persone stanno ricevendo aiuti alimentari salvavita, compresi prodotti supplementari per prevenire la malnutrizione. La Rahmoun spiega che «La seconda è una risposta più a lungo termine per consentire alle comunità locali di essere in grado di prepararsi, rispondere e riprendersi meglio dagli shock climatici. Quindi, questo include progetti di resilienza come i progetti idrici. Ad esempio, stiamo realizzando canali di irrigazione, rimboschimento e persino microassicurazioni per aiutare i piccoli agricoltori a riprendersi da un raccolto perso. Il WFP mira a supportare fino a un milione di persone da qui ad aprile e sta cercando quasi 70 milioni di dollari per finanziare le operazioni. Ma stiamo anche coinvolgendo più partner per trovare e finanziare soluzioni ai cambiamenti climatici per consentire alla comunità di adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici nel sud del Madagascar».

La conclude: «Il WFP vuole utilizzare la conferenza (la COP26 Unfccc di Glasgow, ndr) per spostare l’attenzione dalla risposta alle crisi alla gestione del rischio. I Paesi devono essere preparati agli shock climatici e devono agire insieme per ridurre i gravi impatti sulle persone più vulnerabili del mondo, compresi gli abitanti dei villaggi del Madagascar meridionale. Per noi, la COP26 è anche un’opportunità per chiedere a governi e donatori di dare priorità ai finanziamenti relativi ai programmi di adattamento climatico, per aiutare i Paesi a costruire un migliore sistema di gestione del rischio, e anche in Madagascar, perché se non si fa nulla, la fame aumenterà in modo esponenziale nel nei prossimi anni a causa del cambiamento climatico, non solo in Madagascar, ma anche in altri Paesi».