La rapida espansione del deserto avrà impatti significativi su ecosistemi, persone e animali

Gran parte dell’Asia centrale si sta trasformando in un deserto

Dagli anni ’80. Il cambiamento climatico ha fatto estendere il deserto di 100 Km

[17 Giugno 2022]

Oltre il 60% dell’Asia centrale, che va da parti della Cina, alle ex repubbliche sovietiche di Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, Kazakistan e Turkmenistan, ha un clima da arido a semiarido e in questa situazione la produzione alimentare e la disponibilità di risorse naturali sono particolarmente sensibili alle variazioni del clima. Anche anni marginalmente siccitosi hanno provocato perdite sostanziali dei raccolti, devastando l’economia locale e minacciando le finanze e la stabilità sociale dei Paesi dell’Asia Centrale, Lo studio “Northward Expansion of Desert Climate in Central Asia in Recent Decades”, pubblicato recentemente su Geophysical Research Letters da Qi Hu dell’università del Nebraska – Lincoln e da Zihang Han dell’università di Lanzhou, cerca di capire come è cambiato il clima nella regione e in quale direzione sta prendendo questa variazione. Secondo Hu e Zihang i risultati principali dello studio sono: «a) Dagli anni ’80, il clima desertico si è esteso verso nord di oltre 100 km alle medie latitudini dell’Asia centrale, b) nello stesso periodo tutti i tipi di clima dell’Asia centrale hanno aumentato le loro temperature medie, c) nelle zone montuose, il precedente clima freddo è stato sostituito da un clima più caldo e anche più umido. Gli impatti economici e sociali di questi cambiamenti includono la contrazione dei terreni agricoli e il conseguente potenziale di produzione alimentare, la diminuzione dei ghiacciai e i cambiamenti della stagionalità delle precipitazioni. Poiché i diversi tipi di clima hanno flora e fauna associate, questi cambiamenti stanno trasformando anche gli ecosistemi della regione».

Commentando lo studio su Nature, Jeffrey Dukes, del Department of global ecology della Carnegie Institution for Science, ha detto che «Questi cambiamenti minacciano gli ecosistemi e coloro che fanno affidamento su di loro. I risultati sono un grande primo passo verso l’informazione delle politiche di mitigazione e adattamento».

Hu ricorda che «Più del 60% dell’Asia centrale ha un clima secco con precipitazioni rare. Con poca acqua disponibile per piante e altri organismi, gran parte della regione è vulnerabile all’aumento delle temperature, che fa aumentare l’evaporazione dell’acqua nel suolo e aumenta il rischio di siccità. Precedenti ricerche sui cambiamenti climatici hanno riportato variazioni medie delle temperature e delle precipitazioni in gran parte dell’Asia centrale3 , ma questo aveva fornito informazioni localizzate limitate per i residenti. Dobbiamo conoscere le importanti sottigliezze del cambiamento climatico in aree specifiche”, afferma Hu.

Per dividere l’Asia centrale in 11 tipi di clima, Hu e Zihang Han hanno utilizzato i dati sulla temperatura dell’aria e sulle precipitazioni dal 1960 al 2020 e hanno scoperto così che dalla fine degli anni ’80, l’area classificata come caratterizzata da un clima desertico si è espansa verso est e si è estesa a nord fino a 100 chilometri nell’Uzbekistan settentrionale e nel Kirghizistan, nel Kazakistan meridionale e intorno al bacino di Junggar nella Cina nordoccidentale. Hu evidenzia che «Si tratta di un’espansione sostanziale e che ha avuto un effetto domino sulle zone climatiche adiacenti, che sono diventate più secche. In alcune aree, la temperatura media annuale tra il 1990 e il 2020 è stata di almeno 5° C più alta rispetto a quella tra il 1960 e il 1979, con estati più secche e precipitazioni che si verificano principalmente durante l’inverno».

Per Dukes, «Con il passare del tempo, l’aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni vedranno le comunità vegetali dominate da specie che si adattano a condizioni più calde e secche. Questo avrà conseguenze anche per gli animali al pascolo che dipendono dalla steppa o dalle praterie. In alcune regioni, lunghi periodi di siccità ridurranno la produttività della terra fino a renderla “morta”».

Nelle regioni di montagna lo studio ha trovato una situazione diversa: nella catena montuosa del Tian Shan, nel nord-ovest della Cina, l’aumento delle temperature è stato accompagnato da un aumento della quantità di precipitazioni, ma sotto forma di pioggia e non di neve. Hu sottolinea che «Le temperature più elevate e l’aumento delle precipitazioni contribuiscono allo scioglimento dei ghiacci ad alta quota, il che potrebbe spiegare il tasso di contrazione senza precedenti dei ghiacciai in questo intervallo, di tempo».

Il geografo britannico Troy Sternberg dell’università di Oxford, ha spiegato su Nature che «Con una riduzione delle nevicate, i ghiacciai dell’Asia centrale non reintegrano il ghiaccio perso, il che significa che in futuro affluirà meno acqua di disgelo alle persone e ai raccolti». E Mickey Glantz, climatologo dell’università del Colorado – Boulder, aggiunge: «La desertificazione è un problema in Asia centrale e in altre parti del mondo. Ma per concludere definitivamente che i deserti si stanno espandendo, i ricercatori dovrebbero guardare a indicatori come le tempeste di polvere e le ondate di caldo, piuttosto che basarsi esclusivamente sulla classificazione climatica».

Ma gli autori dello studio ribattono che «L’analisi delle variazioni climatiche utilizzando la classificazione climatica consente una descrizione e una comprensione accurate delle variazioni climatiche su scale da locale, regionale e globale. Evita inoltre informazioni potenzialmente fuorvianti provenienti dalla media degli elementi climatici in aree che potrebbero avere segnali di variazione contrastanti o addirittura opposti. (…) Questi risultati descrivono un quadro incisivo dei cambiamenti climatici in tutta l’Asia centrale dal 1960. Inoltre, poiché le classi/tipi climatici K–T sono associati alla flora e alla fauna in particolari zone climatiche, i cambiamenti delle zone/modelli climatici in Asia centrale identificati nel nostro studio forniscono anche informazioni per potenziali cambiamenti correlati negli ecosistemi e nelle risorse naturali in Asia centrale».

Sternberg conclude facendo notare che «Anche le attività umane come l’estrazione mineraria e l’agricoltura contribuiscono alla desertificazione. Quindi i governi dell’Asia centrale dovrebbero concentrarsi sull’agricoltura e sull’urbanizzazione sostenibili. L’Asia centrale, come il resto del mondo, dovrebbe prestare attenzione al cambiamento climatico e cercare di essere più adattabile ad esso».